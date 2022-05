Carvana, Gamestop, AMC, General Motors e molti altri

Dai un’occhiata alle società che fanno notizia nel trading del giovedì pomeriggio.

Carvana – Azioni di concessionarie auto usate online Quasi il 30% in più, Con altri titoli molto brevi. Secondo FactSet, quasi il 29% delle azioni caravan disponibili per il trading vengono vendute per brevi periodi. La società ha recentemente affrontato un sentimento negativo su Wall Street, declassando da Stifel, Morgan Stanley e Wells Fargo questo mese.

Arazzo – Le azioni sono aumentate del 15,9% dopo l’annuncio della società di lusso dietro Koch & Kate Spade Gli scioperi legati al Covit in Cina dovrebbero allentarsi a giugno. Tapstry ha anche riportato un profitto trimestrale rivisto di 51 centesimi per azione, che ha superato il punteggio di consenso di Refinitiv.

Ferma il gioco, Intrattenimento AMC – Due degli attori chiave nel commercio di souvenir dell’anno scorso È risorto giovedì. Le azioni di Gamestop e AMC sono aumentate rispettivamente del 10,3% e del 7,3% e sono aumentate in modo significativo all’inizio della sessione. Non c’era un messaggio chiaro per eseguire queste mosse, che potrebbero aver fatto parte dei trader che coprivano le loro posizioni in cui le scorte erano basse.

Motori generali, Guado – Giovedì le scorte di veicoli ereditari sono state sotto pressione Wells Bargo ha ridotto entrambi da sovrappeso a sottopeso, avverte che l’aumento dei costi per la produzione di veicoli elettrici influenzerà i profitti nei prossimi anni. Ford ha perso l’1,4%, mentre GM ha perso il 3,6%.

Lavoriamo – Le azioni sono aumentate del 9,8% dopo che la società aerospaziale di co-working ha pubblicato i risultati del primo trimestre. WeWork ha registrato una perdita di 57 centesimi per azione su un fatturato di 765 milioni di dollari. Tale perdita è stata del 37% inferiore rispetto al trimestre precedente.

Riviano, Chiaro – Le azioni di diverse società di veicoli elettrici sono aumentate nel pomeriggio per scambi inspiegabili. Il prezzo delle azioni Rivian è aumentato del 20,9% dopo che il produttore di veicoli elettrici mercoledì ha dichiarato di essere sulla buona strada per costruire 25.000 veicoli quest’anno. Perdita del primo trimestre Questo era leggermente inferiore a quanto previsto dai ricercatori. Il prezzo delle azioni lucide è aumentato del 12,3%.

Sono – Le azioni sono aumentate del 14,9% dopo che il produttore di prodotti audio di fascia alta ha registrato utili migliori del previsto nel bel mezzo della continua domanda elevata nell’ultimo trimestre. I ricavi del trimestre sono stati di $ 399 milioni, rispetto ai $ 350 milioni della previsione Refinitive.

Fondo di sincronizzazione – Il prezzo delle azioni di Synchrony Financial è sotto pressione a seguito del suo downgrade da Wolf Research. Istituto di ricerca Le azioni sono state declassate a basse prestazioni Dalla cooperazione, afferma che gli stock di carte di credito continueranno a subire pressioni dai rischi di una recessione. Le azioni sono scese del 5%.

Bumble – Le azioni di Dating Operator sono aumentate del 26,2% a $ 208,3 milioni, dopo le stime degli analisti, dopo che la società ha registrato un fatturato di $ 211,2 milioni nel primo trimestre, secondo Refinitiv. Il numero di utenti a pagamento è aumentato del 7,2% durante il trimestre, ha affermato la società.

– Tanya Machil, Hannah Meow e Jesse Pound della CNBC hanno contribuito al reportage.