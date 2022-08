Casey Affleck probabilmente non parteciperà al matrimonio di Ben e Jennifer Lopez

Al matrimonio nel sud di Ben Affleck e Jennifer Lopez probabilmente mancherà un ospite importante: il fratello dello sposo.

Casey Affleck è stato visto in uno spettacolo di Starbucks a Los Angeles sabato mattina, poche ore prima che il Grande Fratello Ben fosse pronto per partire. Jennifer Lopez si è sposata in Georgia.

I paparazzi sono sembrati così sorpresi di vedere il giovane Affleck in un breve giro in java che uno di loro si è chiesto: “Perché non sei in Georgia adesso, amico?”

Casey, 47 anni, visibilmente a disagio, borbottò una risposta incomprensibile che sembrava dire “Ho altre cose” prima di allontanarsi.

È la seconda volta che l’attore di “Ocean’s Eleven” viene fotografato mentre partecipa a un coffee party a Los Angeles questa settimana. Lui e la sua ragazza, Kylie Kwan, sono stati fotografati Prendi caffè e ciambelle giovedìUn giorno prima dell’inizio dei festeggiamenti del matrimonio.

Casey Affleck sembrava assonnato mentre beveva caffè a Los Angeles sabato mattina, poche ore prima che suo fratello, Ben Affleck, sposasse Jennifer Lopez in tutto il paese. lo sfondo

I due famosi fratelli hanno sempre avuto una relazione solidale, sia personalmente che professionalmente.

Nel 2007, Casey ha recitato nel film Gone Baby Gone diretto da Ben, che ora ha 50 anni. Ben ha elogiato “Al-Shogaa” per essersi esaminato nel centro di riabilitazione.

“Ho altre cose”, ha mormorato Casey quando gli è stato chiesto perché non fosse con suo fratello e sua cognata. lo sfondo

Anche se non è immediatamente chiaro se Casey sarà in grado di viaggiare attraverso il paese in tempo per la seconda serie di voti della coppia, molti altri membri della famiglia e amici sono arrivati ​​a Savannah da molto tempo.

È possibile che Casey non celebri il matrimonio di Lopez e del suo secondo fratello maggiore. lo sfondo

Matt Damon, amico di lunga data di Ben e collaboratore di “Good Will Hunting”, e sua moglie, Luciana Barroso, Sbarcato in Georgia venerdì. Nelle foto ottenute in esclusiva da Page Six, i paparazzi hanno catturato la coppia mentre scendeva da un jet privato in un aeroporto vicino Bin immobili di lusso.

Ben e Lopez si sono sposati il ​​mese scorso a Las Vegas con i loro figli proprio al loro fianco. OnTheJlo

All’inizio di quel giorno, la madre di Casey e Ben, Christopher Ann Boldt, lo era Si è precipitato in ospedale dopo essere caduto dal molo sulla proprietà.

Figli della star di “Gone Girl”, Violetta, Serafina e Samueleche condivide con l’ex moglie Jennifer Garner, così come i gemelli di Lopez, Max ed Emmy, erano anche Avvistato nello stato di Peach all’inizio di questa settimana.

Giovedì Bennifer è andato a fare shopping con i loro figli nel centro di Savannah. Gavills/Bruce/Backgrade

Preparativi per la tre giorni di eventi È attivo da giovedì e Ben sta facendo del suo meglio per mantenere le cose segrete.

La star di “Batman” ha appena ricevuto una dichiarazione La sua proprietà è considerata una no-fly zone Per velivoli a bassa quota come droni ed elicotteri durante lo sciopero a eliminazione diretta. Il permesso copre tutte le aree entro un raggio di tre miglia dalla proprietà, che si trova su 87 acri di terreno.

La coppia ha un secondo matrimonio in una tenuta di 87 acri fuori Savannah. lo sfondo

Un’auto della polizia è fuori dall’ingresso della struttura e le barche di sicurezza sorvegliano le acque circostanti. Tutti gli ospiti sono inoltre tenuti a mostrare un documento d’identità e avere un braccialetto prima di entrare.

Il loro matrimonio di sabato sarà il secondo matrimonio per il 53enne Ben e Lopez fare il nodo Ad una festa veloce a Las Vegas il mese scorso.

La proprietà è strettamente custodita. lo sfondo

Avevano prima Condividi nel 2002ma si separò due anni dopo prima di abbandonare la navata.

Ben e Lopez è stata l’ultima volta Legato all’attrice Ana de Armas E il Alessio Rodriguezrispettivamente, prima che si incontrino nell’aprile 2021.