Caso Trump Mar-a-Lago: il Dipartimento di Giustizia apre uno dei candidati proposti da Trump per una revisione primaria speciale

CNN

—



Il Dipartimento di Giustizia ha detto che sarebbe aperto a un giudice per nominare uno dei candidati proposti come maestro speciale per esaminare i documenti sequestrati dal team legale dell’ex presidente Donald Trump a Mar-a-Lago. depositato in tribunale Lunedì sera.

Il giudice senior del DOJ Raymond Deary ha concordato con le due scelte proposte: i giudici federali in pensione Barbara Jones e Thomas Griffith.

“Ognuno ha una notevole esperienza giudiziaria durante la quale ha presieduto cause penali e civili federali, compresi casi federali che riguardano la sicurezza nazionale e problemi di privilegio”, hanno scritto gli avvocati.

Deary, originariamente un candidato dell’ex presidente Ronald Reagan, ha servito come giudice federale a New York dagli anni ’80. Si è ritirato nel 2011 e ora è un giudice senior del circuito.

Thierry ha prestato servizio presso la Corte di sorveglianza dell’intelligence straniera degli Stati Uniti, o FISA, per sette anni. È stato uno dei giudici che ha approvato la richiesta di sorveglianza dell’FBI e del Dipartimento di Giustizia Pagina CarterUn consigliere di politica estera per la campagna di Trump fa parte di un’indagine federale per verificare se la Russia si sia intromessa nelle elezioni del 2016.

Non è chiaro quando il giudice distrettuale degli Stati Uniti Eileen Cannon deciderà chi sarà il maestro speciale.

La scorsa settimana Cannon ha accettato la richiesta di Trump di un procuratore di terze parti al di fuori del governo per esaminare i materiali sequestrati e ha chiesto a ciascuna parte di presentare candidati proposti. Cannon ha ordinato agli investigatori criminali del Dipartimento di Giustizia di astenersi dall’utilizzare i materiali sequestrati come parte delle indagini in corso fino a quando il maestro speciale non avrà completato la sua revisione.

All’inizio di lunedì, ha detto Trump Si oppone alla magistratura Due candidati proposti Ci deve essere un maestro speciale, ma non si spiega il perché.

“Il querelante si oppone alle proposte di nomina del Dipartimento di Giustizia. Il querelante ritiene che ci siano ragioni specifiche per cui quei candidati non dovrebbero essere preferiti a servire come maestro speciale in questo caso”, hanno scritto gli avvocati di Trump.

Il Dipartimento di Giustizia ha nominato Griffith, che ha servito come giudice presso la Corte d’Appello del Circuito degli Stati Uniti a Washington, DC, dal 2005 al 2020, e Jones, un ex procuratore federale che ha servito come presidente speciale in diversi recenti processi di alto profilo.

Il team di Trump ha anche nominato l’avvocato Paul Hough Jr., ex partner dello studio legale Jones Day. Il Dipartimento di Giustizia si è opposto a Hough Jr., sottolineando che “non sembra avere la stessa esperienza” dei tre giudici.

Lunedì gli avvocati di Trump hanno affermato che la corte non ha chiesto una motivazione dettagliata e che stavano cercando di essere “più rispettosi dei candidati di entrambe le parti”.

“L’avvocato sostiene inoltre che è altamente onorevole per i candidati di entrambe le parti nascondere i motivi di opposizione pubblica e ampiamente diffusi”, hanno scritto gli avvocati di Trump. “Pertanto, l’attore chiede a questa Corte il permesso di comunicare le nostre obiezioni ai candidati del governo solo nel momento in cui la Corte indica che desidera ricevere e prendere in considerazione tali informazioni”.

Trump e il Dipartimento di Giustizia non sono d’accordo su altri aspetti chiave delle responsabilità del maestro speciale, incluso quanto tempo dovrebbe richiedere la revisione, chi è responsabile del pagamento del maestro speciale e quali tipi di documenti sono soggetti a revisione.

Sostenendo la speranza del governo di rivedere rapidamente le migliaia di documenti sequestrati dall’FBI, il Dipartimento di Giustizia ha scritto: “Nella selezione di uno dei tre candidati, il governo richiede rispettosamente che la corte consideri e selezioni il candidato nella posizione migliore per adempiere tempestivamente alle responsabilità assegnate al maestro speciale”.

Questa storia è stata aggiornata con ulteriori dettagli.