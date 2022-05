Casuale: la grafica perfetta dei pokemon non viene visualizzata… oh

Pokemon I giochi hanno ricevuto la loro giusta dose di critiche nel corso degli anni, spesso prendendo di mira in modo specifico la loro grafica. Sembra che anche critiche come questa siano aumentate nel tempo con i Mi piace Pokemon Leggende: ArceusE Pokemon Spada e Scudoe anche recentemente annunciato pokemon scarlatto e viola Ricevono tutti un grande calore dai fan sui loro motivi grafici.

Bene, utente di Twitter Incorpora il tweet Ha creato quella che pensiamo possa essere la migliore indagine sui Pokémon 3D che abbiamo visto finora. Creando una sorta di effetto sfumato e utilizzando lo stile artistico del character designer di Pokemon Ken Sugimori, pokeyugami ha creato un incredibile mix di vecchio e nuovo.

こ れ は 時空 の 歪 み に よ 生 ま た 、 、 も も 『ポ ケ ス タ ー 初 代』!

(ト キ ワ の 森 編)#pokemon pic.twitter.com/Mm7bF4M80F– ポ ケ モ ン 時空 の 歪 み (pokeyugami) 20 maggio 2022

Sembra fantastico, vero? Partiamo dal presupposto che l’ambiente in questione qui sia la Foresta Smeralda di pokemon rosso e blu, con creature tipiche di quella particolare regione – come Pikachu, Weedle e Caterpillar – tutte in roaming. Certo, manca di dettagli in alcune aree, come lo sfondo bianco brillante, ma il protagonista principale sembra fantastico!

Le probabilità sono che Game Freak non sceglierebbe mai uno stile come questo per i principali giochi Pokémon, sfortunatamente, ma possiamo ancora sognare. Tuttavia, è chiaro che il team sta lentamente ma inesorabilmente affrontando la grafica 3D, con Scarlet e Violet che sembrano bellissime in alcuni punti!

Cosa ne pensi dello stile artistico qui presentato? Vorresti che i giochi Pokemon fossero così? Facci sapere!