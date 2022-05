Casuale: le vendite di console superano le scarse vendite complessive del software Wii U

Vengono visualizzati gli ultimi risultati finanziari di Nintendo Buone vendite di trasformatori, nonostante un calo del 20% su base annua dovuto alla carenza di semiconduttori. Con un totale di 107,65 milioni di unità Switch vendute, la console è vicina alle vendite di Game Boy e Nintendo DS per tutta la vita.

Giusto per evidenziare ulteriormente il suo successo, le vendite dell’hardware Switch hanno ora superato le vendite del software Wii U. Esatto; Come notato dagli alumni di Nintendo Life, un buon uovo a tutto tondo John Cartwright Su Twitter, ora ci sono più console Switch in circolazione che giochi Wii U. Questo Selvaggio.

Ci sono più console Switch che giochi Wii U. pic.twitter.com/z7YC3x4U2p– John Cartwright (@JonComms) 10 maggio 2022

Ovviamente, la Wii U ha avuto un brutto giro quando è stata lanciata a livello globale nel 2012. La console ha raggiunto un totale di 13,56 milioni di unità vendute durante la sua vita, la più bassa della gamma di console principali di Nintendo. Principali editori di terze parti, tra cui Ubisoft E EAha iniziato a ridurre il supporto per la console nel 2013, meno di un anno dopo il suo rilascio.

Cosa ne pensate di questo confronto? Evidenzia sicuramente il successo di Switch e il fallimento di Wii U direttamente. Condividi i tuoi pensieri nei commenti qui sotto!