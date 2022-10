Casuale: manca qualcosa nella locandina del film di Mario e Internet l’ha notato

Nintendo ha annunciato che entro due giorni (6 ottobre) Ci occuperemo di qualcuno Nintendo Direct ufficiale Che riguarderà tutte le cose relative Film di Super Mario Bros (Supponiamo che questo sia il titolo ora, giusto?) Oltre a questa entusiasmante notizia, abbiamo dato la nostra prima occhiata al poster iniziale del film, che mostra Mario e l’intera lotta di Toad in piedi di fronte a Illumination nel Regno dei Funghi.

Mentre ci sono una serie di dettagli e uova di Pasqua che ci hanno già fatto formulare teorie approfondite, c’è una notevole assenza dal poster che ha suscitato indignazione su Internet: Dove sono le pesche? E non stiamo parlando di Princess Toadstool – che suggerimento sciocco! – Oh no.

Esatto, noi (e a quanto pare anche un intero gruppo di voi) avremmo potuto giurare che Mario era un po’ più buona approssimazione nella sezione posteriore. Non puoi aspettarti che crediamo che tutti quei salti e innumerevoli chili a terra possano renderti piatto come Whomp? Dov’è il culo di Mario?

In una corsa alla stampa che ci ha fatto chiederci come sia successo, abbiamo confrontato l’attuale design di Mario con un catalogo 3D, ehm, retroilluminato, e mentre i risultati potrebbero non essere del tutto conclusivi, probabilmente si sta verificando un calo qui:

Fortunatamente, non stiamo solo ingrandendo freneticamente le foto precedenti di Mario per dimostrare che l’idraulico paffuto lo stava sicuramente usando per colpire gli scaffali degli squat. Ogni volta che le persone hanno votato, Twitter è stato anche irto del problema del sedere mancante: l’appello per #GiveMarioHisBootyBack non è mai stato così forte:

Prendendosi un momento per annullare lo shock causato dal calcio, entrambi Incorpora il tweet E il Incorpora il tweet Mi sono preso il tempo di far uscire un po’ Mario:

Mi interessa solo profondamente l’accettabilità anatomica del design. Mario non poteva saltare nemmeno 3 piedi. La correzione dell’indignazione pubblica di Sonic, non è mai troppo tardi per riparare Mario. pic.twitter.com/xp1MqSsNRC– RJ Palmer 🔜 Lightbox Expo #510 (arvalis) 4 ottobre 2022

Vedi, come dice giustamente arvalis, Sonic ha subito una riprogettazione completa subito dopo la caduta del trailer a causa dell’indignazione online, e lo stesso potrebbe accadere di nuovo se ci sono abbastanza persone dietro (scusate) per questo motivo. Si spera che nel trailer di questa settimana venga offerta una spiegazione ragionevole, anche se in qualche modo dubitiamo che lo sarà.

Cosa ne pensi del design di Mario senza schiena? Lascia i tuoi pensieri nei commenti qui sotto!