Cattivissimo Me 4 ha incassato 120 milioni di dollari durante le vacanze del 4 luglio

illuminazione/globale Sono spregevole 4 Si prevede che il film incasserà 28 milioni di dollari mercoledì, escluse le anteprime di martedì (che non hanno avuto luogo), una cifra abbastanza alta da vedere il film incassare circa 120 milioni di dollari nei primi cinque giorni fino a domenica. Ed è qui che sta il tracking, un importo che sottolinea la continua natura rialzista dell’attuale box office mentre i film evento affollano il palinsesto sulla scia del doppio sciopero di Hollywood. Sono spregevole 4 Il suo valore raggiunge i 70 milioni di dollari.

Ai critici non piace Rotten Tomatoes Sono spregevole 4 Al 53% corrotto, che è inferiore a seguente. Fortunatamente per Illumination e Universal, queste opinioni non hanno impedito al pubblico di trasformare questo franchise in un fenomeno redditizio multimiliardario. E le prove sono? La percentuale di riproduzione del quarto film, diretto da Chris Renault e Patrick Delage, è dell’89%.

Sono spregevole 4 Il film uscirà questa settimana anche in 52 mercati al di fuori degli Stati Uniti, tra cui Messico, Spagna e Brasile. Il film ha già incassato circa 25 milioni di dollari al botteghino internazionale e si prevede che gli incassi globali raggiungeranno i 200 milioni di dollari entro domenica.

il quarto Sono il bastardo Gru, Lucy, Margot, Edith e Agnes si ritrovano ad accogliere un nuovo membro in famiglia, Gru Junior, che intende far arrabbiare suo padre. Gru affronta anche un nuovo nemico in Maxime Le Mal e nella sua fidanzata Valentina, e la famiglia è costretta a fuggire.

IL Sono il bastardo E seguente Le entrate correnti totali della serie ammontano a 4,67 miliardi di dollari in tutto il mondo. Il titolo di maggior incasso della serie è Gli ultimi Jedi del 2015. seguente Con 1,1 miliardi di dollari.