Cattivissimo Me 4 incassa 27 milioni di dollari al suo debutto

Gru e la sua banda di scagnozzi fanno esplodere i fuochi d’artificio al botteghino questo Giorno dell’Indipendenza.

“Cattivissimo Me 4”, l’ultimo capitolo della serie animata di grande successo della Universal e della Illumination, ha incassato 27 milioni di dollari mercoledì. Steve Carell ritorna nei panni di Gru, un supercriminale in convalescenza diventato agente segreto, e affronta Will Ferrell nei panni del cattivo francese Maxime Le Mal. Tuttavia, sono i servitori, quelle caotiche creature gialle, ad essere la più grande attrazione, avendo recitato non solo nei film “Cattivissimo me”, ma anche in una serie di spin-off. Si prevede che “Cattivissimo Me 4” incasserà quasi 120 milioni di dollari nei cinque giorni del fine settimana.

Questa ottima performance è una buona notizia per le sale cinematografiche, che hanno sofferto un inizio d’estate doloroso dopo il fallimento di film promettenti come “The Fall Guy” e “Furiosa”. Tuttavia, le cose stanno iniziando a cambiare poiché il pubblico è tornato a guardare “Inside Out 2” di Disney e Pixar, “Bad Boys: Ride or Die” di Sony e “A Quiet Place: Day One” di Paramount nelle ultime settimane. Mercoledì, “Inside Out 2” ha incassato 7,1 milioni di dollari, portando il totale nazionale a 496,5 milioni di dollari. Ora la Parte 2 è diventata il terzo film d’animazione con il maggior incasso a livello nazionale; Si prevede che giovedì supererà la soglia dei 500 milioni di dollari, superando un altro traguardo. “A Quiet Place: Day One” ha incassato 4,4 milioni di dollari, portando il totale statunitense a 68,6 milioni di dollari. “Bad Boys: Ride or Die” ha incassato 1,2 milioni di dollari, portando le sue entrate nazionali a 169,1 milioni di dollari.

Altrove, “Horizon: An American Saga” di Kevin Costner ha incassato 1,1 milioni di dollari. Finora il film, un disastro finanziario, ha incassato 14,8 milioni di dollari dopo essere rimasto nelle sale per una settimana. Costner, che ha prodotto, co-sceneggiato e interpretato “Horizon”, ha anche parzialmente finanziato la produzione in più parti. Nonostante il rifiuto del pubblico, la seconda parte dovrebbe essere proiettata in agosto, mentre le riprese della terza parte sono iniziate.

La serie di film “Cattivissimo me” è diventata quasi sinonimo del 4 luglio. Anche lo spin-off “Minions: The Rise of Gru” ha aperto il 2022 in quest’area del calendario, battendo i record diventando il film d’esordio natalizio con il maggior incasso con 123 milioni di dollari in un periodo di cinque giorni. Altri film della serie, tra cui “Cattivissimo Me 3” del 2017 (debutto da 99 milioni di dollari), “Cattivissimo Me 2” del 2013 (debutto da 83,5 milioni di dollari) e “Cattivissimo Me” del 2010 (debutto da 56 milioni di dollari), tutti nella stessa offseason.

L’anno scorso, il botteghino del 4 luglio ha visto una gara tra Indiana Jones e il Disco del Destino, un flop che ha segnato la fine di un franchise un tempo eccezionale, e La Voce della Libertà, un film a basso budget basato sulla fede ottenne un successo commerciale inaspettato.

“Cattivissimo Me 4” è stato diretto da Chris Renault, uno dei registi più importanti del franchise, e co-diretto da Patrick Delage. Oltre a Carell e Ferrell, il cast vocale include Kristen Wiig, Pierre Coffin, Joey King, Miranda Cosgrove, Steve Coogan, Sofia Vergara e Stephen Colbert.