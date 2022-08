CDC aggiunge due destinazioni alla sua categoria di rischio “alto” per i viaggi

(CNN) – Una destinazione popolare in Medio Oriente e una piccola isola caraibica olandese è stata aggiunta lunedì alla categoria di viaggio “ad alto rischio” del CDC.

Jordan e Saint Eustatius sono state le uniche due aggiunte al livello 3, la categoria di rischio “alto”.

La Giordania ospita le rovine di molte delle grandi civiltà del mondo e Sito UNESCO recentemente riconosciuto . Chiamato anche Statia, Sint Eustatius è lungo 6 miglia (10 km) e largo fino a 3 miglia (5 km) e domina l’isola di Quill, un vulcano dormiente.

I siti di livello 3 rappresentano più della metà dei circa 235 posti monitorati dai Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie.

Il livello 3 è diventato il livello di rischio numero uno ad aprile dopo il CDC Ha aggiustato il suo sistema di valutazione Per valutare i rischi del Covid-19 per i viaggiatori.

Questa designazione si applica ai luoghi con più di 100 casi ogni 100.000 residenti negli ultimi 28 giorni. Il livello 2 e il livello 1 sono considerati rispettivamente a rischio “medio” e “basso”.

Per riassumere, queste due destinazioni sono state aggiunte al livello 3 l’8 agosto:

• Giordania

• Sant’Eustazio

Il livello 4, in precedenza la categoria di rischio più alta, è ora riservato solo a circostanze particolari, come un numero estremamente elevato di casi, l’emergere di una nuova variabile preoccupante o il crollo delle infrastrutture sanitarie. Con il nuovo sistema, nessuna destinazione è stata ancora collocata al livello 4.

Una vista dell’isola vulcanica di Saint Eustatius nel Mar dei Caraibi da Saint Kitts. Sint Eustatius è ora al livello 3, un rischio “alto” per il Covid. READ Esplosione nei Pirenei francesi: due bambini su sette uccisi a Saint-Laurent-de-la-Salanque 182485895 / eqroy – stock.adobe.com

Maggiori informazioni sul livello 3

Gran parte dell’Europa è stata ostinatamente ospitata nel livello 3 per diversi mesi con la stagione estiva dei viaggi ora nel mese tradizionalmente occupato di agosto. Le seguenti destinazioni europee popolari erano tra quelle rimaste al livello 3 fino all’8 agosto:

• Francia

• Germania

• Grecia

• Irlanda

• Italia

• Olanda

• Norvegia

• Portogallo

• Spagna

• Regno Unito

Queste non sono le uniche località degne di nota che si trovano al livello 3. Molte altre destinazioni in tutto il mondo sono tra quelle nella categoria di rischio “alto”, comprese le seguenti:

• Brasile

• Canada

• Costa Rica

• Malesia

• Messico

• Corea del Sud

• Tailandia

• tacchino

Il CDC consiglia di essere aggiornato sulle vaccinazioni Covid-19 prima di recarsi in una destinazione di livello 3. “Fino ad ora” Significa che non solo hai ricevuto le vaccinazioni primarie complete, ma tutti i richiami per i quali sei idoneo.

Il Senegal, con l’immagine della regione di Ngor a Dakar, è passato lunedì al Livello 2. Adobe Stock

Livello 2

Le destinazioni classificate “Livello 2: Covid-19 moderato” hanno segnalato da 50 a 100 casi di Covid-19 ogni 100.000 residenti negli ultimi 28 giorni. Lunedì il CDC ha identificato tre nuovi posti di livello 2:

• Azerbaigian

• Kirghizistan

• Senegal

La mossa è stata una cattiva notizia per tutte e tre le località, che in precedenza erano tutte elencate come Livello 1. Ci sono 20 località elencate come Livello 2 questa settimana.

In ciò Linee guida di viaggio più ampie Il CDC consiglia di tenersi aggiornati con le vaccinazioni prima di viaggiare all’estero.

Livello 1

Per essere elencata come “Livello 1: Covid-19 basso”, una destinazione deve aver avuto 49 o meno nuovi casi ogni 100.000 residenti negli ultimi 28 giorni. Due posti sono stati aggiunti alla categoria l’8 agosto:

• Suriname

• Zimbabwe

Entrambe le destinazioni sono passate a un livello di rischio inferiore. Il Suriname era precedentemente elencato al livello 3 e lo Zimbabwe era precedentemente elencato al livello 2.

Ci sono circa 25 gradi nella categoria di rischio “basso” questa settimana. Tra i luoghi più popolari nella categoria di rischio “basso” questa settimana ci sono l’Egitto e la Tanzania.

Sconosciuto

Infine, ci sono destinazioni che il CDC ha ritenuto avere rischi “sconosciuti” per mancanza di informazioni. Di solito, ma non sempre, si tratta di luoghi piccoli e remoti o luoghi con guerre o disordini costanti.

Una sola destinazione aggiunta questa settimana: Malawi.

Il CDC sconsiglia di viaggiare in questi luoghi proprio perché i rischi sono sconosciuti. Altre destinazioni in questa categoria che di solito attirano un maggiore interesse turistico includono le Azzorre, l’Ungheria e le Maldive.

Ci sono circa 65 luoghi elencati come “sconosciuti” questa settimana, più di un quarto dei luoghi monitorati.

L’esperto medico valuta i livelli di rischio

Le tariffe per il pendolarismo sono solo “una guida” per i calcoli del rischio personale dei viaggiatori, secondo l’analista medico della CNN, la dott.ssa Leana Wen.

Siamo passati a “una fase della pandemia in cui le persone devono prendere le proprie decisioni in base alle proprie condizioni mediche e alla propria tolleranza al rischio quando si tratta di contrarre Covid-19”, ha affermato Wayne, medico di emergenza e professore universitario. Politica e gestione della salute presso la George Washington University Milken Institute School of Public Health.

Wen ha detto che ci sono altri fattori che dovrebbero essere soppesati oltre alle velocità di trasmissione.

“Un altro è quali precauzioni sono richieste e quali vengono seguite dove stai andando, e il terzo è cosa prevedi di fare una volta arrivato lì”, ha detto.

“Hai intenzione di visitare molte attrazioni e andare in bar al coperto? È molto diverso dall’andare in un posto dove pensi di sdraiarti sulla spiaggia tutto il giorno e non interagire con nessun altro. È completamente diverso. Questi sono livelli molto diversi di rischio”.

Wen ha affermato che la vaccinazione è il fattore di sicurezza più importante per i viaggi, poiché i viaggiatori non vaccinati hanno maggiori probabilità di ammalarsi e trasmettere il Covid-19 ad altri.

È anche importante pensare a cosa faresti se finissi per risultare positivo fuori casa.

Mentre i viaggiatori si stanno dirigendo verso gli Stati Uniti Non è più necessario presentare il negativo Covid-19 Testando per il rimpatrio da destinazioni internazionali, il CDC consiglia comunque di fare il test prima di imbarcarsi sui voli per gli Stati Uniti e di non viaggiare se sei malato.

“Naturalmente, se le persone sviluppano sintomi o sono esposte durante il viaggio, dovrebbero sottoporsi al test e, se risultano positive, dovrebbe essere seguito”. Linee guida per l’isolamento dei CDC Wen ha detto di recente alla CNN Travel.

Se sei preoccupato per una condizione di viaggio non correlata al Covid-19, Controlla qui

In alto nella foto: Tempio di Al-Khazneh nell’antica città di Petra in Giordania. (Ali Baliksi/Agenzia Anadolu/Getty Images)