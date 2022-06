CDC indaga sul primo caso sospetto di vaiolo delle scimmie in Georgia – WSB-TV 2

ATLANTA – Il Dipartimento della Salute della Georgia ha annunciato il primo probabile caso di vaiolo delle scimmie in Georgia.

L’International Public Health Association ha affermato che il caso sospetto riguardava un uomo della metropolitana ad Atlanta con una storia di viaggi internazionali. L’uomo è risultato positivo al virus dell’ortopox, che è associato al vaiolo e al vaiolo delle scimmie.

I Centers for Disease Control and Prevention stanno eseguendo un test di conferma per determinare se il virus è il vaiolo delle scimmie. Nel frattempo, l’uomo è monitorato e gli agenti stanno rintracciando i contatti.

Il CDC sta attualmente monitorando 18 casi confermati della malattia negli Stati Uniti. Gli altri casi sono in California, Utah, Massachusetts e Florida.

I sintomi del vaiolo delle scimmie includono febbre, mal di testa, mal di schiena, dolori muscolari e bassa energia. Può anche causare un’eruzione cutanea e lesioni sul viso o sui genitali. La malattia può essere fatale fino all’11% delle persone infette.

Non esiste una cura nota per il virus, ma i vaccini contro il vaiolo e i trattamenti antivirali possono essere utilizzati per aiutare a controllare i focolai.

Tuttavia, i funzionari sanitari affermano che il vaiolo delle scimmie è meno trasmissibile del coronavirus e che il rischio per il pubblico è basso. Molti casi sono stati legati ai viaggi e si sono verificati negli uomini.

La malattia è endemica in Africa e in precedenza non ha causato un focolaio su larga scala al di fuori del continente africano.

