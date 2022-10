Celebrare il 25° anniversario di DX a Raw è stato perfetto

La WWE ha sempre avuto la tendenza ad esagerare su tutto, prendendo qualcosa di fico e rendendolo decisamente sgradevole. Questo di solito veniva fatto colpendoti in testa con la cosa buona fino a quando non era più il caso.

C’era il timore, quindi, che Triple H potesse impazzire mentre il 25° anniversario della D-Generation X celebra in Crudo del lunedì sera A Brooklyn questa settimana. Ma non è affatto quello che è successo.

Hanno ricevuto alcune clip dietro le quinte di alcuni dei loro trucchi, ed è stato attenuato per adattarsi meglio alla loro età e allo show televisivo che abbiamo ricevuto dalla WWE nel 2022. Ci sono state alcune imprecazioni, alcune battute esilaranti, un doppio addio o due, e anche la trasferta prenotata da Doug e Sean. Michaels ha un match tra The Miz e Dexter Loomis la prossima settimana.

Alla fine, giunti alla parte principale dell’azione, si sono fatti strada verso il ring con circa 10 minuti dalla fine dello spettacolo.

X-Pac ha dato a Chyna un grido di classe, definendola l’ingrediente principale che ha fatto funzionare la ricetta di DX.

The Road Dogg ha interpretato il suo ruolo, consentendo ai fan di recitare le sue battute urlando Bad Ass Billy Gunn. Per inciso, Corey Graves aveva un’ottima battuta su come “fare qualcosa con le apparecchiature per ufficio di questi tempi”.

Triple H ha scherzato sul bisogno di riprendere fiato per fare la parte introduttiva “Prepariamoci a succhiarlo”.

Hassan o’ HBK ha scherzato sul non farglielo fare tra altri 25 anni, ma hanno ancora solo due parole per noi.

Non hanno impiegato molto tempo, erano incredibilmente autocoscienti e tutti si sono divertiti un po’ a sentire la musica d’ingresso ea rivedere i ragazzi insieme.

Ha giocato bene tutto intorno.