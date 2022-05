Celebrare Star Wars ignora il futuro del film in franchising

Non mancano le serie tv ambientate in una galassia così lontana.

Durante la presentazione di Disney e Lucasfilm in Guerre stellari Festeggiando ad Anaheim, in California, la maggior parte del tempo è stata dedicata alla presentazione di nuove serie come “Skeleton Crew” con Jude Law e “Andor”, con Diego Luna nel prequel di “Rogue One”, oltre a una lunga serie titoli commerciali come “Obi-Wan”. Kenobi” che sarà presentato in anteprima il 27 maggio.

Ma in contrasto con il solido elenco delle serie TV “Star Wars” realizzate per Disney+, il panorama cinematografico del franchise è stato desolato come le sabbie di Tatooine all’indomani di Star Wars: L’ascesa di Skywalker del 2019. È sorprendente, perché ” Star Wars” è una delle più grandi proprietà di Hollywood, lo studio ha tre opere spaziali senza titolo che usciranno nei cinema a Natale ogni due anni a partire dal 2023.

Ancora più sorprendente, la Disney non ha ignorato completamente i film durante la loro corsa di un’ora e mezza. Lo studio ha trovato il tempo per visualizzare un file Diverso, L’epica di lunga data, la star di “Indiana Jones” Harrison Ford e il regista James Mangold fanno jogging per promuovere l’imminente quinto capitolo del franchise di avventura. “Indy 5” uscirà nei cinema il 30 giugno 2023, pochi mesi prima che il presunto film “Star Wars” arrivi sul grande schermo.

Un anno dopo la premiere di Rise of Skywalker, la Disney ha annunciato durante la sua presentazione all’Investors Day 2020 che la regista Patty Jenkins dirigerà Star Wars: Rogue Squadron e il film sarà presentato in anteprima a dicembre 2023. Entro novembre 2021, Lucasfilm ha ritardato la produzione, presumibilmente a causa di conflitti di programmazione con Jenkins, che è anche impegnata a dirigere un sequel di “Wonder Woman 1984”.

Finora in Vanity Fair copertina della storia Questo mese il presidente della Lucasfilm Caterina Kennedy Ha ammesso che “Rogue Squadron” non avrebbe avuto una data di uscita nel dicembre 2023 poiché Jenkins ha continuato a lavorare alla sceneggiatura. Invece, Kennedy ha fatto riferimento a un film Taika Waititi Diretto e co-sceneggiato da Kristi Wilson Cairns (“1917”), sarà il primo lungometraggio a seguire “The Rise of Skywalker”. Ma per l’uscita di dicembre 2023, Waititi dovrà iniziare le riprese non più tardi di quell’autunno, quando il suo prossimo film, “Next Goal Wins”, dovrebbe essere mostrato in Searchlight.

Al di là dei progetti iconici di Waititi e Jenkins, il quadro è stato più ambiguo su dove sono diretti i film di “Star Wars”. A marzo, Kennedy ha respinto la speculazione secondo cui il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige stesse attivamente producendo “Star Wars” per Lucasfilm, dire Che mentre “le piacerebbe vedere ad un certo punto” cosa farebbe Feige, “non c’è niente di specifico all’orizzonte”.

A maggio, Michael Waldron, sceneggiatore di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ha dichiarato: diverso colui il quale Ha iniziato a scrivere attivamente La sceneggiatura di “Star Wars” di Feige, sottolineando che attualmente sta lavorando a una storia che “non ha un sacco di programmi TV e film in servizio”. Quando o se questo testo sarà verde e rimarrà poco chiaro.

Oltre a questo? Kennedy ha detto che il regista di Star Wars: Gli ultimi Jedi Rian Johnson rimane “estremamente impegnato” nella realizzazione di una nuova trilogia di film di Star Wars per lo studio, che è stata annunciata per la prima volta. prima Apparve “Gli ultimi Jedi”. Ma l’impegno del regista per la sua serie di film “Knives Out”, che è attualmente su Netflix, lo ha tenuto lontano dalla galassia di Star Wars, ed è probabile che accada per un po’. Non c’è stato alcun aggiornamento newsletter A partire da febbraio 2020, il regista di “Sleight” JD Dillard e lo scrittore di “Luke Cage” Matt Owens stanno sviluppando il progetto “Star Wars” (anche se è per i cinema o Disney+).

Sul tappeto rosso alla Star Wars Celebration, Kennedy è rimasto sul vago riguardo ai prossimi passi del franchise.

“Abbiamo avuto molto da evidenziare con la nuova TV in cui siamo entrati. Avremo tutto il tempo per mostrare allo stesso modo cosa facciamo nello spazio cinematografico. Siamo tutti davvero entusiasti di dove sta andando”, ha detto . diverso.

Sebbene “Star Wars: The Rise of Skywalker” abbia superato il miliardo di dollari al botteghino nel 2019, la colonna è rimasta molto al di sotto dei suoi predecessori, “The Force Awakens” del 2015 e “The Last Jedi” del 2017, di Dove le vendite dei biglietti sono finite il mondo. Prima di allora, “Solo: A Star Wars Story” del 2018, una storia sulle origini di Han Solo, è diventato il primo film di Star Wars a perdere soldi. Questi cali a cascata illustrano dolorosamente che non tutto ciò che è ambientato nel mondo della fantascienza ha un tocco di Mida.

Con questo che fa riflettere, e senza piani concreti, “New Hope” non è solo il nome di un evento senza precedenti. È diventato un emblema del futuro di Star Wars sul grande schermo.

Mark Malkin ha contribuito a questo rapporto.