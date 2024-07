Celine Dion e Lady Gaga saranno le protagoniste della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi del 2024 includeva anche le esibizioni di Aya Nakamura e della band metal Gojira. (Comitato Olimpico Internazionale tramite Getty Images)

Le Olimpiadi del 2024 sono iniziate venerdì con il botto, con una sontuosa e indimenticabile cerimonia di apertura a Parigi. Le celebrazioni, che hanno onorato la storia della Francia e di Parigi, hanno visto la partecipazione di alcuni grandi nomi alla cerimonia, che si è tenuta negli edifici circostanti lungo la Senna.

Lady Gaga ha presieduto la cerimonia all’inizio della Parata delle Nazioni e Celine Dion al termine della cerimonia dopo aver acceso il calderone olimpico.

L’emozionante performance di Dion è arrivata in cima alla Torre Eiffel in uno dei suoi concerti. Prima apparizione pubblica Dopo la diagnosi della sindrome della persona rigida, ha cantato una bellissima ed emozionante interpretazione dell'”Hymne à l’amour” di Edith Piaf per concludere i festeggiamenti.

Lady Gaga, apparsa sulle rive della Senna per eseguire “Mon truc en plumes” di Zizi Jeanmaire. Lo spettacolo è stato completato da numerose piume rosa, uno strascico drammatico e un gruppo di ballerini.

Lo spettacolo ispirato al cabaret di Lady Gaga, che comprendeva una linea corale e un’esibizione al pianoforte del musicista, sembrava essere un omaggio a Jeanmaire prestazione Dalla canzone dell’Ed Sullivan Show del 1965.

Da molto tempo posta Sui social, Lady Gaga ha parlato della sua performance e dell’opportunità di cantare alla cerimonia delle Olimpiadi e di onorare la canzone Jeanmaire. “Anche se non sono un’artista francese, ho sempre sentito un legame molto speciale con i francesi e con il canto della musica francese”, ha detto nel post “Non volevo altro che creare uno spettacolo che scaldasse il cuore della Francia , celebra l’arte e la musica francese e, in un’occasione così grande, ricorda a tutti una delle città più magiche della terra: Parigi.”

Sono molto grato che mi sia stato chiesto di aprire la mostra di Parigi @Giochi Olimpici Nel 2024 quest’anno. Sono anche onorato che il Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici mi abbia chiesto di cantare una canzone francese così speciale – una canzone per onorare il popolo francese e la sua meravigliosa storia nell’arte, nella musica e… pic.twitter.com/FMNyiosHUR – Lady Gaga (@ladygaga) 26 luglio 2024

La performance di Dion fu in realtà un ritorno alle Olimpiadi: si esibì alle Olimpiadi di Atlanta del 1996.

Mentre Lady Gaga e Dion erano alcuni dei più grandi nomi della serata, c’erano molti altri artisti che si esibivano all’evento.

Dopo Lady Gaga, la band metal francese Gojira si è esibita dalle finestre di un edificio pieno di cantanti senza testa vestiti da Maria Antonietta: uno spettacolo selvaggio e audace diventato virale.

Successivamente, Aya Nakamura è uscita per cantare con la banda della Guardia repubblicana francese, che accompagnava la band di origini finanziarie del cantante francese. Nakamura ha eseguito la sua canzone di successo “Djadja”, che ha raggiunto il numero uno in tutto il mondo ma non era così popolare negli Stati Uniti.

Mentre cadeva la pioggia, il concerto è continuato con il rapper franco-algerino Remek, cresciuto in un sobborgo di Parigi.

Al tramonto, la cantautrice francese Juliette Armanet ha cantato una versione della canzone di John Lennon “Imagine”, che è diventata una tradizione delle Olimpiadi – un tributo alla cooperazione internazionale attraverso lo sport e un appello alla pace nel mondo. Armanet era accompagnato dalla pianista Sofiane Bamart su un pianoforte in fiamme.