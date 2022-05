Celtics contro. Punteggio di calore: Boston vicino a Miami nella finale 6, aggiornamenti sui playoff NBA in diretta

I Boston Celtics sono a una vittoria dalla loro 22esima apparizione nelle finali NBA. Hanno battuto i Miami Heat nella quinta partita della finale della Eastern Conference portandosi in vantaggio per 3-2. La serie ora si sposta a Boston venerdì sera quando i Celtics hanno la possibilità di mettere da parte la migliore squadra dell’Est giocando davanti ai loro fan al TD Garden. A metà, le squadre Heat e Celtic hanno combattuto avanti e indietro per prendere un vantaggio di 48-46 su Miami Boston, grazie al gioco brillante di Jimmy Butler.

Sebbene fosse solo un vantaggio di una partita per Boston, ha superato Miami in 15 dei 20 quarti giocati nella serie. I Celtics hanno vinto la 5a partita 93-80, vincendo il secondo tempo 24-12 alla fine del terzo quarto. Dopo essere stati 0-4 nella finale di conference dal 2012, stanno cercando una possibilità per raggiungere la finale nel 2010. Nel frattempo, gli Heat sono andati 5-0 nell’ECF dal 2011, ma la serie è in grave pericolo e devono trovare un modo per mantenere viva la loro stagione senza i servizi di Tyler Hero, che è stato ancora una volta escluso con un fianco lesione.

Segui di seguito tutti gli aggiornamenti e le analisi in tempo reale per Gara 6 tra Heat e Celtics.