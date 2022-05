Celtics contro. Punteggio di calore, da asporto: Boston si è ripreso, eliminando Miami in gara 4 per pareggiare la finale orientale.

Le finali della Eastern Conference sono state sorteggiate dopo che i Boston Celtics hanno dominato i Miami Heat in Gara 4 per assicurarsi una vittoria per 102-82 lunedì sera. Boston ha preso un vantaggio di 24 punti nell’intervallo durante la lotta ai tiri di Miami e non si è mai guardato indietro perché da lì non si è mai guardato indietro. Jason Tottam ha guidato i Celtics con 31 punti, otto rimbalzi e cinque assist, ma è stato davvero un lavoro di squadra dato che quattro delle cinque aperture di Boston hanno segnato in doppia cifra.

Victor Oladibo ha portato il carico di gol per gli Heat chiudendo con 23 punti. Gli Heat hanno lottato per sbagliare qualcosa durante la notte e di conseguenza ora torneranno a Miami, pareggiando due partite della serie. La partita 5 si svolgerà mercoledì a Miami mentre entrambe le parti cercheranno di ottenere un vantaggio nella battaglia avanti e indietro.

Ecco tre takeaway dalla vittoria esplosiva di Boston su Miami in Gara 4.

1. Serata di rimbalzo per il Tottenham

Tatum ha concluso la terza partita con soli 10 punti in 40 minuti. Gli Heat lo hanno difeso incredibilmente in quella partita perché ha preso solo il 21,4% dal campo ed è andato 1 su 7 da 3 punti. Nonostante Jaylan Brown abbia saltato la partita di 40 punti, uno dei motivi principali della perdita di quella partita da parte dei Celtics è stata la sua prestazione da sciabola. Quindi era chiaro che Tatum avrebbe cercato di andare avanti all’inizio del gioco 4 per evitare di dover ripetere il suo gioco precedente.

Avanzando velocemente fino a lunedì sera, a due minuti dalla fine del primo quarto, il Tottenham ha superato il suo totale di punti rispetto alla partita precedente. Non solo ha fatto tiri facili – qualcosa con cui ha lottato in Gara 3 – ma stava sfruttando alcuni sguardi incredibilmente duri nonostante la difesa di Miami lo coprisse completamente. In diverse occasioni ha spinto fino al bordo e ha compresso il suo corpo a sufficienza per evitare possibili blocchi dal palmo di adobe e finire con forza sul bordo. Ha ancora lottato per ottenere le cose da una lunga distanza, ma ha banchettato con ciò che il caldo gli aveva dato al limite e nel mezzo. È stata la prestazione perfetta di cui i Celtics avevano bisogno dal Tottenham dopo una delusione in Gara 3, e il suo gioco aggressivo dall’inizio alla fine, prima di mettersi di nuovo in trasferta, ha contribuito a guidare anche la sua squadra in questa serie.

2. Una notte storicamente brutta per il caldo

Miami ha iniziato Gara 4, ha mancato i suoi primi 14 tiri consecutivi e nel frattempo ha perso 17 punti. Olidibo ha segnato 3:22 nel primo quarto per porre fine alla siccità, ma a quel punto i Boston erano già 14 punti di vantaggio e da quel punto la partita era davvero finita. Miami ha accumulato solo un punto nei primi otto minuti di gioco Punti bassi della squadra dei playoff Negli ultimi 25 anni di campionato. A peggiorare le cose, Miami ha segnato un totale di 11 punti nel primo quarto, il più basso nella storia del proprietario. Il calore ha concluso la notte tirando solo il 33,3% dal campo e il 38,9% dal territorio dei 3 punti, con il risultato che la partita si è conclusa negli ultimi minuti del terzo quarto.

Sì, puoi dire che è una giornata dura in ufficio per il caldo. Quelle lotte di tiro hanno amplificato l’importanza di Tyler Hero per la squadra, che è stato messo da parte per Gara 4 per un infortunio all’anca. La capacità di Hero di creare il proprio tiro, mentre crea opportunità da gol per i suoi compagni di squadra, è essenziale per il successo di Miami e la sua assenza lunedì sera è stata assordante. Oladipo ha fatto tutto il possibile per riempire quel vuoto dalla panchina guidando tutti i marcatori della batteria con 23 punti, ma se Pam Adebayo, Kyle Lori e Butler si fossero uniti per 18 punti, Miami non avrebbe vinto così tante partite. Quei 18 punti degli Heat Starters sono il numero più basso di punti segnati dalla formazione titolare di una squadra in una partita di playoff dalla stagione 1970-71. Il Tottenham, nel frattempo, ha segnato più punti (31) di qualsiasi dei cinque titolari di Miami (18).

Sebbene Heat abbia combattuto duramente in Gara 4, Butler, Lori, Cape Vincent, Max Strauss e P.J. Vale la pena notare che Tucker è apparso oltre a Hero nella denuncia per infortunio. Butler non ha giocato nella seconda metà di Gara 3 perché aveva a che fare con un’infiammazione al ginocchio, quindi non era chiaro quanto avesse influito sulla sua prestazione lunedì sera. Sebbene ogni squadra rimasta ai playoff debba affrontare una serie di infortuni, lunedì sera è stato chiaro che alcuni dei giocatori di Miami stanno sentendo gli effetti di questo incessante programma di playoff. Dobbiamo vedere come rispondono gli Heat al loro sito di casa in Gara 5 perché se si presentano giocando come hanno fatto in Gara 4, dovrebbero aspettarsi di nuovo lo stesso risultato.

3. Questa serie va avanti e indietro

La storia di questa serie è quale squadra può uscire di corsa e mantenerla. In gara 1, Miami ha battuto Boston di 24 punti nel terzo quarto, il che ha fatto la differenza in quella partita. In Gara 2, i Celtics hanno superato il caldo di 25 punti nel secondo tempo e hanno puntato i piedi su quella vittoria. Miami ha risposto con una prestazione di 39 punti nel primo trimestre in Gara 3, che si è rivelata una partita affiatata.

Con lo scoppio di Gara 4 di Boston, la squadra vincitrice ha continuato il tema dell’acquisizione di un grande vantaggio, e mentre la serie torna a Miami per Gara 5, dobbiamo vedere se questa tendenza continua. Non mi aspetto che questa serie vada avanti così in base a quanto entrambe le squadre possono essere forti in difesa. Quindi, l’idea che qualsiasi squadra dovrebbe puntare su questi grandi vantaggi che hanno fatto un’enorme differenza nel gioco è stata davvero sorprendente. Sembra che nessuna squadra sia stata in grado di mantenere la coerenza da una partita all’altra, quindi quella tendenza continuerà per il resto della serie. Se sei stato in Heat, nonostante le scarse prestazioni in Game 4, dovresti essere ben consapevole delle possibilità di miglioramento di nuovo, considerando la natura del formaggio di questa serie.