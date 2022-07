Centinaia di manifestanti assaltano il parlamento iracheno a sostegno del religioso Muqtada al-Sadr | Iraq

Centinaia di sostenitori del religioso iracheno Muqtada al-Sadr hanno ballato e cantato in parlamento dopo aver preso d’assalto la zona verde pesantemente sorvegliata a Baghdad per protestare contro la nomina a primo ministro di un blocco rivale.

La polizia ha sparato una raffica di gas lacrimogeni nel tentativo di impedire ai manifestanti di violare i cancelli della Zona Verde, pesantemente fortificati, ma la folla è avanzata ed è entrata in Parlamento.

“Sono contro i funzionari corrotti che sono al potere”, ha detto il manifestante Muhammad Ali, 41 anni, un lavoratore a giornata, uno delle centinaia che sono entrati nell’area, che ospita edifici governativi e missioni diplomatiche, prima di andarsene pacificamente in seguito. .

I manifestanti si sono radunati all’interno dell’edificio del parlamento iracheno dopo aver preso d’assalto la cosiddetta “Zona Verde”. Foto: Ahmed Jalil/EPA

Le proteste sono l’ultima sfida che deve affrontare l’Iraq ricco di petrolio, che rimane impantanato in una crisi politica e socioeconomica nonostante l’aumento dei prezzi globali dell’energia.

Il blocco toracico è uscito Elezioni in ottobre Essendo la più grande fazione parlamentare, rimane ben al di sotto della maggioranza e, nove mesi dopo, rimane un punto morto sulla formazione di un nuovo governo.

La folla vagava per l’edificio del parlamento, sventolando bandiere nazionali e posando per le foto, applaudendo e cantando.

Il primo ministro, Mustafa Al-Kazemi, ha invitato i manifestanti a “ritirarsi immediatamente”, avvertendo che i servizi di sicurezza “garantirebbero la protezione delle istituzioni statali e delle missioni estere, e impedirebbero qualsiasi pregiudizio alla sicurezza e all’ordine”.

Ma lei ha preso ordini da Il leader sciita al-Sadr Prima che la folla di manifestanti iniziasse a partire circa due ore dopo.

Al-Sadr ha scritto su Twitter, “Rivoluzione delle riforme e rifiuto dell’ingiustizia e della corruzione” a sostegno dei manifestanti.

Ha aggiunto: “Il tuo messaggio è stato ascoltato… hai terrorizzato i corrotti”, invitando i manifestanti a pregare “prima di tornare a casa sani e salvi”.

“Obbediamo al maestro”, cantava piano la folla mentre lasciavano il parlamento, un termine in onore di Sadr per essere stato riconosciuto come discendente del profeta Maometto.

Sostenitori del religioso sciita iracheno Muqtada al-Sadr all’interno dell’edificio del parlamento a Baghdad. Fotografia: Ahmed Saad/Reuters

Il blocco di Sadr ha vinto 73 seggi alle elezioni dello scorso anno, diventando così la più grande fazione nel parlamento da 329 seggi. Ma dopo il voto, i colloqui per formare un nuovo governo hanno vacillato.

I manifestanti si oppongono alla candidatura di Mohamed Al-Sudani, ex ministro ed ex governatore della provincia, scelto dal quadro di coordinamento pro-Iran per la carica di primo ministro.

Il quadro di coordinamento attira legislatori del partito dell’ex primo ministro Nuri al-Maliki, dell’Alleanza filo-iraniana di Fatah e del braccio politico delle ex Forze di mobilitazione popolare a guida sciita.

“Sono contrario alla candidatura di Al-Sudani perché è corrotto”, ha aggiunto il manifestante Mohamed Ali.

“Rifiutiamo l’intero processo politico”, ha detto Bashar, un manifestante in parlamento, dando solo il suo nome. Vogliamo una persona indipendente che serva le persone.

L’Iraq è precipitato nella sua più profonda crisi politica il mese scorso, quando 73 deputati di al-Sadr si sono dimessi collettivamente.

Al-Sadr aveva inizialmente sostenuto l’idea di un “governo di maggioranza” che avrebbe mandato i suoi oppositori sciiti fuori dal quadro di coordinamento nell’opposizione.

L’ex capo della milizia ha poi sorpreso molti costringendo i suoi vice a dimettersi, una mossa vista come un tentativo di fare pressione sui suoi oppositori per accelerare la formazione del governo.

64 nuovi deputati hanno prestato giuramento a fine giugno, rendendo il blocco filo-iraniano il più grande in parlamento.

Le forze di sicurezza irachene fanno la guardia mentre i manifestanti tentano di assaltare la Green Zone. Foto: Ahmed Jalil/EPA

All’inizio di questo mese, centinaia di migliaia di fedeli musulmani fedeli a Sadr hanno partecipato alla preghiera del venerdì a Baghdad, in una dimostrazione di potere politico.

L’enorme affluenza è arrivata nonostante il caldo intenso e la mancanza del religioso sciita in persona – un’indicazione del suo status di leader politico pesante, oltre che di grande autorità religiosa.