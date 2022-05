Centinaia di truppe ucraine evacuate dalle acciaierie Azovstal 82 giorni dopo l’attacco | Ucraina

Più di 260 soldati ucraini, molti dei quali feriti, furono evacuati dall’assediata acciaieria Azovstal nella città portuale di Mariupol, apparentemente per cedere il controllo della città. Russia Dopo 82 giorni di bombardamenti.

Il viceministro della Difesa ucraino Hanna Maliar ha dichiarato lunedì che 53 soldati gravemente feriti sono stati portati in un ospedale nella città di Novoazovsk, controllata dalla Russia, e più di 200 altri sono stati portati attraverso un corridoio fino a Olinevka.

Non era chiaro quanti soldati fossero rimasti nell’acciaieria, ma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto: “Speriamo di salvare la vita dei nostri bambini”.

“Voglio sottolineare: l’Ucraina ha bisogno dei suoi eroi ucraini vivi. Questo è il nostro principio”, ha detto in una dichiarazione video.

L’evacuazione segnerebbe probabilmente la fine della più lunga sanguinosa battaglia della guerra in Ucraina e una grave sconfitta per l’Ucraina. Mariupol è ora in rovina dopo un blocco russo che secondo l’Ucraina ha ucciso decine di migliaia di persone in città.

Per gli ucraini, lo stabilimento Azovstal è diventato un simbolo di resistenza, centinaia di truppe hanno continuato a combattere lì anche dopo che il resto della città è caduto nelle mani delle truppe russe.

Si ritiene che all’interno dell’acciaieria fossero circa 600 soldati.

Lo stato maggiore delle forze armate ucraine ha affermato che i soldati che difendevano l’acciaieria avevano portato a termine la loro missione di combattimento.

“Il Comando militare supremo ha ordinato ai comandanti delle unità di stanza ad Azovstal di salvare la vita di individui”, ha affermato lo stato maggiore in una nota sul suo account Facebook. “Continuano gli sforzi per salvare i difensori rimasti nelle terre dell’Azovstal”.

Il reggimento Azov, in un comunicato, ha affermato che sta eseguendo gli ordini di salvare la vita dei suoi soldati.

Gli autobus che trasportano soldati ucraini dell’Azovstal lasciano Mariupol. Foto: Alexander Ermoshenko/Reuters

Il reggimento Azov, che in passato aveva affiliazioni nazionaliste di estrema destra, era una milizia formata per combattere i russi dopo l’invasione dell’Ucraina nel 2014, ma divenne un’unità della Guardia nazionale ucraina.

“Per salvare vite umane, l’intera guarnigione di Mariupol attua la decisione adottata dal Comando militare supremo e spera di sostenere il popolo ucraino”, ha affermato in un social network il reggimento Azov.

Ha detto che le sue forze a Mariupol, sul Mar d’Azov nel sud-est, hanno resistito per 82 giorni, fornendo tempo al resto dell’Ucraina per combattere le forze russe e assicurarsi le armi occidentali necessarie per contrastare l’assalto della Russia.

Da quando la Russia ha lanciato la sua invasione a febbraio, la distruzione di Mariupol è diventata emblematica sia della capacità dell’Ucraina di resistere a un’invasione russa sia della volontà della Russia di distruggere le solide città ucraine.

L’evacuazione è avvenuta poche ore dopo che la Russia ha annunciato di aver accettato di evacuare i soldati ucraini feriti in una struttura medica a Novoazovsk.

“E’ stato raggiunto un accordo sul trasporto dei feriti”, ha detto il ministero della Difesa russo. “È stato aperto un corridoio umanitario attraverso il quale i soldati ucraini feriti vengono portati in una struttura medica a Novoazovsk”.

Gli ultimi difensori dell’Azovstal hanno resistito per settimane in bunker e tunnel costruiti nel sottosuolo per resistere alla guerra nucleare. I civili sono stati evacuati dall’interno della fabbrica, che è una delle più grandi installazioni metalliche in Europain anticipo questo mese.

La moglie di un membro del reggimento Azov ha descritto le condizioni nello stabilimento lunedì: “Sono all’inferno. Ricevono nuove ferite ogni giorno. Sono senza gambe o braccia, esauste e senza medicine”, ha detto Natalia Zaretskaya .