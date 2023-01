CES 2023: il pick-up elettrico Ram si unisce alla folla il prossimo anno

DETROIT (AP) – Quando il camioncino elettrico Ram dall’aspetto futuristico sarà in vendita il prossimo anno, non sarà il primo della fila.

A quel punto, almeno sette contendenti EV sono in vendita, tutti in lizza per una quota dell’enorme mercato dei camion a grandezza naturale, che ora include i veicoli a benzina e diesel più venduti negli Stati Uniti.

Quattro modelli: l’F-150 Lightning di Ford, l’R1T di Rivian, l’Endurance di Lordstown Motors e il pickup GMC Hummer EV sono già in circolazione. Quest’anno o il prossimo, altri tre – Chevrolet Silverado EV, GMC Sierra EV e Cybertruck di Tesla – sono previsti per il rilascio.

I dirigenti di Ram, il marchio di autocarri e veicoli commerciali di Stellandis, affermano di essere meno preoccupati di rimanere indietro rispetto ai loro concorrenti.

“È davvero un vantaggio per noi”, ha dichiarato in un’intervista il CEO di Ram Brand Mike Cowell Jr.. “Perché abbiamo piena conoscenza di ciò che gli altri ragazzi hanno annunciato.”

Giovedì pomeriggio, i dirigenti dell’azienda hanno presentato una versione concept del camion a batteria Ram 1500 Revolution al CES di Las Vegas. Sembrando essere il punto a metà strada tra l’angolare Cybertruck di Tesla e un normale pickup di benzina, è improbabile che il camion di produzione sia robusto come quello mostrato sul palco. Ma il Ram EV, afferma Koval, supera i concorrenti nelle aree che i clienti apprezzano di più: carico utile, traino, autonomia e tecnologia.

GM ha annunciato che Silverado EV può percorrere 400 miglia (640 chilometri) con una singola carica. (I suoi concorrenti hanno un’autonomia da 230 a 400 miglia, a seconda delle dimensioni della batteria.) Cowell afferma che il prodotto Ram “supererà tutto ciò che i nostri concorrenti hanno annunciato”.

Entro il prossimo anno, ha osservato, saranno disponibili più stazioni di ricarica e altre infrastrutture, rendendo il mercato dei veicoli elettrici più attraente.

Jessica Caldwell, amministratore delegato degli approfondimenti di Edmunds.com, afferma che il Ram non sarà troppo tardi per il mercato perché i camion elettrici attualmente in vendita non possono soddisfare pienamente la crescita sostenuta della domanda dei consumatori.

GM afferma che più di 170.000 persone hanno versato un deposito rimborsabile di $ 100 sulla Sierra. L’anno scorso, Ford ha venduto 15.000 camion Lightning, anche se i veicoli non erano disponibili fino a maggio. La società ha chiuso le prenotazioni dopo aver ricevuto depositi di $ 100 da quasi 200.000 potenziali acquirenti.

L’anno scorso, gli americani hanno acquistato più di 2,1 milioni di pickup a grandezza naturale, la maggior parte dei quali funziona ancora a benzina. I grandi pickup rappresentano oltre il 15% di tutte le vendite di veicoli nuovi negli Stati Uniti, un mercato ampio e redditizio. Le vendite di veicoli elettrici stanno crescendo rapidamente: l’anno scorso ne sono state vendute 807.000 negli Stati Uniti, con un aumento del 65% rispetto al 2021.

I prezzi per i camion elettrici, che sono relativamente costosi, dovranno avvicinarsi alle versioni a benzina per attirare gli acquirenti, ha affermato Michael Krebs, analista responsabile di Cox Automotive.

Il pick-up elettrico di Ford inizialmente aveva una versione a partire da circa $ 40.000. Ma ora il prezzo di partenza è inferiore a 56.000 dollari, spinto dalla domanda e dal costo delle materie prime. È molto di più dell’F-150 a benzina di base, che parte da meno di $ 34.000.

Krebs ha affermato: “Il problema con i prezzi è l’aumento dei costi di costruzione dei veicoli elettrici. Il costo del litio e di altri minerali (batteria) è elevato”.

Le case automobilistiche affermano che i prezzi dovrebbero scendere man mano che le aziende distribuiscono i costi su più veicoli e i progressi nella chimica delle batterie stanno riducendo le dimensioni o rimuovendo i minerali ora necessari per immagazzinare energia.

Anche con i costi “pazzi” delle materie prime, Cowell afferma di essere ben consapevole del fatto che il Ram elettrico dovrebbe attrarre i clienti che desiderano versioni da lavoro del modello base e lusso e tecnologia più costosi.

“Cercheremo di avere qualcosa per tutti, ma con quel prezzo importante in mente”, ha detto.

Il camion offre una ricarica rapida da 350 kW che può aggiungere fino a 100 miglia di autonomia in circa 10 minuti, un ampio interno accessibile tramite porte “stile berlina” con interni multistruttura.

Potrebbe volerci del tempo prima che le persone abbandonino i camion alimentati a gas, ammette Krebs. Negli stati del Midwest e in Texas, dove viene venduta la maggior parte dei pickup, non ci sono molte stazioni di ricarica per veicoli elettrici che rendono possibili lunghi viaggi.

I camion elettrici potrebbero fare appello alle aziende che acquistano camion da lavoro e vogliono ottenere agevolazioni fiscali ed evitare di pagare la benzina.

Caldwell pensa che il mercato dei pickup elettrici includa gli acquirenti che li usano per lavoro e quelli che acquistano SUV elettrici per uso personale.

I camion elettrici, ha detto, “danno alle persone che erano sul recinto di (un veicolo elettrico) un motivo in più per acquistare”.