Channing Tatum ammette che dirà a sua figlia che era una spogliarellista quando sarà “abbastanza grande”

Channing Tatum ha ammesso che dirà a sua figlia la verità sul suo passato – incluso il suo tempo come spogliarellista maschio – quando sarà “abbastanza grande”.

L’attore, 42 anni, è papà di Everly, nove anni, che condivide con l’ex moglie Jenna Dewan.

Ma prima di trovare la fama a Hollywood, Channing ha trascorso gran parte della sua adolescenza lavorando come ballerino esotico a Tampa, in Florida.

Onesto: Channing Tatum ha ammesso che dirà a sua figlia la verità sul suo passato – incluso il suo tempo come spogliarellista maschio – quando sarà abbastanza grande (nella foto in Magic Mike XXL del 2015)

Channing – che è stato aperto sui suoi giorni di spogliarello – ha poi recitato nel franchise di Magic Mike, basato sulla storia della vita reale dello spogliarellista Mike Zeeman.

Ma parla con Intrattenimento staseraHa ammesso che sarebbe stato chiaro con sua figlia che non ha interpretato questo ruolo solo sullo schermo.

Ha detto: ‘Quando sarai abbastanza grande per guardarlo, faremo quella conversazione.

“Non esiste una versione di me che non abbia la conversazione ‘papà non l’ha appena fatto nei film, ero una vera spogliarellista’”, quindi non le mentirò.

Dolce: l’attore, 42 anni, è papà di Everly, nove anni, che condivide con l’ex moglie Jenna Dewan, (nella foto insieme in uno scatto di ritorno al passato_)

Channing è stato votato Atleta dell’anno quando si è diplomato alla Tampa Catholic High School nel 1998, ma ha rifiutato una borsa di studio per il football e ha invece scelto di spogliarsi in un nightclub della Florida.

Con il nome d’arte “Chan Crawford”, il diciottenne ha detto che stava guadagnando $ 50 a notte più mance.

L’attore, che ha sposato la co-protagonista di Step Up Jenna Dewan nel luglio 2009, ha attirato l’attenzione di un agente di casting che lo ha inserito nel video musicale di Ricky Martin She Bangs.

Ciò ha portato a lavori di modellazione e, infine, a lavori di recitazione a Hollywood.

La star di 21 Jump Street è apparsa nei panni dello spogliarellista titolare Michael Lane in due film della serie Magic Mike – che ha anche generato uno spettacolo teatrale e una serie TV – e ha anticipato che l’imminente sequel di Magic Mike’s Last Dance potrebbe non essere la puntata finale nella serie.

Prossimamente: Magic Mike’s Last Dance uscirà nelle sale il 10 febbraio 2023

“La storia continuerà”, ha detto, “non posso dirvi che ci sarà nient’altro”. [film]”.

Channing è stato affiancato dalla co-protagonista Salma Hayek, che ha notato che l’ultimo giorno delle riprese dell’ultimo film – in uscita a febbraio – è impazzito dopo aver dovuto limitare la sua dieta per avere un bell’aspetto sullo schermo.

Ha detto: “Penso che a un certo punto abbia detto, ‘Oh, sono così felice che questo sia l’ultimo’ perché non devo tornare di nuovo in forma!”

Il giorno in cui hanno detto una deviazione, è impazzito! Andiamo alla festa per il car wrapping e lui [was in] L’altra macchina spinge la pizza [in his mouth]Come un mostro di biscotti, ma era una pizza mostruosa. Era molto felice.

Ciò avviene dopo che Channing ha dettagliato il suo divorzio con l’ex moglie Jenna e ha parlato della sua relazione con l’attuale fidanzata Zoe Kravitz.

L’attore, 42 anni, ha incontrato Gina sul set del loro film Step Up nel 2006 e si sono sposati nel luglio 2009, dando il benvenuto alla figlia quattro anni dopo.

Tuttavia, nel 2018, la coppia ha annunciato di essersi separata e il loro divorzio è stato finalizzato a novembre 2019.

Parlando con Fiera della vanità In una nuova intervista, Channing ha spiegato come la coppia si sia costantemente allontanata dopo essere diventata più consapevole delle loro differenze.

‘Abbiamo litigato per molto tempo’, ha detto, ‘anche se entrambi sapevamo che ci eravamo allontanati.

Penso che ci siamo raccontati una storia quando eravamo giovani, e abbiamo continuato a raccontarci quella storia, non importa quanto palesemente ci fosse stato detto che la vita era così diversa.

Ma quando siete già genitori, entrambi capite davvero le vostre differenze. Perché ti urla tutto il giorno.

La coppia: L’attore, 42 anni, ha incontrato Gina sul set del loro film Step Up nel 2006 e si è sposato nel luglio 2009, hanno dato il benvenuto a una figlia quattro anni dopo

“Com’è diverso tuo padre, come guardi il mondo, come attraversi il mondo.”

Descrivendo la loro separazione iniziale, Channing ha detto: “All’inizio è stato molto spaventoso e terrificante. La tua vita ruota attorno al suo asse.

“L’intero piano che avevi si stava letteralmente trasformando in sabbia e passava tra le dita e tu sei tipo, ‘Oh, merda.'” E adesso? “

Separazione: tuttavia, nel 2018, Channing e Jenna hanno annunciato di essersi separati e il loro divorzio è stato finalizzato a novembre 2019.

Ma Channing è rimasto positivo, riflettendo sulla scissione, dicendo: “Forse era esattamente quello di cui avevo bisogno”.

Ha continuato, “Non credo che avrei mai fatto quel lavoro, immagino, su me stesso nel modo in cui ho dovuto farlo su me stesso per cercare davvero di capire cosa c’è dopo”.

Ha parlato della sua relazione con sua figlia, dicendo: “E davvero, ho appena iniziato con mia figlia”. Ho mollato tutto e mi sono concentrato solo su di lei.

È stata davvero la cosa migliore che potessi mai fare. Perché nell’unico tempo che ho passato con me e solo con lei, siamo diventati migliori amici.

Channing ha incontrato l’attrice Zoe dal 2021, dopo aver iniziato a lavorare insieme al suo film P***y Island.

Nonostante questa nuova relazione, Channing, che ha anche frequentato la cantante Jessie J, ha dichiarato: “Non so se mi sposerò mai più”.

Ha spiegato: “Le relazioni sono difficili per me. Anche se sono un po’ monogamo.

Al lavoro, non ho alcuna vera paura di rovinare qualcosa. Ma per quanto riguarda il cuore, quando si tratta delle persone che amo, faccio davvero fatica. Ho finito per provarci davvero tanto, sai? “