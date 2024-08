Chappelle Rowan dice che non è interessata al successo nella pittura

Chappelle Rowan non si sente diversa riguardo alla sua arte ora che è un nome familiare.

La cantante 26enne, che ha pubblicato il singolo “Hot to Go”, ha catturato un pubblico più numeroso che mai durante l’estate e ha visto la sua musica salire… Cartellone pubblicitario Infografiche per la prima volta – condivise in Novità Rivista di interviste Conversazione con Sabato sera in diretta La star Bowen Yang ha detto lunedì 19 agosto che, nonostante la sua ritrovata fama, “non le è mai importato delle classifiche musicali o di essere alla radio”.

“La cosa più grande che mi sia mai capitata è essere riconosciuto e sentirmi come se non fossi me stesso”, ha detto Rowan (vero nome Kylie Amstutz). , ma è pazzesco che le persone nel settore mi prendano più sul serio.” “Mi sento come se lo facessi sempre, stronza.”

Chapelle Rowan partecipa agli ASCAP Pop Music Awards 2024 presso la Houdini Estate l’8 maggio 2024.

Emma McIntyre/Getty



Album di Rowan 2023 Ascesa e caduta di una principessa del Midwest Attualmente è al terzo posto Cartellone pubblicitario Anche il suo ultimo singolo “Good Luck Baby!” Sesto posto nella lista delle 100 migliori canzoni. Inoltre, le sue canzoni “Hot to Go!” “Pink Pony Club”, “Red Wine Supernova”, “Casual”, “Femininomenon” e “My Kink Is Karma” sono stati nella classifica Hot 100 nelle ultime settimane.

Parlando con Yang, Ru’an ha spiegato che la sua carriera “non significa più nulla ora che ho un album e una canzone popolari”.

Ha aggiunto: “Se non altro, dico semplicemente: ‘Vai al diavolo ragazzi perché non vedete ciò che è veramente importante.’ I progetti sono fugaci. Tutti abbandonano i progetti. Io dico solo: ‘Questa è la prima offerta.’

Quanto a quanto siano cambiate le cose nella carriera di Roan negli ultimi mesi, la pop star ha spiegato… colloquio Alla fine, ha detto, “non si sarebbe mai aspettata che crescesse così tanto”.

“Mi sento come se avessi raggiunto il mio apice un paio di anni fa. All’epoca, pensavo, ‘Ho fatto il tutto esaurito alla Bowery Ballroom e questo è pazzesco.'” È stato fantastico suonare spettacoli più grandi e aprire. Olivia [Rodrigo]”Ma tutto ora è davvero la ciliegina sulla torta”, ha detto, aggiungendo che si sente “molto supportata” mentre “cerca di fare da mentore” alla sua stella nascente. “Perché non sono mai stata altro che me stessa. Sono davvero felice che il personaggio che ho, la versione drag, sia ancora me stesso.”

“La mia carriera ha avuto successo perché l’ho fatto a modo mio e non ho compromesso l’etica e il tempo”, ha detto in seguito. “Non ho ceduto alle pressioni. Tipo, ‘Puttana!’ Non concluderò un accordo con un marchio se non ritengo che sia adatto. “Non mi interessa quanto mi paghi. Ecco perché posso dormire la notte.”

Chappelle Rowan si esibisce durante il Governors Ball a New York City nel giugno 2024.

Marilyn Moyes/Getty



Dopo che Rawan ha recentemente rivelato di sentirsi esausta a causa del suo grande successo in… TikTok ritorna a giugnoHo ricevuto un sostegno amichevole da Adele proprio la settimana scorsa. Durante il suo concerto a Monaco di Baviera mercoledì 14 agosto, la pluripremiata vincitrice del Grammy ha detto ai suoi fan che recentemente “è andata nella tana del coniglio” e ha scoperto la musica di Rowan, che ha definito “straordinaria”.

“Si scopre che non canta solo una canzone, canta circa sette grandi canzoni”, ha detto Adele. “Penso che sia assolutamente fantastica. Sono così emozionata per lei, ma la mia amica ha anche detto che è un po’ spaventata. Quindi, fai quello che devi fare, tesoro, ma sei fantastica.”

“Comunque, tutto quello che ho fatto questa settimana è stato scoprire Chappell Roan.”

Nei prossimi due mesi, Roan continuerà i suoi concerti “Femininomenon” in cui si esibirà in Germania, Francia, Manchester, Londra, Forest Hills (New York) e altre sedi.