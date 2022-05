Charles Barclay a Heckler Warriors: “Lo farò per tua madre”

Il discorso spazzatura di Charles Barkley ha raggiunto un nuovo livello stantio mercoledì, quando la troupe di “Inside the NBA” ha filmato uno spettacolo dal vivo fuori dal Chase Center prima della prima partita delle finali della Western Conference tra i Warriors e i Mavericks.

La Basketball Hall of Fame, che ha scelto i Mavericks per vincere la serie, è stata presa in giro dai fan dei Warriors tutto il giorno a San Francisco e sembrava raggiungere il punto di rottura quando alcune persone hanno allevato campionati, qualcosa che Barkley non ha mai ottenuto nella sua carriera decorata.

“Se non mi lasci in pace, verrò a casa tua e a tua madre”, ha detto Barclay davanti a un mare di fan adornati di blu e oro.

Attenzione: linguaggio esplicito

Altre clip emerse online mostrano Barkley con i fan dopo aver iniziato il suo inno “Chuck You Suck” durante la trasmissione dal vivo, avvenuta in seguito. I Warriors hanno battuto i Mavericks 112-87.

“Ehi, hai ragione. E fai schifo anche tu! ” disse Barkley, ridendo, dopo una breve pausa per spiegare perché Dallas non ha “reagito” dopo la perdita.

Nel frattempo, Shaquille O’Neal ha alzato il braccio per incoraggiare i fan a continuare a tifare per Barkley.

Anche Charles Barkley ha risposto a Hyckles mercoledì dopo che i Warriors hanno battuto i Mavericks NBA su TNT/Twitter

Barkley è stato visto rispondere alla folla mercoledì sera NBA su TNT/Twitter

Barkley ha fatto infuriare i fan dei Warriors anche prima che Golden State prendesse la prima partita della serie delle finali della Western Conference. All’inizio, è andato avanti e indietro con il ragazzo dei Warriors Draymond Green – anche lui parte della troupe televisiva di TNT – in giro per San Francisco.

“Non odio la zona”, ha detto Barclay, “odio la zona,” Al che Green ha risposto“The Zone ti odia”, che ha fatto ridere O’Neill, Ernie Johnson e Kenny Smith.

I Warriors ospiteranno i Mavericks per il gioco 2 delle finali della serie venerdì.