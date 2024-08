Chelsea 0 Manchester City 2 – L’esterno giustifica l’assenza di Sterling? Kovacic è riuscito a sostituire Rodri?

Il Manchester City ha dato il via alla sua stagione di Premier League 2024-25 con una vittoria per 2-0 sul Chelsea a Stamford Bridge domenica.

Erling Haaland ha aperto le marcature dopo aver ricevuto la palla all’interno dell’area di rigore del Chelsea, poi l’ha dribblata in avanti prima di superare Robert Sanchez.

Il Chelsea è riuscito a mantenere la porta inviolata per tutto il resto del primo tempo e gran parte del secondo. Ma l’ex giocatore del Chelsea Mateo Kovacic ha deciso la partita all’84’ quando è corso verso la porta e ha tirato una palla da lontano che è finita in rete, ma Sanchez è riuscito a respingerla con la mano, ma non è riuscito a trattenerla. lontano.

Qui, L’atletaI reporter del Liverpool FC Liam Twomey e Sam Lee analizzano i momenti salienti della partita.

Come sceglievano le ali prima di Sterling?

Una straordinaria dichiarazione pre-partita da parte del campo di Raheem Sterling in risposta alla sua omissione dalla squadra di 20 uomini di Enzo Maresca per la partita è stata la garanzia che le ali selezionate per il Chelsea domenica forniranno una prospettiva avvincente da cui guardare questa partita.

Maresca ha iniziato quelli che potrebbero ragionevolmente essere definiti i migliori tre attaccanti del club: Cole Palmer, Nicholas Jackson e Christopher Nkunku – un lusso che gli infortuni di quest’ultimo nella sua prima stagione 2023-24 hanno negato al suo predecessore Mauricio Pochettino di godere. Tuttavia è anche lecito chiedersi se qualcuno dei tre venga rafforzato quando schierato come esterno.

Nkunku ha compiuto alcune mosse pericolose sulla fascia sinistra ma non è riuscito a avere la meglio su Rico Luis in modo coerente, mentre Palmer è stato più pericoloso quando ha virato al centro per ricevere la palla e poi l’ha passata a Malou Giusto nella sovrapposizione.



Palmer sembrava più pericoloso in posizione centrale (Julian Feeney/Getty Images)

Non è stata una sorpresa quando Nkunku è stato sostituito poco prima dell’ora e Pedro Neto, un nuovo acquisto dal Wolverhampton Wanderers, è stato scelto per sostituire Noni Madueke e Mykhailo Modric.

L’impatto di Neto al suo debutto è stato relativamente marginale sul lato sinistro. Il Chelsea sembrava costruire la maggior parte dei propri attacchi attraverso Palmer e Giusto sulla fascia destra, anche se Neto ha battuto Bernardo Silva con un abile tocco di spalla e non è riuscito di poco a connettersi con un cross basso sul secondo palo.

Sarà interessante vedere se si tratta di un primo cenno alla gerarchia delle ali sotto Maresca o di una reazione alle sfide specifiche poste dal Manchester City all’inizio del mandato dell’italiano allo Stamford Bridge.

Liam Twomey

Come ha giocato bene Kovacic in assenza di Rodri?

“Non sarà una partita perfetta contro il Chelsea. Non siamo al meglio”, ha detto venerdì l’allenatore del Manchester City Pep Guardiola, spiegando come i giocatori nella finale degli Europei del mese scorso erano in panchina o, nel caso di Rodri – il loro giocatore più importante non era affatto in rosa. Il Chelsea ha causato molti problemi al Manchester City la scorsa stagione quando ha giocato Rodri (e non era particolarmente bravo). Il Chelsea ha molti giocatori grandi e forti e la squadra di Guardiola manca di fisicità in alcune aree, quindi se il Manchester City dovesse avere qualche problema domenica, ci sono molte ragioni per cui l’influente spagnolo sarà assente dal centrocampo.

Alla fine, l’uomo utilizzato nel suo ruolo ha deciso la partita, correndo in avanti a centrocampo come ha fatto così bene nelle ultime due settimane nelle amichevoli di riscaldamento, e tirando il secondo gol da fuori area di rigore.

Kovacic era il centrocampista più profondo del City, con Bernardo e Kevin De Bruyne che si alternavano in avanti e negli assist (De Bruyne in veste di leader in fondo era uno spettacolo interessante) e c’erano molte volte in cui il croato era lì da solo, senza bisogno del loro aiuto. aiuto.



Kovacic ha giocato in profondità a centrocampo in assenza di Rodri (Adrian Dennis/AFP tramite Getty Images)

Anche se il suo gol avrebbe sicuramente e meritatamente fatto notizia, ci sono state diverse occasioni in cui Kovacic è apparso un po’ vulnerabile, il che ha portato direttamente a buone possibilità per il Chelsea di pareggiare. Tuttavia, domenica ha fatto molto meglio di quando gli è stato chiesto di sostituire Rodri un anno fa. Nelle partite contro Arsenal e Wolverhampton ha faticato molto.

Fino al suo gol, la partita era molto aperta, cosa che non è una caratteristica associata al Manchester City.

L’intera questione di come giocherà il Manchester City senza Rodri è qualcosa da tenere d’occhio per tutta la stagione poiché non sembrano pronti a fare una dichiarazione firmando per il resto della finestra estiva – alla Bruno Guimaraes del Newcastle United, per esempio – aggiungere un’altra opzione di alta qualità a quell’area.

Se riusciranno a portare un rinforzo prima della scadenza del 30 agosto, sarà probabilmente un’opzione relativamente economica che non avrà grandi aspettative in termini di tempo di gioco – gli stessi criteri che hanno per qualsiasi nuovo attaccante dopo la partenza di Julian Alvarez all’Atletico Madrid.

Sam Lee

È comune nel mondo del calcio descrivere il ritorno di un giocatore da un infortunio di lunga durata come “come ingaggiare un nuovo giocatore”, ma nel caso di Lavia al Chelsea, questo detto si applica alla lettera.

L’acquisto da 53 milioni di sterline del centrocampista (68,6 milioni di dollari al tasso di cambio attuale) dal Southampton la scorsa estate è stato uno dei pochi punti positivi in ​​un deludente tour pre-campionato negli Stati Uniti quest’estate, poiché è stato limitato a soli 32 minuti di primo- azione di squadra La prima in una apparizione nel 2023-24, il che significa che questa è stata la prima vera occasione per i tifosi del Chelsea di intravederlo in un ambiente competitivo.

Il ritorno anticipato di Lavia domenica è stato per lo più positivo, poiché ha eliminato molti dei passaggi sbagliati che avevano rovinato il suo gioco nel pre-campionato e ha utilizzato la palla in modo semplice e giudizioso alla base del centrocampo. Ci sono stati anche occasionali scorci delle sue abilità nel dribbling, come il passaggio ricevuto mentre girava in profondità nella propria metà campo che ha completamente ingannato De Bruyne.

Ha anche lavorato duramente con Moises Caicedo per bloccare i quattro difensori del Chelsea e costringere il Manchester City a commettere errori che li hanno intrappolati nel terzo difensivo.

Maresca avrà bisogno di questa influenza difensiva per garantire che Connor Gallagher non sia assente dal centrocampo del Chelsea (supponendo che se ne vada) nella stessa misura in cui lo ha fatto durante le sue rare assenze la scorsa stagione.

Liam Twomey

Come si è comportato Ederson dopo un’estate all’insegna dell’interesse saudita?

Non è esagerato affermare che Ederson è senza dubbio il giocatore più importante dell’era Guardiola.

Molti giocatori potrebbero essere in grado di dimostrarlo da soli, incluso Rodri, ma se Ederson non è il ragazzo più sicuro, è il ragazzo più sicuro nel calcio mondiale. Senza il portiere brasiliano, sarebbe stato difficile per il Manchester City affermare il proprio stile di gioco e vincere tutti i trofei.



Ederson era ricercato dai club sauditi quest’estate (Sean Bottrill/Getty Images)

Quindi la permanenza di Ederson in questa stagione è un enorme stimolo per loro, nonostante il suo interesse a trasferirsi in Arabia Saudita. Non è stato completamente concentrato sulla partita per alcune settimane e ha concesso alcuni gol sbagliati durante il pre-campionato.

Ha anche effettuato alcuni tiri sbagliati nella partita del Community Shield della scorsa settimana, un aspetto del suo gioco che di solito fa un’enorme differenza nel gioco del Manchester City. Nel corso di sette anni, i suoi passaggi sono andati spesso a segno, e questo è stato anche il caso dello Stamford Bridge.

Più preoccupanti sono stati alcuni tiri che hanno quasi regalato al Chelsea il pareggio. È un’ottima notizia per il Manchester City restare, ma dovrà ritrovare presto la forma abituale.

Sam Lee

Lewis sarà in grado di ottenere più partenze grazie a questa prestazione?

È stata un’enorme opportunità per impressionare con Kyle Walker assente dopo aver giocato per l’Inghilterra agli Europei, e il 19enne Lewis ha offerto una prestazione impressionante ed è senza dubbio il giocatore più costante del Manchester City.

Non è facile per un giocatore giovane e basso (169 cm/5’6″) giocare come terzino destro in Premier League, soprattutto contro una squadra così forte e veloce, ma ha mantenuto bene il suo ruolo difensivo. Lewis ha anche dato un enorme contributo in attacco, soprattutto quando è apparso in un canale interno per dare una via d’uscita alla sua squadra e andare avanti rapidamente.

Walker, che ha compiuto 34 anni lo scorso maggio, parteciperà a un gran numero di partite in questa stagione, ma anche Lewis, che ha 19 anni, dovrebbe avere abbastanza opportunità per mostrare le sue qualità.

Sam Lee

Cosa ha detto Enzo Maresca?

Ha espresso la sua felicità per la prestazione nonostante la sconfitta, e Mariska ha detto: “Penso che la prestazione sia stata buona. I risultati non ci piacciono, ma la prestazione è stata buona. Abbiamo gareggiato allo stesso livello per gran parte della partita momenti in cui eravamo migliori.

“Abbiamo creato tante occasioni. La grande differenza tra noi e loro è stata all’interno dell’area di rigore. Il modo in cui hanno gestito la palla nell’ultima parte della partita, sono maestri in questo. Ma nel complesso, penso che la prestazione sia stata molto buona. Bene.”

Cosa ha detto Pep Guardiola?

L’allenatore del Manchester City ha elogiato i suoi giocatori nel post partita, sottolineando che non si aspettava una prestazione impressionante in questa fase iniziale della stagione.

Ha detto ai giornalisti: “Sono sorpreso quanto voi. Non mi aspettavo una prestazione di questo livello. È diverso quando inizi la stagione senza vittorie. Quando vinci molti titoli in passato, hai la tendenza a rilassarti ma non ho visto quel giorno.”

Qual è il futuro del Chelsea?

Giovedì 22 agosto: Servette (H), andata delle qualificazioni alla Conference League, 20:00 BST, 15:00 EDT

La squadra è attualmente al quinto posto nella Premier League svizzera dopo tre partite e giocherà la partita di ritorno tra una settimana. Le vincitrici di queste partite si qualificheranno per la Prima Divisione, mentre le perdenti verranno eliminate dalle competizioni europee in questa stagione.

Qual è il futuro della città?

Sabato 24 agosto: Ipswich Town (casa), Premier League, 15:00 BST, 10:00 EDT

Lettura consigliata

(Immagine in alto: Adrian Dennis/AFP tramite Getty Images)