Chipotle pone fine all'”hacking” che consentiva ai clienti di ordinare $ 3 di burritos

(NEXSTAR) – È stato divertente finché è durato, fan di Chipotle.

Chipotle ha confermato che gli ospiti non potranno più sfruttare l'”hack” online che ha guadagnato popolarità sui social media, poiché ha portato a una “brutta esperienza” per il personale e i clienti dei ristoranti.

Gli utenti che hanno partecipato all'”hacking”, come è stato definito sui social media, hanno incaricato i loro follower di utilizzare le piattaforme di ordinazione online di Chipotle per effettuare un ordine per un taco con tutti i condimenti gratuiti sul lato, insieme alle tortillas. facendo questo, Molti utenti hanno affermato Possono creare praticamente un intero burrito (o una ciotola di burrito) per circa $ 3 e un cambio.

Se ordinati nel modo tradizionale, i burritos generalmente costano fino a $ 9, a seconda delle proteine ​​​​e degli additivi, secondo Sito Chipotle.

Come ho detto per la prima volta prima dall’interno, Chipotle ha disabilitato l’opzione online per ordinare un taco all’inizio di questa settimana.

“Al momento gli ospiti non sono in grado di ordinare un solo taco dai nostri sistemi di ordinazione online”, ha affermato Laurie Shallow, Chief Corporate Affairs Officer di Chipotle, in una dichiarazione condivisa con Nexstar. “Anche se abbiamo abbracciato le personalizzazioni per molto tempo e abbiamo persino rilasciato la nostra lista degli hack, l’attuale tendenza dei social media sta portando a una scarsa esperienza per il nostro cibo, il nostro personale e i nostri clienti in attesa di ordini”.

I lavoratori di diverse sedi Chipotle negli Stati Uniti hanno detto a Insider che dover evadere quegli ordini rallenterebbe l’intero ristorante. L’oggetto stesso spreca anche più contenitori e tazze di plastica monouso rispetto all’ordinazione di un burrito tradizionale.

Un manager, dall’Ohio, ha persino detto a Insider che i clienti diventeranno “aggressivi” con i dipendenti quando riceveranno i lati della giusta misura per un taco (invece dei lati più grandi disponibili negli ordini di burrito), anche se tecnicamente sono solo diritto al taco di dimensioni inferiori.

“È stato sconvolgente per tutti”, ha detto, in parte, in una dichiarazione a Insider.

Nel frattempo, Shallow ha notato nella sua dichiarazione che Chipotle non è contraria a tutti gli “hack” basati sui social media, notando tre dei quali la stessa Chipotle ha condiviso su TikTok nel 2020. Ma ognuno di questi “hack” – per chiedere nachosun insalata di taco o a Immersione a sette strati Aveva lo scopo di aiutare i clienti a creare voci fuori menu, piuttosto che versioni più economiche di voci di menu esistenti.

Schalow ha detto ai clienti Chipotle che volevano ancora ordinare tacos, nel frattempo, di farlo di persona.