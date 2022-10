Chris Albrecht Legendary – Messo in congedo amministrativo all’Hollywood Reporter

Chris AlbertoEx presidente e attuale presidente di HBO Televisione leggendariaè stato messo in congedo amministrativo, secondo la società.

La sospensione arriva come un libro in arrivo, Questa non è la TV: l’ascesa spettacolare, la rivoluzione e il futuro della HBO Di Felix Gillette e John Goblin, rivela nuovi dettagli su come Albrecht ha diffamato un dipendente che ha lasciato la HBO a seguito di un accordo mediato da HBO. (Il rappresentante di Albrecht nega le accuse.)

Un portavoce della società ha detto che Albrecht è stato messo in congedo lunedì e ha rifiutato di commentare.

Secondo una prima bozza del libro in esame L’Hollywood Reporter, Gli autori descrivono una precedente accusa secondo cui Albrecht avrebbe strangolato Sasha Emerson, un ex dirigente e astro nascente della HBO tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90 (il rappresentante di Albrecht nega l’accusa). Il presunto incidente è avvenuto nel suo ufficio nell’estate del 1991, mesi dopo che Albrecht ed Emerson, che all’epoca erano sposati, hanno concluso la loro relazione consensuale, secondo il libro. Subito dopo, Emerson ha raccontato l’incidente a un amico e a Michael Fuchs della HBO. Nessuna denuncia della polizia è stata registrata.

“Una storia imperfetta di 30 anni viene ora aggiornata e riciclata per la vendita. Mi scuso sinceramente con coloro che ho offeso con comportamenti irrispettosi e del tutto inaccettabili. Ma non vendeva libri né generava l’attenzione dei media. Alcune cose invecchiano davvero bene; Ma non è un brutto rapporto”, ha detto Albrecht in una nota THR.

Emerson, a seguito della mediazione con HBO, ha preso un accordo e ha lasciato la rete, le note del libro. L’accordo non è mai stato divulgato al consiglio di amministrazione della HBO e la partenza di Emerson non è mai stata spiegata internamente, dice il libro. Successivamente, Albrecht è stato trasferito per fare rapporto a Bridget Potter. (Un rappresentante di Albrecht afferma che la struttura dei rapporti dell’esecutivo non è mai cambiata e che ha sempre riferito a Potter). Albrecht all’epoca era responsabile degli originali e ha lavorato con Emerson alla HBO Independent Productions (Rocco, Martin)

Non è la TV, tramite Penguin Random House il 1 novembre, rivela attraverso ampi reportage e interviste che Albrecht avrebbe denigrato Emerson negli incontri con scrittori e produttori TV, definendo “cattivo” uno dei membri dello staff. (Il rappresentante di Albrecht nega l’accusa.)

Uno scrittore televisivo che era vicino a Emerson ha detto nel libro che la HBO ha riscritto la storia come se ci fosse stata una “campagna per diffamarla” e la dipingeva come una “persona confusa e travagliata che ha preso una decisione molto ingiusta”. .” Il Los Angeles Times segnalato Nel 2007 ha guadagnato almeno $ 400.000.

Parlando con gli editori del libro, Emerson ha detto che anche anni dopo, non poteva sopportare le restrizioni sulla gola, incluso il cinturino di un casco da bicicletta.

Nel libro, Albrecht, attraverso il suo avvocato, argomenta cosa è successo nell’ufficio di Emerson nell’estate del 1991. “Ha rifiutato e non ha accettato la natura di quello che è successo” e ha rifiutato di commentare.

Il libro rivisita anche l’arresto pubblico di Albrecht a Las Vegas, dove la polizia ha visto strangolare la sua allora fidanzata Carla Jensen. L’incidente ha spinto Albrecht a dimettersi dalla sua posizione alla HBO.

Dopo un incarico lungo e di successo allo Starz, Albrecht è rimasto promozione Ha rilevato Legendary Television all’inizio del 2021, con il compito di guidare le braccia internazionali e nazionali dello studio controllato dal Gruppo Wanda. Si è unito a Legendary per la prima volta nel dicembre 2019 dopo essere stato licenziato da Starz dopo 10 anni di servizio sulla rete via cavo premium. Fonti hanno detto poi lotte intestine Una disputa tra Albrecht e la nuova società madre Lionsgate ha portato alla sua cacciata. Albrecht ha firmato accordi con società straniere per la produzione di spettacoli con sceneggiatura premium e ha offerto alcuni accordi con sceneggiatura nazionali poiché il suo mandato era insignificante. Vale anche la pena notare che al momento della sua assunzione presso Legendary, numerosi creatori e dirigenti hanno espresso la loro riluttanza a lavorare con Albrecht, la cui precedente storia con le donne era emersa su tabloid e riviste di intrattenimento. .

Aggiornato alle 19:03 PT: Questa storia è stata aggiornata con un nuovo rapporto di Albrecht.