Chris Evans spiega chi è “Captain America” ​​nel bel mezzo del film in uscita

“Sam Wilson è Capitan America”, ha detto in risposta al tweet di THR, confermando il ruolo di Mackie nel film e allo stesso tempo confermando che non avrebbe ripreso la sua missione di 8 anni come personaggio titolare.

Dopo gli eventi della serie Disney+ dell’anno scorso, “ Falcon e il Soldato d’Inverno Il personaggio di Mackie Wilson ha finalmente preso il timone come il prossimo Capitan America dopo aver recitato in Falcon per anni.

“Non c’è nessuno migliore per farlo. Voglio dire, onestamente rende giustizia”, ​​ha detto Evans all’outlet in quel momento. “Sono così orgoglioso di lui. Non vedo l’ora di vedere cosa ne faranno in futuro. Ma se c’è qualche lacrima [about the role]Questo è solo per i bei ricordi che avevo.