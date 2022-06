Chris Pratt afferma che la voce di Mario è “come qualsiasi cosa io abbia mai sentito”

So che sono passati nove mesi, ma onestamente faccio ancora fatica a dichiararlo Chris Pratt darà la voce a Mario nel prossimo film di Mario. come sarebbe sulla terra???

Pratt, almeno, sembra pensare che sarà qualcosa di speciale. “Ho lavorato a stretto contatto con i registi, ho provato alcune cose e ho ottenuto qualcosa di cui sono davvero orgoglioso e non vedo l’ora che le persone lo vedano e lo ascoltino”, Pratt ha detto in un’intervista con diverso. “È una narrazione vocale animata. Non è un film live-action. Non indosserei un completo da idraulico che corre dappertutto. Sto fornendo la voce per un personaggio animato, ed è aggiornato e diverso da qualsiasi cosa L’ho già sentito in Mario World.”

Nintendo, per favore, pubblica il trailer

Quest’ultima frase sembra implicare che Pratt non emulerà il famoso approccio di Charles Martinet al famoso idraulico Nintendo. Mentre Lo sapevamo giàOra sono ancora più curioso di sentire esattamente come Pratt dà vita a Mario.

Sulla base di una recente dichiarazione del fondatore e CEO di Illumination Chris Meledandri, potrei non essere del tutto entusiasta del risultato finale. Ha detto: “Quando la gente sente esibirsi Chris Pratt, le critiche svaniranno, forse non del tutto – alla gente piace esprimere le proprie opinioni, come dovrebbero”, per me Limite. Quando finalmente ascolteremo l’interpretazione di Mario da parte di Pratt, io – e letteralmente ogni altro utente di Twitter – presumerò sicuramente esprimere un parere.

L’uscita del film di Mario era originariamente prevista per dicembre, ma di recente è stata posticipata. Lo farà Per la prima volta adesso Il 7 aprile in Nord America e il 28 aprile in Giappone. Il cast include anche Anya Taylor-Joy nei panni della Principessa Peach, Charlie Day nei panni di Luigi e Jack Black nei panni di Bowser. Mentre Martinet non recita nel ruolo di Mario, apparirà in The Cameo Surprise.