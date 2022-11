Christian Pulisic, al Mend, dice che giocherà sabato

Pulisic, che ha segnato l’unico gol per gli americani nella vittoria che li ha portati agli ottavi di finale della Coppa del Mondo, ha preso una strada diversa fuori dal campo. E si è infortunato mentre segnava il gol, che si è concluso con un violento scontro con il portiere iraniano, costringendolo a lasciare la partita tra l’intervallo e poi in ospedale per accertamenti.

Soccer America ha descritto l’infortunio come un livido al bacino e ha detto che Pulisic è stato elencato giorno per giorno. Ma non dovrebbe essere escluso dalla prossima partita degli americani, la partita degli ottavi di finale contro l’Olanda di sabato, un’opinione che almeno Pulisic sembra condividere.