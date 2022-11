Christine McVie, dei Fleetwood Mac, muore all’età di 79 anni

Ma il team desiderava allungarsi in modo creativo. Il conseguente doppio album successivo, “Dusk”, pubblicato nel 1979, aveva un suono meno commerciale. Anche se nulla ha raggiunto la portata di “Rumors”, ha venduto più di due milioni di copie e generato tre successi, tra cui Ms. “Pensa a me” di McVie.

Il gruppo è entrato costantemente nel nuovo decennio con “Mirage” del 1982, con Ms. da “Hold Me” di McVie al n. 1, una delle prime cinque hit ispirata dalla sua tumultuosa relazione con i Beach Boys. Dennis Wilson. Due anni dopo, la Sig. McVie ha pubblicato un album solista che è entrato nella top 30, mentre il suo singolo più forte “Got a Hold on Me” è entrato nella top 10.

Nel 1987, i Fleetwood Mac riuniti pubblicarono “Tango in the Night”, con Ms. Conteneva due successi, “Everywhere” e “Little Lies”, scritti da McVeigh. (“Little Lies” è stato scritto con il musicista Eddie Quintella, che aveva sposato un anno prima. Avrebbero divorziato nel 2003.) Mr. Buckingham lasciò il gruppo poco dopo. L’album del 1990 “Behind the Mask” non è diventato disco d’oro, producendo un singolo nella Top 40 (“Save Me”, ha scritto McVie), e “Time”, pubblicato cinque anni dopo, è stato bombardato.

McVie non è andato in tour con la band a favore di “Time”. Ma all’inizio degli anni ’90, il suo successo “Don’t Stop” ha attirato una nuova attenzione diffusa quando è diventato la colonna sonora della campagna presidenziale di successo di Bill Clinton. Nel 1993 il sig. Clinton ha convinto i cinque vincitori a riunirsi per un ballo inaugurale.

Si sono riuniti nel 1997 per un tour che ha prodotto l’album dal vivo “The Dance”, una delle registrazioni di concerti più vendute di tutti i tempi. Tuttavia, nel corso dell’anno successivo, una crescente paura di volare e il desiderio di tornare in Inghilterra dalla casa adottiva della band, Los Angeles, hanno spinto la McVie a ritirarsi nella campagna inglese.

Cinque anni dopo, ha accettato di contribuire con alcune parti di tastiera e cori all’album Say You Will dei Fleetwood Mac, in gran parte ignorato, e nel 2006 ha prodotto un album solista poco ascoltato, Nel frattempo. Ha scritto con suo nipote chitarrista Dan Perfect.