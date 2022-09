Ci auguriamo che Radiant Silvergun torni presto nel negozio online Switch nordamericano

Modernizzazione [Mon 19th Sep, 2022 09:20]: L’editore Live Wire ha condiviso un aggiornamento sulla scomparsa del Radiant Silvergun dall’eShop nordamericano.

La società ha dichiarato che il gioco è stato rimosso dalle vetrine digitali perché “la valutazione del prodotto è cambiata”, il che è simile a quello che è successo con Mushihimesama l’anno scorso. Live Wire ha inviato i nuovi dati al panel del prodotto ed è in attesa di risposta, ma spera di riprendere le vendite il 20 settembre (PT), sebbene abbia riconosciuto che date e orari esatti non sono stati fissati.

Ecco cosa ha da dire Live Wire sulla situazione su Twitter:

Il motivo per rimuoverlo dal negozio è modificare la valutazione del prodotto. Abbiamo creato nuovi dati e glieli abbiamo già forniti. Ci scusiamo con tutti coloro che non vedevano l’ora di giocare #radianselvergen. Si prega di attendere ancora un po’ per la ripresa delle vendite. – 株式会社 Live Wire (LiveWire_pr) 18 settembre 2022

Aggiorneremo questo articolo una volta che il gioco andrà in onda di nuovo sulle vetrine degli eShop in Nord America. Per ulteriori informazioni, dai un’occhiata alla nostra storia qui sotto della scorsa settimana:

articolo originale [Wed 14th Sep, 2022 09:30 BST]: Una delle nostre sorprese preferite durante Nintendo Direct ieri È stata una conferma che non è solo un tesoro Pistola d’argento radiosa indietro, ma possiamo Compralo Subito. Quanti di voi si sono precipitati al negozio online e l’hanno scaricato subito? Tuttavia, in Nord America dovresti essere abbastanza veloce, poiché il gioco è già stato rimosso dall’eShop.

A poche ore dall’inizio della trasmissione in diretta, i giocatori hanno espresso le loro preoccupazioni su Twitter quando non sono stati in grado di trovare il gioco sull’eShop. Il trailer è stato anche reso privato o rimosso da YouTube.

L’editore del port – Live Wire – ha rilasciato una brevissima dichiarazione su Twitter, riconoscendo la questione, ma il motivo della sua rimozione è ambiguo.

“Attualmente, il Radiant Silvergun non è disponibile per l’acquisto in Nord America. Ti risponderemo immediatamente. Ti faremo sapere quando sarà disponibile per l’acquisto.”

Attualmente, il Radiant Silvergun non è disponibile per l’acquisto in Nord America. Risponderemo immediatamente. Ti faremo sapere quando sarà disponibile per l’acquisto.– 株式会社 Live Wire (LiveWire_pr) 14 settembre 2022

Questa non è la prima volta che un gioco Live Wire viene improvvisamente rimosso dall’eShop. Mochihimsama È stato rimosso poco dopo il suo rilascio lo scorso anno sull’eShop europeo a causa di un errore di classificazione errata dell’età, ma è riapparso il mese successivo:

Con Radiant Silvergun, alcuni giocatori hanno riferito che il port presentava alcuni problemi, inclusa la musica che non veniva riprodotta frequentemente, ma non è stato fornito alcun motivo ufficiale per la rimozione del gioco. Fortunatamente, il gioco è ancora disponibile per l’acquisto negli eShop giapponesi ed europei.

Aggiorneremo questo articolo non appena ne sapremo di più!

