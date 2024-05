“Ci saranno cambiamenti” su Xbox Game Pass quando verrà aggiunto Call of Duty, afferma un insider del settore

“Ci saranno cambiamenti” su Xbox Game Pass una volta che Microsoft aggiungerà il suo franchise di punta Call of Duty appena acquisito ai suoi servizi di abbonamento.

Questo secondo l’insider del settore shinobi602, che recentemente ha suggerito che i cambiamenti arriveranno in un thread Recita.



Gestisci le impostazioni dei cookie Newscast: la chiusura di Hi-Fi Rush e Redfall Studios è un segno che il modello di pubblicazione di Xbox Game Pass sta fallendo?Guarda su YouTube

Quando il poster biglo25 Presumibilmente Che Microsoft “sicuramente” aggiungerà “nuova grafica” e “riorganizzerà i livelli per essere proprio questo”. [a] “Un pasticcio meno confuso di quanto non sia adesso” – soprattutto alla luce dei piani per allegare la versione di Call of Duty di quest’anno a Game Pass – Shinobi062 si è affrettato ad essere d’accordo, dicendo: “Ci saranno cambiamenti, sì.”

Nonostante le pressioni di altri utenti, shinobi602 non ha anticipato esattamente quali potrebbero essere i cambiamenti, ma come Tom ci ha riferito all’inizio di questa settimana, le domande principali ora sono se Xbox Game Pass rimarrà a quel prezzo Il dazio sarà incluso solo in un livello di prezzo più alto che non è ancora stato annunciato.

Sebbene Xbox abbia sempre portato nuovi giochi proprietari su Xbox Game Pass sin dal primo giorno e Activision Blizzard sia ora l’editore proprietario di Microsoft dopo aver completato l’acquisizione da 68,7 miliardi di dollari, c’è ancora un punto interrogativo sul fatto se Call of Duty o meno. sarà incluso.

Il gioco Call of Duty di quest’anno non è ancora stato annunciato, anche se è ampiamente previsto che sarà un nuovo gioco Black Ops ambientato nei primi anni ’90 durante la Guerra del Golfo. Microsoft fornirà maggiori dettagli sul gioco il mese prossimo, dedicandogli un’ora intera dopo l’evento principale di Xbox Showcase il 9 giugno.