Cimitero nazionale di Arlington: nuova polemica sulla visita di Trump

La campagna dell’ex presidente Donald Trump ha suscitato nuove polemiche questa settimana con una visita al cimitero nazionale di Arlington, intesa ad attirare l’attenzione sul tumultuoso ritiro degli Stati Uniti dall’Afghanistan nel 2021.

Due funzionari della campagna di Trump hanno detto che un uomo ha impedito fisicamente all’entourage di Trump di accompagnarlo durante la visita di lunedì. Un portavoce del cimitero ha confermato alla CNN che “si è verificato un incidente” e che “è stata presentata una denuncia”, ma non ha fornito ulteriori dettagli.

Trump ha visitato la tomba dopo aver deposto una corona di fiori all’Abbey Gate dell’aeroporto di Kabul per i 13 soldati americani uccisi. Inserito dalla campagna Trump Video su TikTok La visita dell’ex presidente segna tre anni dalla tragedia.

UN Posizione In The Truth Community, Trump sembra aver alimentato l’incidente con l’uso di una foto nella sua campagna, condividendo una dichiarazione dei familiari dei soldati caduti.

“Abbiamo dato il nostro permesso affinché il videografo e il fotografo ufficiali del presidente Trump partecipino all’evento per garantire che questi solenni momenti commemorativi siano rispettosamente catturati in modo da poter custodire questi ricordi per sempre”, ha detto la famiglia.

Ma la legge federale vieta le campagne politiche o le attività legate alle elezioni all’interno dei cimiteri militari nazionali, secondo una dichiarazione ottenuta dalla CNN dal cimitero nazionale di Arlington.

Graves ha affermato che “ha rafforzato e ampiamente condiviso questa legge e i suoi divieti con tutti i partecipanti”, inclusi “fotografi, creatori di contenuti o altre persone che partecipano per scopi o a sostegno diretto della campagna di un candidato politico partigiano”.

È avvenuto dopo l’insediamento di Trump Rapporto Una fonte a conoscenza dell’incidente ha detto al quotidiano che un funzionario del cimitero ha cercato di impedire al gruppo di Trump di scattare foto e filmare nell’area in cui erano sepolte le ultime vittime americane, riguardo a uno “scontro verbale e fisico” da parte della NPR. In risposta, lo staff della campagna Trump “ha insultato verbalmente e messo da parte il funzionario”, ha riferito NPR.

Il portavoce di Trump, Steven Cheung, ha negato le accuse di un alterco fisico, ma ha detto che un uomo senza nome ha deciso di “trattenere fisicamente i membri dell’entourage del presidente Trump durante una cerimonia molto solenne”. Cheung ha suggerito che la squadra di Trump dovrebbe avere il video a sostegno di tale affermazione.

Il responsabile della campagna di Trump, Chris Lacivita, ha condiviso un resoconto simile con la CNN, dicendo: “Il presidente Trump è venuto ad Abbey Gate su invito delle famiglie Gold Star per onorare i loro cari che hanno fatto l’ultimo sacrificio per il loro paese”.

“Una persona odiosa che impedisce fisicamente all’entourage del presidente Trump di accompagnarlo a questo evento solenne è vergognoso e inadatto a rappresentare il vuoto. [sic] Motivi del cimitero nazionale di Arlington. Diffondere queste bugie, chiunque sia questa persona, manca di rispetto agli uomini e alle donne delle nostre forze armate e a tutti coloro che hanno pagato il prezzo per proteggere il nostro Paese”, ha continuato Lacivita.

Il partner di Trump, il senatore. JD Vance ha liquidato l’incidente come un “piccolo disaccordo” e ha detto che le famiglie “hanno chiamato (Trump) per essere lì e sostenerli”.

“Ci sono prove verificabili che alla campagna è stato permesso di avere un fotografo lì”, ha detto Vance ai giornalisti mercoledì a Erie, Pennsylvania, dove sta conducendo la campagna. “Tre anni fa c’erano prove verificabili che le famiglie di queste povere persone che avevano i loro cari ad Abbey Road morirono – scusate, Abbey Gate. Quei 13 americani, molti dei quali con il presidente.

Il deputato Jerry Connolly, un democratico della Virginia, ha chiesto alla leadership del cimitero di Arlington di pubblicare pubblicamente un rapporto sull’incidente, mettendo in dubbio le motivazioni di Trump e definendo il comportamento della sua squadra “disgustoso e vergognoso”.

“Chiedo al cimitero di Arlington di rendere pubblico tutto quello che è successo ieri, così il popolo americano può essere certo che il terreno dove sono sepolti gli eroi della nostra nazione non sarà profanato da un uomo senza servizio e sacrificio”, ha detto il deputato.

Questa storia è stata aggiornata con ulteriori aggiornamenti per includere la dichiarazione completa del responsabile della campagna di Trump.

Kit Maher e Rashard Rose della CNN hanno contribuito a questo rapporto.