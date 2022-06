Cinquantuno immigrati sono stati trovati morti a San Antonio, con “strati di corpi” nel rimorchio del trattore

Le autorità hanno detto martedì che almeno 51 immigrati sono stati trovati morti nella parte posteriore di un rimorchio di un trattore a San Antonio lunedì. Più di una dozzina di persone sono state portate negli ospedali locali con ferite dovute al calore.

Funzionari delle forze dell’ordine federali hanno detto alla corrispondente di CBS News per la sicurezza interna e la giustizia Nicole Skanga che questo sembra essere il peggior caso di tratta di esseri umani nella storia americana moderna.

Durante una conferenza stampa martedì pomeriggio, i funzionari della contea di Bexar, in Texas, tra cui San Antonio, hanno affermato che il bilancio delle vittime è salito a 51. Le autorità hanno affermato che tra i morti c’erano 39 uomini e 12 donne, ma alcune delle vittime potrebbero avere meno di 18 anni. .

Martedì mattina, lo ha detto il ministro degli Esteri messicano Marcelo Ebert Su Twitter, Citando funzionari statunitensi, ha affermato che le vittime includevano 22 messicani, 7 guatemaltechi e due honduregni. Gli investigatori devono ancora determinare la nazionalità di coloro che sono morti o sono stati ricoverati in ospedale, riferisce Sganga.

Tre persone ritenute parte di un sospetto complotto di rapimento sono state arrestate dall’Agenzia federale per le indagini sulla sicurezza interna, Camilo Montoya-Calves, portavoce dell’Immigration and Customs Enforcement degli Stati Uniti o ICE, CBS News.

In una conferenza stampa lunedì, il capo della polizia William McManus ha detto che gli agenti hanno ricevuto una chiamata da un lavoratore che ha chiesto aiuto alle 17:50 ora locale e che il trailer aveva le porte parzialmente aperte. Il lavoratore ha trovato diversi cadaveri all’interno del trailer, ha detto McManus.

Il capo dei vigili del fuoco di San Antonio, Charles Hood, ha detto che tutte le 16 persone portate in ospedale sono state trovate prive di sensi, sebbene fossero “deboli” e non potessero lasciare la roulotte. Ha detto che tutti erano “caldi al tatto” e soffrivano di lesioni legate al calore come esaurimento da calore e colpo di calore.

Ha detto che non c’erano segni di acqua o aria condizionata nel camion e i funzionari hanno detto che non era chiaro da quanto tempo il gruppo fosse rimasto nel camion prima di essere trovato.

Le autorità hanno affermato che le vittime erano uomini e donne misti di età diverse.

Hood ha detto che i primi intervistati sono stati spiegati per aiutare a implementare ciò che hanno visto.

“Non dovresti aprire un camion e guardare gli strati di corpi lì”, ha detto. “Nessuno di noi viene a lavorare immaginandolo.”

Il sindaco di San Antonio Ron Niranberg Chiamato Situazione “Una terribile tragedia umana”.

I richiedenti asilo dovrebbero essere sempre considerati una crisi umanitaria, ma questa sera dobbiamo affrontare una terribile tragedia umana. Più di 40 vite piene di speranza sono state sacrificate. In questo momento vi chiedo di pensare con compassione e di pregare per i morti, i malati e le loro famiglie. – Sindaco Ron Niranberg (Ron_Nirenberg) 28 giugno 2022

Funzionari delle forze dell’ordine hanno detto a CBS News che Homeland Security Investigations sta conducendo un’indagine sull’incidente e lavorerà con il dipartimento di polizia di San Antonio.

Il DHS ha dichiarato in una nota: “La tragedia vicino a San Antonio è orribile.

Un portavoce dell’ICE ha affermato in una dichiarazione che la sicurezza interna ha risposto sulla scena dopo aver ricevuto una chiamata dal dipartimento di polizia. Un portavoce ha detto che ulteriori dettagli saranno rilasciati mentre le indagini continuano.

Più di 20 ambulanze hanno risposto alla scena, ha detto l’affiliata della CBS KENS-TV Segnalato.