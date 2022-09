Cinque 49ers da guardare contro i Seahawks nella seconda settimana della stagione NFL 2022

Dopo aver deluso Perdita della prima settimana contro i Chicago Bearsi 49ers sono pronti per la partita di apertura di domenica contro i Seattle Seahawks.

Anche se è troppo presto nella stagione per descriverlo come un gioco “da vincere”, i 49ers devono uscire dalla seconda settimana con una vittoria sul loro rivale della NFC West, non solo per mantenere le stesse previsioni sui playoff, ma anche per calmare tutti giù. dal rumore esterno.

L’allenatore Kyle Shanahan insiste sul fatto che la pressione dall’esterno dell’edificio non raggiunge il campus di casa della squadra, ma non c’è dubbio che sia i giocatori che lo staff stanno provando un ulteriore senso di urgenza dopo aver lasciato Soldier Field con una sconfitta per iniziare la stagione.

“Francamente, non sentiamo il rumore esterno”, ha detto Shanahan venerdì. “Ogni volta che perdi, c’è molto rumore esterno. Ogni volta che vinci, c’è molto rumore esterno che ti dice quanto sei bravo. Non puoi rispondere al rumore ed è difficile, ma è per questo che non guardi è così”.

Il modo in cui i 49 giocatori si sono ripresi dalla prestazione della prima settimana rende la partita di domenica attraente. I Seahawks hanno avuto una breve settimana dopo la loro emozionante vittoria sui Denver Broncos, guidati dall’ex quarterback di Seattle Russell Wilson.

I 49ers potrebbero approfittare della situazione e cogliere alla sprovvista i Seahawks dopo un’esibizione sciatta a Chicago? Tutti i 46 giocatori attivi durante la giornata di gioco dovranno fare la loro parte, ma sono pochi quelli che possono far pendere la bilancia con una prestazione eccezionale.

Ecco cinque giocatori da guardare nella loro partita casalinga di apertura al 49ers al Levi’s Stadium:

LB Dre Greenlaw

Greenlaw è stato una parte importante della difesa dei 49ers sin dal suo arrivo al Santa Clara, ma il suo debutto nel 2022 non è stata la sua migliore prestazione. mezzogiorno del quarto anno Convocato per due rigori Ciò ha tenuto in vita Bears e ha portato a punteggi.

Greenlaw ha anche consentito quattro ricezioni su quattro bersagli in copertura, uno per i touchdown. Il produttore dell’Arkansas dovrà giocare un gioco più pulito, affrontando ancora una volta il quarterback mobile Jenno Smith a Seattle.

RB Jeff Wilson Jr

Il quinto anno consecutivo sarà probabilmente utilizzato come inizio della prima partita dei 49ers dopo Elijah Mitchell È stato messo in riserva per infortunati. A Wilson è stato rimosso un campo di addestramento per anziani per un anno a causa di un infortunio al menisco che lo ha tenuto fuori dai giochi per la maggior parte della stagione 2021.

Wilson non è stato in grado di guadagnare molto terreno nella sconfitta del club contro i Bears, ma è servito come obiettivo affidabile per Trey Lance catturando i due passaggi che gli ho mandato. Il nativo del Texas è noto per essere chiamato a “scegliere i metodi” in situazioni sulla linea di porta e può anche assistere il giovane quarterback come bersaglio di controllo.

I 49ers guadagnarono 176 yard da terra contro i Bears nella prima settimana, ma solo 63 yard provenivano dalle loro spalle. Se Wilson può aiutare a iniziare una partita di corsa domenica, dovrebbe aiutare ad alleviare un po’ la pressione di Lance, soprattutto considerando che il tempo potrebbe includere di nuovo la pioggia.

WR Brandon Ayuk

Dopo aver trascorso molto tempo a lavorare con Lance, Aiyuk doveva iniziare alla grande la stagione NFL 2022. Ma Madre Natura ha avuto un effetto sulla sua produzione nella prima settimana poiché il terzo anno largo ha catturato due dei suoi tre goal da 40 yard e ha portato la palla una volta per guadagni di sette yard.

La chimica di Aiyuk si è sviluppata con Lance Non ancora evidenziato Nel gioco della stagione regolare, ma non c’è dubbio che il produttore dell’Arizona State sarà il prodotto numero uno in questa stagione. Aiyuk avrà la sfida aggiuntiva di una seconda partita consecutiva sotto la pioggia, anche se l’ampia capacità del giocatore di guadagnare yard dopo passaggi brevi potrebbe essere la chiave per i 49ers.

Sarebbe la Seahawks High School senza All-Pro Jamal Adams, ma Aiyuk ha detto giovedì alla NBC Sports Bay Area che l’assenza di sicurezza non cambia affatto la sua preparazione mentale. Affrontare la difesa di Seattle continuerà a essere una sfida con Quandre Diggs al sicuro sul campo.

De Nick Bossa

Bosa ha iniziato forte fuori dai cancelli nella settimana 1, ma le condizioni monsoniche hanno mantenuto il gioco per lo più offensivo dei Bears a terra. Senza tante rapide occasioni nel secondo tempo, sembrava aver chiuso la partita con calma.

Bossa ha concluso l’apertura della stagione con cinque contrasti: un assolo, un licenziamento e due colpi di quarterback. Il lavoro del produttore dell’Ohio State non è stato più facile questa settimana con un altro quarterback in movimento a bordo.

Sarà fondamentale per Bosa e la linea difensiva rimanere disciplinati e non perdere il controllo di Smith mentre si arrampica. Con il tempo che è di nuovo un fattore determinante domenica, la capacità di Bossa di influenzare il suo gioco di corsa potrebbe essere un fattore importante per fermare i Seahawks.

Lancia per alberi QP

Ovviamente, tutti gli occhi saranno puntati sul Lens per la sua seconda partita da quando è stato nominato il centrocampista del club. Il modo in cui uno studente di gioco del secondo anno si riprende dalla perdita della prima settimana verrà analizzato al microscopio.

Lance ha concluso il suo debutto nel 2022 come acceleratore principale della squadra con 13 carry per 54 yard insieme a 13 dei 28 passaggi per 164 yard e un intercetto. Il giovane centrocampista dovrà sviluppare il suo gioco corto con l’avvicinarsi della pioggia di domenica.

Essere in grado di dare un’occhiata al pool di talentuosi giocatori qualificati che lo circondano sarà la chiave del successo di Lance domenica. Deebo Samuel, Aiyuk e le squadre in corsa hanno tutte la possibilità di guadagnare yard dopo il contatto e Lance deve semplicemente dare loro l’opportunità di farlo.

La grande capacità di gioco del 22enne non è in discussione, ma lo sviluppo di Lance nel dribblare rapidamente la palla è qualcosa che la difesa dei Seahawks terrà d’occhio.

