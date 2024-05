Cinque cose da sapere sulla controversa regola pensionistica di Biden

Il mese scorso l’amministrazione Biden ha messo a punto una norma che reprime i consigli pensionistici, che un democratico e un repubblicano stanno già cercando di abrogare.

Ecco cosa devi sapere sulla normativa sulla sicurezza pensionistica:

Come funziona la regola?

La norma, messa a punto il mese scorso dal Dipartimento del Lavoro, impone ai consulenti per gli investimenti di fornire “una consulenza prudente, sincera e onesta, priva di commissioni eccessive” e di evitare raccomandazioni che favoriscano i loro interessi a scapito dei loro clienti.

Aggiorna inoltre la definizione di fiduciario per la consulenza sugli investimenti ai sensi dell’Employee Retirement Income Security Act (ERISA) e dell’Internal Revenue Code.

Secondo la nuova definizione, un fiduciario comprende qualsiasi fornitore di servizi finanziari che fornisce consulenza sugli investimenti a un investitore in pensione dietro compenso e afferma di agire come fiduciario o è considerato da un investitore ragionevole come un consulente di fiducia che agisce per suo conto.

L’aggiornamento elimina l’obbligo per gli agenti di fornire consulenza su base regolare, fornendo consulenza una tantum in base alla regola.

L’amministrazione Biden ha affermato che la definizione precedente, scritta nel 1975, era obsoleta e non aveva tenuto il passo con i cambiamenti nel panorama pensionistico.

“Queste nuove regole modernizzano le norme che erano in vigore quasi mezzo secolo fa e che semplicemente non forniscono la protezione di cui i lavoratori americani hanno bisogno e meritano per i loro risparmi previdenziali in modo che possano andare in pensione con dignità”, ha affermato Lisa Gomez, Assistente Segretario per la Sicurezza dei Benefici ai Dipendenti. . Dichiarazione di quando la norma è stata finalizzata il mese scorso.

Una parte fondamentale dell’agenda di Biden sono le “tariffe spazzatura”.

Questa regola rientra negli sforzi più ampi dell’amministrazione Biden per eliminare le cosiddette “tasse spazzatura”.

“I fondi pensione sono spesso il più grande risparmio delle persone”, ha detto il segretario ad interim del lavoro Julie Su in un evento che ha presentato la proposta di regola pensionistica lo scorso ottobre.

“Meritano di sapere che i loro consulenti finanziari stanno dando loro consigli affidabili e che i risparmi sugli investimenti che hanno costruito duramente, poco a poco, stipendio dopo stipendio, anno dopo anno, non saranno erosi da commissioni indesiderate”.

Il Consiglio dei consulenti economici della Casa Bianca (CEA) ha rilevato le potenziali perdite subite dagli investitori che sono incoraggiati a convertire i propri risparmi previdenziali in rendite a indice fisso.

Le rendite a indice fisso, basate su un particolare indice di mercato, limitano le perdite e i rendimenti massimi per gli investitori.

Queste rendite possono offrire ai broker commissioni per le loro vendite, che secondo il CEA potrebbero creare “forti incentivi per i broker per incoraggiare gli investimenti in rendite a indice fisso anche se non sono nel migliore interesse degli investitori”.

La CEA stima che fino a 5 miliardi di dollari vengano persi ogni anno a causa di “consigli di investimento contrastanti” sulle rendite a indice fisso.

“Milioni di americani, soprattutto anziani, sono presi di mira da consulenti finanziari e intermediari assicurativi che vendono rendite di cattiva qualità che funzionano a vantaggio del broker e non del cliente”, ha affermato il presidente Biden in ottobre.

L’amministrazione Biden ha cercato di limitare le “commissioni spazzatura” in diversi settori, tra cui quello bancario e quello dei viaggi aerei.

A marzo, il Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) ha emesso una norma che limita a 8 dollari le penalità per il ritardo sui pagamenti con carta di credito. Il mese scorso, il Dipartimento dei trasporti ha messo a punto le norme che impongono alle compagnie aeree di rimborsare automaticamente i viaggiatori per voli cancellati o notevolmente ritardati e di dividere in anticipo le tariffe aggiuntive.

Entrambi i tentativi sono stati contestati in tribunale, con un giudice federale del Texas che ha bloccato la regola delle penalità per i ritardi delle carte di credito la scorsa settimana.

Perché i liberali e i critici del settore lo sostengono?

I liberali e i critici del settore sostengono che la nuova regola colma le lacune esistenti nel settore della consulenza pensionistica.

Prima che la norma fosse finalizzata il mese scorso, la senatrice Elizabeth Warren (D-Mass.) ha accusato le principali compagnie di assicurazione di “pagare” i consulenti pensionistici con noleggio auto e vacanze sontuose.

“Tutto ciò che questi consulenti devono fare è darti intenzionalmente cattivi consigli, cattivi consigli che mettono soldi nelle tasche di queste grandi aziende”, ha detto Warren in un video su Instagram. “Ed è tutto perfettamente legale.”

AARP, precedentemente noto come AARP, ha promosso la norma finale per chiudere tali “scappatoie legali”.

“Questa regola chiude le scappatoie legali che hanno consentito ad alcuni consulenti di raccomandare investimenti con commissioni eccessive e rischi inutili, che collettivamente costano ai risparmiatori pensionistici miliardi di dollari ogni anno, colpendo in particolare gli americani più anziani”, ha affermato Nancy LeMond, vicepresidente esecutivo e chief advocacy officer di AARP. Partecipazione, ha detto in una nota.

Perché Manchin, repubblicani e industria si oppongono Lui lei

All’inizio di questa settimana, il senatore Joe Manchin (D-W.Va.) e 15 senatori repubblicani hanno presentato una risoluzione per abrogare la regola del pensionamento, sostenendo che ciò farebbe sì che le persone “perdano l’accesso alla consulenza sugli investimenti a causa dell’ampiezza con cui la regola definisce un fiduciario. ”

“Questa regola del Dipartimento del Lavoro è un altro esempio di pericolosa estensione federale”, ha detto Manchin in una nota. “Anche se capisco l’intento dell’amministrazione di proteggere i risparmi pensionistici degli americani, il nocciolo della questione è che questo fa esattamente il contrario”.

Hanno aderito anche diversi gruppi industriali, tra cui l’American Council of Life Insurers (ACLI), la National Association of Insurers and Financial Advisors (NAIFA), Finseca, l’Insised Retirement Institute (IRI) e la National Association of Fixed Annuities (NAFA). . Vai contro Al Qaeda.

“Ciò lascia ai risparmiatori in pensione i consulenti fiduciari come unica opzione per una guida finanziaria professionale”, sostengono, sottolineando che i fiduciari in genere lavorano con clienti che hanno almeno 100.000 dollari da investire.

“L’amministrazione ha scelto di andare avanti con questo approccio basato sul solo credito, nonostante le prove evidenti del suo impatto negativo sui risparmiatori in pensione”, ha affermato in una nota il CEO di NAIFA, Kevin Mayo.

I gruppi industriali sostengono inoltre che la nuova norma non è “nient’altro che una riaffermazione” di regolamenti precedenti che erano stati annullati in tribunale.

Il capitolo finale di una battaglia lunga dieci anni

La sentenza dell’amministrazione Biden rappresenta l’ultimo tentativo di attuare la regola fiduciaria dopo oltre un decennio di battaglie partigiane.

La saga ha origine dal Dodd-Frank Act del 2010, che ha ordinato alla Securities and Exchange Commission (SEC) di scrivere regolamenti per broker-dealer e consulenti di investimento.

Tuttavia, mentre la commissione ritardava, il Dipartimento del Lavoro è intervenuto e ha proposto le proprie regole nel 2016.

Come l’ultima regola, le normative dell’era Obama imponevano un “dovere fiduciario” ai consulenti in materia di investimenti previdenziali, imponendo loro di anteporre gli interessi dei propri clienti ai propri.

Diversi importanti gruppi industriali hanno fatto causa all’amministrazione Obama, sostenendo che la regolamentazione avrebbe dovuto provenire dalla Securities and Exchange Commission. Alla fine, una corte d’appello federale ha annullato questa regola nel 2018.

Nel 2019, la Securities and Exchange Commission, controllata dai repubblicani, ha approvato diverse misure volte a rafforzare e chiarire le regole riguardanti gli intermediari e i consulenti per gli investimenti, riducendo al contempo i conflitti di interessi.

Tuttavia, la mossa è stata criticata dai democratici e dai gruppi di difesa dei consumatori, che hanno respinto le normative ritenendole troppo deboli.