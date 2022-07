Classifica aperta al 3M 2022: aggiornamenti in tempo reale, copertura completa e punteggi del golf nel terzo round di sabato

Scott Percy apre la strada dopo i primi due round del 3M Open, ma alcune narrazioni interessanti stanno iniziando a svolgersi al TPC Twin Cities mentre il fine settimana attende. Percy ha approfittato del riscaldamento sui Verdi questa settimana che difficilmente durerà fino alla fine del campionato. Se lo farà, sarà uno dei migliori spettacoli di lancio dell’anno.

In caso contrario, ci sono una manciata di attaccanti pronti a balzare su Percy, annullando il suo vantaggio con sei strike su tutti in campo tranne il suo omonimo Emiliano Grillo (tre in difesa) e Callum Tarin (cinque in difesa). Tony Finau è nel gruppo dei sei dietro, ed è candidato a diventare il giocatore di golf più talentuoso sul campo e uno dei migliori attaccanti di palla nella classifica del fine settimana.

TPC Twin Cities ha giocato abbastanza duramente per i primi giorni di gioco e sembrava essere un po’ più forte del solito, il che combinato con un po’ di vento è stata una sfida per molti giocatori (il taglio di venerdì è terminato). Si spera che ciò continui mentre i leader si scontrano sabato per il diritto di correre verso il traguardo domenica nella prima corsa estesa di tre settimane alle qualificazioni alla FedEx Cup del PGA Tour.

Tienilo chiuso qui perché CBS Sports seguirà tutto con aggiornamenti e analisi in tempo reale durante il terzo round del 3M Open. Puoi seguire dal vivo gli eventi del terzo round CBSSports.com e il CBS Sport app A partire dalle 12:00 ET di sabato con copertura che si sposta sulle trasmissioni CBS dalle 15:00 alle 18:00 ET.