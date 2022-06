Classifica degli US Open 2022: copertura in diretta, punteggi del golf di oggi, aggiornamenti dal primo round al The Country Club

Il 122esimo US Open si svolgerà giovedì con il favorito pre-torneo tra i leader del club dopo la sessione mattutina. Rory McIlroy, che ha corso 10-1 per vincere il campionato nazionale al Caesars Sportsbook, ha sparato 3-under 67 per superare l’onda mattutina ed è uscito dallo spettacolo per 17 buche fino all’ultima mentre tornava per pareggiare la partita. Si esibisce al The Country Club di Brooklyn, Massachusetts.

McIlroy ha iniziato la sua ricerca del quinto posto in pompa magna, giocando insieme al campione del Masters 2021 Hideki Matsuyama e alla medaglia d’oro olimpica Xander Schauffele in un paio di dinamite. Nessuno dei due era sotto la media dopo i primi round, anche se Colin Morikawa, John Ram, Will Zalatores e Adam Scott sono nomi importanti seduti dietro due dei co-leader.

Brooks Koepka tra i titoli dei giornali nel pomeriggio. Sta anche cercando di vincere per la terza volta il suo quinto titolo agli US Open. Koepka inizia il suo campionato con il numero uno del mondo Scottie Scheffler e il campione dei giocatori Cameron Smith.

Con grandi nomi, golf della vecchia scuola e trame dilaganti, gli US Open di quest’anno si preannunciano già indimenticabili. CBS Sports aggiornerà questa storia con risultati e funzionalità di seguito. Dai un’occhiata ai risultati in tempo reale all’inizio di questa storia e più dettagliati classificaE il Round 1 tee volte E il nostro pieno Guida alla copertura dei programmi TV degli US Open.