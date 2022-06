Classifica degli US Open 2022: copertura in diretta, punteggi del golf di oggi, aggiornamenti dal Round 4 al The Country Club

Gli US Open 2022 si sono rivelati un classico di tutti i tempi con Will Xalatores e Matthew Fitzpatrick in testa alla classifica a 4 under entrando nelle ultime 18 buche. Avendo entrambi svolto un ruolo di primo piano nel PGA Championship il mese scorso, i due stanno ancora cercando non solo la loro prima vittoria in un campionato importante, ma anche la loro prima vittoria nel PGA Tour. Avendo giocato davvero bene per i primi tre giorni, c’è ancora del lavoro da fare dato che un certo numero di ottimi giocatori si sono schierati dietro di loro.

Il difensore campione John Ram, che, se non fosse stato per il fallo fatale a 18 buche, avrebbe preso il comando da solista fino all’ultima giornata al The Country Club, si trova a 3-under. Sarà nel penultimo gruppo insieme a Keegan Bradley, originario del New England, che avrà alle spalle il pieno supporto dei tifosi del Massachusetts. Anche il campione dei Master Scottie Scheffler, il quattro volte campione Rory McIlroy e il numero 9 del mondo Sam Burns sono tutti a disposizione, per assicurarsi di organizzare un memorabile round finale del 122esimo US Open.

