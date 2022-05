Classifica del campionato PGA 2022: copertura in diretta, punteggio Tiger Woods, risultati golf oggi nel secondo round

È stato un miscuglio per alcuni dei migliori giocatori del mondo nel primo round del 104esimo campionato PGA a Southern Hills. Il due volte vincitore del PGA Championship Rory McIlroy è balzato in cima alla classifica con un vantaggio di 5 under 65, ma non tutti sono stati fortunati come i nordirlandesi.

Quattro dei primi cinque giocatori del mondo hanno accumulato round over-the-top; Tra questi c’era il miglior giocatore del gioco quest’anno, Scotty Scheffler, che ha firmato 1 su 71 per sedersi sul ritmo. Venerdì mattina è in vacanza insieme a Colin Morikawa e John Ram, entrambi in difficoltà anche sulle prime 18 buche.

Anche se il trio non è stato in grado di gestire le difficili condizioni pomeridiane alle Southern Hills, ha confermato Justin Thomas. La testa di serie numero 9 al mondo ha iniziato la sua settimana con un 3-under-67, il miglior round di apertura della sua carriera nel campionato PGA. Ha anche avuto un inizio caldo nel secondo round. McIlroy, Thomas e altri cercheranno di separarsi dal branco mentre nomi come Tiger Woods e Jordan Spieth cercheranno di trovare il successo.

CBS Sports aggiornerà questa storia con i risultati e gli highlights del campionato PGA di seguito. Dai un’occhiata ai risultati in tempo reale all’inizio di questa storia e più dettagliati classificaE Giro 2 volte tee E il nostro pieno Programma/guida della copertura del campionato PGA TV.