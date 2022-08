Classifica del Tour Championship 2022: aggiornamenti in tempo reale, copertura del golf, risultati della FedEx Playoffs Cup nel round 3

Scotty Scheffler rimane in cima alla classifica mentre il Tour Championship 2022 si avvicina questo fine settimana. Iniziando la settimana a 10 sotto un vantaggio di un colpo, il numero 1 del mondo è salito a 19 sotto il campionato … anche se il suo vantaggio era ancora di due entrando nelle ultime 36 buche dell’East Lake Golf Club.

Xander Schauffele è l’uomo che è stata la più grande spina nel fianco di Scheffler. La medaglia d’oro olimpica ha concluso in grande stile venerdì con un punteggio perfetto di 63. Shaveli, tre volte vincitore in questa stagione, si è fatto strada fino al secondo posto in classifica con un totale di 36 buche da 11 sotto, il migliore di tutti i concorrenti. Nel campo. Shovelli ha finito non peggio del T7 nelle sue precedenti cinque partite del Tour Championship e ha l’occhio per aggiungere un altro punteggio qualitativo al suo curriculum di East Lake. Mentre gli americani hanno un enorme vantaggio sul resto del campo, se vogliono scivolare, sia Jon Ram che Patrick Cantlay sono in grado di sfruttare le loro disgrazie.

