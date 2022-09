Classifica di ogni squadra di football del college dopo la seconda settimana: Kentucky e Arkansas entrano nella top ten

Non c’è niente di sbagliato nelle correzioni eccessive nelle classifiche del college football all’inizio della stagione.

Durante più di due settimane di calcio, ci sono stati molti fastidi e risultati sorprendenti. Sabato scorso, tre delle prime 10 squadre hanno perso contro squadre al di fuori delle conferenze Power 5. Alabama quasi perso Texas E il difensore ha una riserva. Non sappiamo cosa aspettarci entro la fine dell’anno, ma dovremmo anche essere consapevoli che alcune delle cose che ci aspettavamo in questa stagione non si sono avverate.

In queste classifiche, le squadre vengono premiate per le grandi vittorie. come conseguenza di, Kentucky E il Arkansas Spostato tra i primi 10 di l’atleta 131.

Ci saranno entro la fine della stagione? Forse no. Ma il Kentucky è appena andato in Florida e Pagato per gli alligatori In una vittoria 26-16. Da una settimana, Utah Non puoi fare lo stesso. Il gatti selvatici Portato Antonio Richardson Il treno del rumore ritorna in stazione, tenendolo a 14 per 35 e passando con solo due intercettazioni e quattro yarde (compreso un sacco). Il Kentucky ha vinto 10 partite l’anno scorso ed è arrivato secondo ai Campionati dell’Asia orientale. I Wildcats sono stati selezionati per finire secondi in Oriente anche quest’anno. La Florida ha avuto molto amore dopo la vittoria dello Utah e Tennessee Sembra che stia tornando sotto Josh Hubbell, ma non dimenticare il Kentucky. I Wildcats ci hanno fatto ricordare quel sabato.

L’Arkansas ha vinto Cincinnati In 1 settimana poi affrontalo Carolina del Sud 44-30, correndo per quasi 300 yarde. I Razorbacks sono saltati in queste classifiche all’inizio della stagione e poi negli ultimi anni sono scivolati a volte. Può sempre succedere di nuovo. Ma quarterback KJ Jefferson Finora sembrava un’élite, completando il 76,6% dei suoi passaggi per 8,2 yard per tentativo, quattro touchdown e nessuno che intercettava, oltre a due touchdown veloci. I Razorbacks devono affrontare un programma difficile. Dopo il Missouri questa settimana, suonano in Texas A&M, Alabama, Mississippi E il BYUMa ora gli darò una possibilità per la maggior parte di quelli. Forse l’Alabama è più vulnerabile di quanto pensassimo. Forse no. Ma non c’è motivo per non premiare le squadre che vincono, soprattutto in un momento in cui sembra che quasi tutti possano battere chiunque.

Un promemoria che le squadre possono salire dopo una sconfitta o scendere dopo una vittoria. Le squadre possono essere saltate rapidamente perché qualcun altro ha una vittoria più impressionante. Può anche essere influenzato quando una precedente vittoria o sconfitta sembra migliore o peggiore con più risultati. Il confronto testa a testa non sarà l’unico fattore nel corso dell’anno, poiché semplicemente non può essere, ma è molto enfatizzato all’inizio dell’anno e funge da spareggio tra le squadre vicine.

Ecco la terza settimana di l’atleta 131.

Georgia Era già il numero 1 in queste classifiche dopo la prima settimana, e questo è diventato ancora più coerente dopo l’Alabama È sopravvissuto ad Austin con una vittoria per 20-19. Insieme al Kentucky e all’Arkansas, USC E il Oklahoma Spostato nella Top 10. Attacco Lincoln Riley Caleb Williams USC Sembra essere lo scenario migliore al momentodopo una vittoria per 41-28 in Stanford Era 41-14 nel quarto quarto. La difesa era nella media, concedendo 21 punti a partita, ma i Trojan ne hanno ben otto. Può continuare?

11-25 Rango Squadra Registrati Precedente 11 2-0 21 12 2-0 14 13 2-0 22 14 2-0 17 15 1-1 10 16 1-1 11 17 2-0 34 18 1-1 15 19 1-1 7 20 2-0 23 21 1-1 24 22 2-0 32 23 2-0 57 24 1-1 25 25 2-0 26

Ulteriori BYU vincono contro Baylor I Cougars saltano più in alto e non è irragionevole iniziare a parlare di loro come contendenti in una partita di football del college con qualche vittoria in più. Il Tennessee vince gli straordinari in casa Le cartelle sembrano legittime. Stato del Kansas È 2-0 dopo una vittoria dominante 40-12 contro Missouri. Sono stupito da Wildcats Non classificato nei sondaggi. La Florida cade dopo Perdendo contro il Kentuckyma il Alligatori Stai al passo con lo Utah perché, sai, hanno battuto lo Utah la scorsa settimana.

Oregon È entrato nella top 25 dopo aver vinto in finale il Fresno State. I Beavers sono 2-0 contro due delle migliori squadre del Gruppo 5, insieme a una comoda vittoria contro di loro Stato di Boise la settimana scorsa. Anche Marshall salta tra i primi 25 dopo aver vinto 26-21 Notre Dame.

Il Texas sta salendo di qualche punto dopo aver quasi attraversato l’Alabama perché i lunghi secoli l’hanno già fatto Sembra molto meglio del previsto. Ma ho visto molte perdite TCU E il Iowa Per crederci fino ad ora, soprattutto con Margini della regina Ewers. Texas A&M non rientra tra i primi dieci e rientra in quel gruppo successivo 17-14 Perdita casalinga degli Appalachi. È dietro i Mountaineers, che stanno dietro Carolina del Nord A causa della vittoria di Tar Heels a Boone la scorsa settimana. Notre Dame rientra anche tra i primi dieci e rientra in questo gruppo dopo La perdita di Marshall. Fighting Irish è privo di registi e non ha fatto molto dal primo tempo che ha avuto un discreto successo contro di esso Stato dell’Ohio. Non beneficiano più del dubbio.

lo stato di Washington Si muove dopo una grande vittoria A Camp Randall nel Wisconsin. Vittoria contro Texas Tech ai tempi supplementari Houston Fa saltare anche i Red Raiders.

Carolina dell’Est Ha continuato la sua sconfitta di misura contro lo stato della Carolina del Nord con una vittoria esigua per 39-21 contro di lui Vecchio dominio. Siracusavittoria dominante contro Louisville La scorsa settimana sembra migliore ora con la vittoria di Louisville UCF. Illinois’24-3 vittoria contro Virginia Potrebbe essere la vittoria più silenziosa di Power 5 su una squadra di Power 5 per tutta la stagione.

Kansas È 2-0 per la prima volta dal 2011 dopo una vittoria ai supplementari sul West Virginia. Lance Leibold ha davvero cambiato questa cosa? duca È 2-0 sotto Mike Elko dopo aver vinto il Nord Ovest. Le 642 yard della Georgia del Sud erano il massimo mai consentito Nebraska In casa, la squadra di Clay Hilton si è adattata bene all’attacco a tripla scelta. Virginia Tech si è ripresa dalla perdita di ODU Con una vittoria per 27-10 sul Boston College.

La sconfitta dell’UCF contro Louisville è stata sorprendente per la squadra che dovrebbe contendersi il titolo AAC in questa stagione. Georgia State 0-2 con due sconfitte competitive contro South Carolina e North Carolina. Non sorprenderti se leopardi Fare rumore nella cintura solare. Il South Alabama era debole ma ha eliminato il Michigan centrale con una vittoria per 38-24. La sconfitta per 35-7 dello Utah State contro l’FCS Weber State è stato uno dei risultati più sorprendenti del fine settimana e di conseguenza gli Aggies hanno vacillato.

(immagine Will Levis: James Gilbert/Getty Images)