Classifica Rocket Mortgage Classic 2024: Akshay Bhatia cerca la terza vittoria del PGA Tour, a pari merito con Arun Ray

I temporali mattutini hanno scaricato più di un pollice di pioggia sul Detroit Golf Club, ritardando il gioco di alcune ore sabato. Una volta che i giocatori hanno iniziato il terzo round del Rocket Mortgage Classic 2024, sono partiti per le gare con Akshay Bhatia e Arun Ray seduti in pole position con un punteggio di 17 sotto il par attraverso 54 buche.

Bhatia dormirà al comando per la terza notte consecutiva, mentre la Rai farà lo stesso per la seconda notte consecutiva. Entrando nel fine settimana condividendo il primo posto in classifica, i due erano alla grande mentre miravano a respingere un feroce gruppo di inseguitori che alla fine ha tagliato il loro vantaggio su due tempi a metà strada fino a un margine di un colpo con 18 buche rimanenti.

Ray è stato il primo a mettere a segno un putt sabato quando ha aperto il suo giro con un birdie putt. Altre tre buche nelle successive 10 buche furono sufficienti per tenere a bada Bhatia. Tuttavia, l’inglese ha schivato uno spauracchio al 15° minuto del par-3 – il suo primo del torneo – e ha permesso all’alto mancino di raggiungerlo in cima.

Entrambi i giocatori hanno registrato due birdie alla 17a buca, un record che ha spinto i loro nomi a superare Cameron Young e Cameron Davis a 16 sotto il par, ma le occasioni da gol mancate nei minuti finali potrebbero aver consentito a più giocatori di tornare in lizza nel round finale.

In tutto, 11 giocatori si trovano a quattro colpi da Bhatia e Rai; Tra loro ci sono vincitori comprovati come Eric van Rooyen e Min Woo Lee. Poi ci sono ragazzi come il dilettante Luke Clanton, uno junior in ascesa in Florida, che si ritrova sotto di tre colpi con una reale possibilità di diventare il secondo dilettante quest’anno a vincere il PGA Tour.

Capi

T1. Akshay Bhatia, Arun Ray (-17): Sebbene questi ultimi due abbiano incontrato condizioni morbide, hanno anche incontrato venti impegnativi nella parte finale delle loro corse che hanno causato alcuni problemi. Bhatia è rimasto bloccato sul par per la maggior parte dei suoi secondi nove, mentre Rai ha mancato tre green consecutivi nel regolamento a un certo punto. La loro incapacità di fare soldi, date le posizioni dei birilli accessibili e i pochi par 5, ha allungato l’elenco dei potenziali concorrenti. Nonostante tutto, sembra ancora fantastico. Bhatia è l’unico giocatore in campo che non ha avuto uno spauracchio questa settimana, mentre Rai ha tenuto duro e ha piazzato un tiro cruciale sopra la testa del numero 17 Bhatia. Segnare al par 5 è qualcosa da vedere con questi due domenica, poiché entrambi hanno faticato a segnare su quelle buche negli ultimi due round.

Concorrenti

T3. Cameron Young, Cameron Davis (-16)

T5. Sam Stevens, Eric van Rooyen (-15)

T7. Minwoo Lee, Luke Clanton (A), Joel Dahmen (-14)

T10. Davis Thompson, Nick Dunlap, Patrick Rodgers, Troy Merritt (-13)

Young, sette volte secondo classificato del PGA Tour, domenica cercherà di entrare nella cerchia dei vincitori per la prima volta nella sua carriera. Young è entrato nel fine settimana a soli due punti dai primi e ha visto quel vantaggio ampliarsi per gran parte del sabato. Un finale veloce che includeva tre birdie nelle ultime cinque buche ha portato Young a prendere il comando in una fase, ma alla fine giocherà il penultimo set domenica. Forse questa è la posizione in cui prospererà, dato che Young sembra aver fatto praticamente tutto tranne vincere il PGA Tour Championship.

Un altro dilettante farà la storia?

Nick Dunlap ha interrotto un periodo di siccità durato 33 anni all’American Express vincendo da dilettante all’inizio di quest’anno. Lo straordinario Luke Clanton della Florida State ora ha la possibilità di fare lo stesso solo sei mesi dopo. Secondo classificato nel campionato NCAA dello scorso anno e dietro a Neil Shipley nella competizione amatoriale agli US Open, Clanton ha mantenuto il suo buon gioco solo alla sua seconda apparizione nel PGA Tour. Era dal 1945 che così tanti dilettanti non vincevano il PGA Tour nello stesso anno.

“Penso che le persone di cui mi sono circondato qui negli ultimi due anni mi hanno aiutato molto perché a volte ci sono molti dubbi che ti attraversano la mente”, ha detto Clanton. “Poter essere qui e dire che sono in lizza per vincere un evento del PGA Tour è davvero pazzesco. È fantastico, amico.”

Will Zalatoris riassume la sua settimana

L’ex Rookie of the Year del PGA Tour si è ritirato dal torneo dopo sole otto buche durante il terzo round di sabato. Zalatoris ha detto alla CBS di aver sentito uno schiocco all’anca durante la sua quarta settimana consecutiva al torneo di golf. Con la storia degli infortuni di Zalatoris, bisogna sperare che questa mossa sia una misura precauzionale dopo aver saltato gran parte della stagione 2023 con la schiena.

Quote e scelte aggiornate di Rocket Mortgage Classic 2024

Akshay Bhatia: 5/2

Aaron Ray: 3-1

Cameron Young: 4-1

Cameron Davis: 13/2

Eric van Rooyen: 14-1

Sam Stevens: 18-1

Min Woo Lee: 20-1

Il lento finale degli ultimi due gironi ha permesso a più giocatori di partecipare a questo torneo. Tra questi giocatori c’è Lee, che ha giocato le sue prime sei buche con un colpo, poi ha giocato le ultime 12 buche a 7 sotto il par. E sembrava che avesse trovato qualcosa quando ha colpito la palla sabato; Se continua così fino a domenica, l’australiano avrà la forza di segnare un punto basso all’inizio per mettere pressione sui leader nel finale.