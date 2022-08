Classificazioni TV domenica 21 agosto 2022 – The Hollywood Reporter

La prima del film HBO‘S Casa del Drago Domenica ha attirato un pubblico record.

Il Game of Thrones Ambientato circa 200 anni prima della serie precedente e incentrato sulla famiglia Targaryen, afferma HBO, ha attirato quasi 10 milioni di spettatori su tutte le piattaforme negli Stati Uniti. Questo è il più grande spettacolo di film seriali nella storia della HBO.

La premiere è stata anche la migliore serie lanciata finora su HBO Max negli Stati Uniti, in America Latina e nella cosiddetta regione EMEA-EMEA. (Di solito, i numeri di streaming non sono divisi).

“È stato fantastico vederne milioni Game of Thrones Casey Bloys, chief content officer di HBO e HBO Max, ha dichiarato in una dichiarazione che i fan sono tornati con noi a Westeros la scorsa notte. Casa del Drago Con un cast e una troupe incredibilmente talentuosi che hanno messo il loro cuore e la loro anima nella produzione, siamo entusiasti della risposta positiva degli spettatori. Non vediamo l’ora di condividere con i fan ciò che George [R.R. Martin]Ryan [Condal] e Miguel [Sapochnik] In serbo per loro questa stagione”.

Il Casa del Drago Ha anche portato il più grande pubblico di una notte della HBO da quando il finale della serie è stato tratto dallo spettacolo principale 19,3 milioni di telespettatori Nel maggio 2019. Il miglior conteggio di una notte da allora è stato il secondo finale di stagione di trance A febbraio, che era 6,6 milioni Spettatori su tutte le piattaforme.

Casa del Drago Ha anche travolto il pubblico debutto in serie Game of Thrones (2,22 milioni di spettatori nello stesso giorno, secondo Nielsen) nel 2011, anche se è quasi impossibile fare un confronto completo con i due spettacoli. HBO aveva una presenza in streaming più limitata nel 2011 e all’epoca non riferiva regolarmente sulla visualizzazione multipiattaforma. Ed ovviamente, Game of Thrones Era una novità per i telespettatori di allora, mentre Casa del Drago Si erge sulle spalle del suo predecessore di enorme successo.

Recensioni complete del fine settimana, inclusa una lettura migliore Casa del DragoIl pubblico sarà in diretta, contro coloro che hanno visto la trasmissione, disponibile martedì mattina.