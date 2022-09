Classifiche del Fantasy Football – Settimana tre: Sleepers, Starters, Sits, Dameon Pierce, Darnell Mooney e altro

Stiamo iniziando a capire meglio come sarà la stagione NFL 2022 per molte squadre. Mentre ci avviciniamo alla classifica della terza settimana e le persone dormono, è anche ora di iniziare a sfruttare la reazione eccessiva dei manager. L’acquisto e la vendita sono tornati e un altro elenco casuale di divertimento. Questa volta, ispirato dalle tue richieste dopo aver twittato su una deliziosa torta della scorsa settimana.

2022 Settimana 3 Fantasy Football Sleepers

🚨 Attenzione 🚨 Eccoli dormono. Non imiteranno la mia classifica al 100%. Si tratta di inseguire il rialzo e spesso comporta più rischi, ma basato su Partite dell’APA-Puoi “romperti” se necessario.

quarto posteriore

Possibile inizio: Carson Wentz, WSH – Come accennato nel mio Colonna delle concessioni della terza settimanaWentz non lancerà più di 40 volte Tutto settimana, ma la difesa della capolista – e le intercettazioni di Wentz – aiutano a spingere l’attacco a tirare di più. Aiuta le difese a non essere in grado di vincere e cercare di fermare Terry McLaurin, Jahan Dotson e/o Curtis Samuel. Morte per mille tagli… beh, tre o quattro se si aggiunge il campo difensore, e anche cinque con Logan Thomas intatto.

I leader ospitano anche l’inarrestabile attacco degli Eagles, segnalando una sparatoria… il che significa, ovviamente, che il Banner Fest 10-7 è in serbo.

Marie Start Saluti: Jared Gough, Dieta Il pericolo con Goff è non correre, e se lancia solo 1-2 touchdown, di solito non ci saranno 300-400 yard per rimediare. Sebbene Aaron Rodgers non abbia fatto molto contro i Vikings nella prima settimana, non aveva molto da lanciargli contro e ha lottato in precedenza all’inizio della stagione. Dilaniato da Galen Hurts, anche a terra, completò 26 dei suoi 31 tentativi per 333 yard e touchdown. Goff ha il vantaggio di lanciare tre aspetti negativi questa settimana.

correndo indietro

Possibile inizio: Devin Singletary, BUF Il backfield dei Bills è ancora frustrato dalla loro mancanza di coerenza, ma almeno Singletary è al primo posto per possibilità. Mentre l’apparizione dei Ravens non ha fatto molto contro Miami, Lamar Jackson ha mangiato i Dolphins, diffondendo persino 5,0 YPC sui suoi otto affondi fuori dalla chiamata casalinga di 79 yard. Inoltre, Damien Harris aveva 48 yard su nove run nella settimana 1, anche se Rhamondre Stevenson non ha avuto lo stesso successo. È rischioso, ma se l’offesa del delfino continua, potrebbe essere il Singletary RB2.

Possibile inizio: Dameon Pierce, HOU – Sapevamo che le pantofole si sarebbero innamorate di Rex Burkhead, solo che nessuno si aspettava che accadesse in una settimana. Pierce apre la strada e il crimine degli Orsi non può togliersi di mezzo (ne parleremo presto). Aaron Jones strappò gli orsi per 132 iarde e atterrò su 15 buggy.

Marie Start Saluti: Jamal Williams, Dieta – Stiamo inseguendo un touchdown con la Williams, poiché il backup di D’Andre Swift limita i tocchi della Williams, vedendo rispettivamente 12 e 13 nelle prime due settimane. La partita è molto favorevole, in quanto i Vikings non sono riusciti a fermare la partita a terra degli Eagles, segnando 34 su 163 e due stelle (entrambe dolorose). Boston Scott sembrava essere stato colpito da un cannone mentre a un certo punto è salito dritto nel mezzo per 16 yarde, e stiamo girando diverse corse decenti per la Williams, e si spera che una finisca con un punteggio.

ampio futuro

Possibile inizio: Allen Robinson, Lar Robinson si è ripreso, ma non è cambiato una settimana, è stata una grande partita (5-4-53-1). Onestamente, uno dei primi 25 giocatori del ricevitore n. 2 della squadra sarebbe un sito di benvenuto se accadesse ogni settimana. Ebbene, i Cardinals permisero al 42,1% dei capitani dei loro avversari di finire i touchdown, comprese nove ricezioni su 20 yard e sette consegne per i touchdown. tazza di bottaio E il ARob dovrebbe avere una grande 3 settimane.

Possibile inizio: JoJo Smith, Schuster, Kentucky Brendan Cox 7-82-0, Christian Kirk 6-78-2. Questi sono stati i momenti salienti contro i Colts nelle prime due settimane, e mentre Travis Kelce è tecnicamente la prima scelta a ricevere i Chiefs, JJSS è al secondo posto con Marquez Valdes-Scantling a 15,1 TmTGT%. Ha anche un 1.46 YPRR contro uno 0.89 di MVS.

Inizio dei saluti di Maria: Darnell Mooney, Chi – eccoci qui. Mooney è caduto nell’area di partenza di Hill Mary e quando la tua squadra tenta solo 11 passaggi, capisci perché. Tuttavia, anche con i Colts e i Broncos che si esibivano in media contro i texani, questi texani in realtà consentivano 10 ricezioni per oltre 20 yard, la maggior parte delle quali in campionato. I Bears hanno anche affrontato i 49ers ei Packers, due difese molto migliori dei texani. Ovviamente, Justin Fields avrebbe dovuto lanciarlo più di 11 volte. Speriamo che questo non rovini i gestori disperati.

estremità stretta

Possibile inizio: Evan Ingram, Jax – Non guardare ora, ma Engram è all’8° posto nel percorso % per i tight end con 17,6 TmTGT%. Certo, ha girato solo 74 yarde, ma ha afferrato tutti i suoi bersagli tranne uno (le sue mani stanno lavorando!). I caricatori sono una partita difficile, ma la modalità tight end è davvero disgustosa e stiamo inseguendo il volume… si spera.

Saluti Mary Start: Tyler Conklin, New York Parlando di volume, Conklin ha una traiettoria % più alta di Engram a 84,4. Anche con tre impressionanti ricevitori per aerei, il Conklin ha visto 16 bersagli (16,0 TmTGT%) per il 10-56-1. Se i Bengals tornano in pista e trasformano questa in una causa ad alto rischio, i Jets hanno dimostrato di poter tenere il passo e Conklin ha il potenziale per segnare.

Divertimento con arrangiamento!

Comprare e vendere

acquistare

Tom Brady, QB, TB – Finora l’accoglienza di Brady Corps è stata un disastro. Potrebbero volerci ancora qualche settimana (una volta che Chris Goodwin tornerà), ma Brady è stato QB2 l’anno scorso.

– Finora l’accoglienza di Brady Corps è stata un disastro. Potrebbero volerci ancora qualche settimana (una volta che Chris Goodwin tornerà), ma Brady è stato QB2 l’anno scorso. Derek Henry, RB, adolescente – La settimana 1 è stata rischiosa con Dontrell Hilliard che ha ricevuto touchdown e la settimana 2 i Titans sono stati i titolari all’inizio dell’esplosione. Henry è ancora una bestia e vuoi comprare basso prima che avvenga il gioco 150/1.

– La settimana 1 è stata rischiosa con Dontrell Hilliard che ha ricevuto touchdown e la settimana 2 i Titans sono stati i titolari all’inizio dell’esplosione. Henry è ancora una bestia e vuoi comprare basso prima che avvenga il gioco 150/1. Ken Walker, RB, MARE Non voglio avere niente a che fare con i Seahawks che iniziano a correre, ma Walker si adatta al ruolo di Chris Carson più di Rashad Penny, che perde un po’ di valore a causa di Travis Homer. Walker potrebbe non essere mai giocabile, ma è illimitato (la gente vuole che lasci cadere).

Non voglio avere niente a che fare con i Seahawks che iniziano a correre, ma Walker si adatta al ruolo di Chris Carson più di Rashad Penny, che perde un po’ di valore a causa di Travis Homer. Walker potrebbe non essere mai giocabile, ma è illimitato (la gente vuole che lasci cadere). Cam Akers, RB, LAR – Il ritorno ad Akers è iniziato nella settimana 2. Potremmo non ottenere mai il 70% del lavoro di Akers, ma anche se Akers si trova intorno al 60-65%, tornerà alle prime 20 settimane.

– Il ritorno ad Akers è iniziato nella settimana 2. Potremmo non ottenere mai il 70% del lavoro di Akers, ma anche se Akers si trova intorno al 60-65%, tornerà alle prime 20 settimane. Elijah Moore, WR, New York – Porta a recettori piani nel metraggio e nella traiettoria %. È il momento di Moore, anche se Garrett Wilson fosse 1A o 1B, Moore sarebbe l’altra metà, poiché entrambi sono migliori di Corey Davis.

– Porta a recettori piani nel metraggio e nella traiettoria %. È il momento di Moore, anche se Garrett Wilson fosse 1A o 1B, Moore sarebbe l’altra metà, poiché entrambi sono migliori di Corey Davis. DK Metcalf, WR, CA – Non voglio saperne di più su “Quarterback Cooking” a Seattle. Ad ogni modo, i Seahawks sanno che l’abuso è falloso, ed è davvero uno spettacolo a due con Tyler Lockett (26,3 TmTGT%) e Metcalf (22,8), con Metcalf che ha gli unici goal di zona rossa e end zone fino ad oggi (uno ciascuno) .

– Non voglio saperne di più su “Quarterback Cooking” a Seattle. Ad ogni modo, i Seahawks sanno che l’abuso è falloso, ed è davvero uno spettacolo a due con Tyler Lockett (26,3 TmTGT%) e Metcalf (22,8), con Metcalf che ha gli unici goal di zona rossa e end zone fino ad oggi (uno ciascuno) . Kyle Bates, TE, ATL – Come con i Seahawks, è uno spettacolo a due e la rapida ascesa di Drake London aiuterà a bilanciare la copertura e ad aprire le cose per giorni migliori. Le persone hanno coniato Bates come i migliori 4 punti stretti per una buona ragione.

vendere

Antonio Gibson, RB, WSH Gibson potrebbe mantenere il suo ruolo di leader se mantiene la fiducia, soprattutto perché è secondo negli affondi G2G (Goal-to-Go, dentro 10) (quattro) e pareggiato con la maggior parte dei GLR (Goal-line Rush, dentro 5), anche con quattro . Ma l’imminente ritorno di Brian Robinson incombe.

Gibson potrebbe mantenere il suo ruolo di leader se mantiene la fiducia, soprattutto perché è secondo negli affondi G2G (Goal-to-Go, dentro 10) (quattro) e pareggiato con la maggior parte dei GLR (Goal-line Rush, dentro 5), anche con quattro . Ma l’imminente ritorno di Brian Robinson incombe. Michael Carter, RB, New York Il passaggio a Breece Hall potrebbe essere presto, poiché il rookie ha mostrato molti vantaggi nella settimana 2. Carter ha il suo pass game per lo più bloccato, ma se Hall inizia a mangiare quel lavoro, Carter scivolerà in RB3.

Il passaggio a Breece Hall potrebbe essere presto, poiché il rookie ha mostrato molti vantaggi nella settimana 2. Carter ha il suo pass game per lo più bloccato, ma se Hall inizia a mangiare quel lavoro, Carter scivolerà in RB3. Jahan Dotson, WR, WSH – Dotson è in testa in Commanders Route% (94,9) e retrocessione (tre), ma è quarto in TmTGT% con 11,8, dietro a Logan Thomas, il che lo rende il più volatile e probabilmente in caduta.

– Dotson è in testa in Commanders Route% (94,9) e retrocessione (tre), ma è quarto in TmTGT% con 11,8, dietro a Logan Thomas, il che lo rende il più volatile e probabilmente in caduta. Gerald Everett, TE, LAC Everett è stato un ottimo riempitivo per le prime due settimane, ed è raro che qualcuno scambi tight end, ma Donald Parham – una volta tornato – influenzerà l’uso e il valore di Everett.

Pronostici della settimana 3 di Fantasy Football

🚨 Attenzione 🚨 Questi possono differire dalle mie classifiche, dalle mie valutazioni I ranghi sono l’ordine in cui inizierò i giocatori Al di fuori del contesto extra, tipo “Hai bisogno del massimo vantaggio, anche se è rischioso”. Inoltre, in base a 4 TD per QB, 6 punti Rest e Half-PPR

