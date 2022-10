Classifiche di Fantasy Football per la settimana 8, 2022: il modello dice che inizia Travis Etienne, Sit Aaron Jones

Le classifiche di fantacalcio possono cambiare in un istante, soprattutto quando si tratta di running back. Dopo aver iniziato la stagione con un infortunio al ginocchio e aver giocato solo 21 scatti nelle sue prime due partite, il debuttante dei Seahawks Kenneth Walker III è stato eliminato da molte formazioni di fantasy football. Tuttavia, quando Rashad Penney è caduto nella settimana 5 con una gamba rotta, Walker ha approfittato della sua opportunità e potrebbe essere una delle scelte di Fantasy Football della settimana 8 dopo una prestazione di 164 yard e due punteggi la scorsa settimana.

Nel frattempo, James Robinson ha concluso l'anno come il n. 1, ma ha iniziato a vedere i suoi tocchi diminuire quando Travis Etienne lo ha superato sulla tabella di profondità. Il valore fantasy di Robinson rimbalzerà dopo che i Jaguars lo hanno scambiato con i Jets, e dove dovrebbe essere nella tua classifica di Fantasy Football RB della settimana 8?

Quando si tratta di classificare i giocatori, il modello di SportsLine batte gli esperti umani Fantacalcio Soprattutto nelle ultime stagioni, quando c’erano grandi differenze nelle classifiche. Nel corso di una stagione, può fare la differenza tra vincere il campionato o tornare a casa a mani vuote.

La scorsa settimana, il modello era molto alto Falchi di mare RB Kenneth Walker III ha detto che sarebbe finito tra i primi cinque giocatori nella sua posizione. Il risultato: Walker ha avuto 23 carry per 168 yard e due touchdown nella vittoria di domenica. caricabatterie. Chiunque lo avesse nella propria formazione si aspettava una settimana importante.

Le migliori scelte di fantacalcio della settimana 8

Il modello per giocatore singolo di questa settimana è più: giaguari Travis torna di corsa da Etienne. Scelta al primo turno per il Draft NFL 2021, Lisfranc ha saltato la sua stagione da rookie a causa di un infortunio, ma è tornato in azione nel 2022 e ha trascorso il primo mese della stagione sfruttando al massimo le sue opportunità in un ruolo complementare. Robinson. Tuttavia, ha accumulato 114 scrimmage yard nella settimana 5 e ha superato le 100 yard nelle ultime tre settimane.

Anche con Robinson ancora nel roster, Etienne ha giocato l’80% degli snap nella settimana 7 e ha effettuato 14 volte per 114 yard e un punteggio. Ora che Robinson è a New York, Etienne deve affrontare poca concorrenza per i tocchi nel backfield. Il modello lo classifica tra i primi 15 nella settimana 8, classificandosi al 23 ° posto in yard consentite per carry (4,7) contro la difesa dei Broncos. Ecco chi altro prendere di mira.

E un grande shock: Panettieri Aaron Jones, che ha concluso con 75 yard per tutti gli usi e due touchdown la scorsa settimana, sta inciampando nel grande tempo e non è nemmeno tra i primi 20 nella sua posizione. Jones si è precipitato otto volte per sole 23 yard nella sconfitta di domenica Generali Ma ha realizzato nove bersagli su 10 per 53 yard e due punteggi.

I Packers stanno lottando in attacco, con una media di soli 18,3 punti a partita in questa stagione. Inoltre, Jones e i Packers si daranno battaglia Fatture di bufalo, una difesa che sta rinunciando a sole 281,5 yard a partita in questa stagione, che è al primo posto nella NFL. In uno degli incontri più difficili della NFL, Jones è un giocatore da considerare di stare in panchina nella settimana 8.

