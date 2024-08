Classifiche Fantasy Football 2024, preparazione al draft: QB, RB, WR, scelte TE, foglietti illustrativi, ADP, livelli, dal modello NFL

Durante la seconda metà della scorsa stagione, il quarterback dei Packers Jordan Love è stato uno dei pass rusher più efficienti della NFL. Ha completato il 70,3% dei suoi passaggi per 2.150 yard e 20 passaggi di touchdown con un intercetto nelle ultime otto partite. La seconda metà della stagione gli è valsa un’estensione di quattro anni del valore di 220 milioni di dollari durante la finestra di trasferimento. Ora, i fan di Green Bay e Love sperano che possa sfruttare le sue prestazioni alla fine della scorsa stagione e salire nella classifica dei quarterback della Fantasy Football League 2024. Quindi, dove dovrebbe essere Love nella classifica della Fantasy Football League 2024 e quali altri quarterback ci sono? Chi dovrebbe essere considerato nei cheat sheet del Draft Fantasy Football 2024?

Migliori classifiche dei giocatori di fantasy football per il 2024

Ecco uno sguardo alle tre migliori scelte di fantasy football del 2024 di SportsLine:

1. Jalen Hurts, Philadelphia Eagles: Hurts viene da una stagione che lo ha visto lanciare per 3.858 yard e 23 punteggi, un record in carriera la scorsa stagione, e anche totalizzare 605 yard e 15 punteggi. Cercherà di ridurre il numero di passaggi lanciati, ma senza sacrificare l’aggressività, poiché si è classificato terzo tra i quarterback della NFL per numero di yard coperte in aria per tentativo di passaggio (8,7) e quarto per numero di punti fantasy per passaggio rimbalzo. (0,65).

2. Josh Allen, Buffalo Bills: Allen ha segnato 15 volte la scorsa stagione, ha passato 4.306 yard e ha segnato 29 punti. Tuttavia, ha anche lottato per perdere la palla (18 intercettazioni e sette fumble), e ora ha perso il suo ricevitore numero 1 Stefon Diggs (scambiato con Houston). Detto questo, Allen ha finito come quarterback titolare o seconda base in ciascuna delle ultime quattro stagioni, e il modello prevede un altro ottimo traguardo nel 2024.

3. Lamar Jackson, Baltimore Ravens: L'MVP della NFL ha tirato per 3.678 yard e 24 passaggi di touchdown con sette intercettazioni. Ha anche corso per 821 yard e cinque passaggi di touchdown. Con Derrick Henry che si unisce alla rosa di giocatori per rafforzare le difese della squadra avversaria, ci aspettiamo altre grandi prestazioni da parte di Jackson nel gioco di corsa e più opportunità da sfruttare negli scontri uno contro uno.

Migliori classifiche RB nel Fantasy Football per il 2024

Ecco uno sguardo alle tre migliori scelte RB di SportsLine nel Fantasy Football per il 2024:

1. Christian McCaffrey, San Francisco 49ers: questa è una scelta ovvia, dato che è il giocatore numero 1 in quasi tutti i formati. McCaffrey ha accumulato 3.233 yard di corsa e 31 gol in 27 partite da quando è arrivato ai San Francisco 49ers, e puoi aspettarti che ne segni 20 o più su base quasi settimanale.

2. Bryce Hall, New York Jets: Hall era in dubbio all’inizio del 2023 mentre si riprendeva da un infortunio di fine stagione durante la sua stagione da senior e i New York Jets lo hanno limitato per tutto il primo mese della stagione, concedendogli solo 37 tocchi in le prime quattro partite. Tuttavia, partì con una giornata di corsa per 177 yard contro i Broncos e finì per registrare 1.585 yard e nove punteggi. Ora è in buona salute e dovrebbe essere un punto focale dell’offensiva dei New York Jets.

3. Saquon Barkley, Philadelphia Eagles: dopo un periodo di sei anni a New York terminato senza riuscire a ottenere un prolungamento del contratto, Barkley ha lasciato i New York Giants per unirsi agli Eagles in questa stagione. Ora giocherà dietro una linea offensiva molto migliore di quella a cui è abituato e sarà circondato da una squadra di talento di abili giocatori degli Eagles. Ha collezionato 2.892 yard e 20 punteggi nelle ultime due stagioni e potrebbe essere nel 2024 con Philadelphia.

Migliori classifiche dei giocatori di fantasy football per il 2024

Ecco uno sguardo alle tre migliori scelte del Fantasy Football WR 2024 da SportsLine:

1. CD Lamb, Dallas Cowboys: L’ex stella dell’Oklahoma è migliorata costantemente nel corso della sua carriera, finendo primo in punti fantasy a partita la scorsa stagione. Lamb ha concluso la stagione con più di 100 yard in ricezione in sette delle sue ultime 12 partite, inclusa una prestazione di 227 yard nella settimana 17. Dovrebbe competere per il titolo WR1 di nuovo in questa stagione, soprattutto perché Dallas ritorna quasi nello stesso roster dell’anno scorso. .

2. Tyreek Hill, Miami Dolphins: Hill si è classificato secondo tra i fantasy receiver lo scorso anno, con una media di poco meno di 20 punti a partita. Ha collezionato più di 1.700 yard in ricezione e 12 punteggi durante la sua stagione a 29 anni, quindi non c’è segno che Hill diminuisca quest’anno. L’offensiva di Miami ha dimostrato di poter fornire dimensioni sufficienti per una serie di stelle fantasy, tra cui Hill e il compagno di squadra JayLynn Waddle.

3. Amon-Ra St. Brown, Detroit Lions: Si è classificato terzo nella scorsa stagione dietro Lamb e Hill, segnando 247,5 punti in azione fantasy e una media di 16,5 punti a partita. St. Brown aveva una quota di field goal del 30% e una quota di yard del 34% in aria su una delle migliori linee offensive del campionato, guadagnandosi un'estensione del contratto di quattro anni per i suoi sforzi. Sta entrando nel pieno della sua carriera e il modello SportsLine lo colloca al terzo posto tra i ricevitori.

Migliori classifiche dei quarterback del Fantasy Football per il 2024

Ecco uno sguardo alle tre migliori scelte TE di SportsLine nel Fantasy Football per il 2024:

1. Travis Kelce, Kansas City Chiefs: il 34enne ha dimostrato di meritare di essere considerato il più grande difensore di tutti i tempi, ottenendo oltre 90 passaggi per la sesta stagione consecutiva nel 2023. Ha firmato un prolungamento di due anni nella finestra di trasferimento, rimanendo un punto focale dell’offensiva d’élite di Kansas City. Alcuni fantasy manager non si fidano di Kelce dopo che l’anno scorso non è riuscito a registrare 1.000 yard in ricezione, ma è ancora il miglior giocatore nella sua posizione.

2. Mark Andrews, Baltimore Ravens: Andrews ha giocato solo un’intera stagione dalla sua stagione da rookie, ma l’anno scorso ha segnato un gol in più in 10 partite rispetto alle 15 partite dell’anno precedente. Andrews rimane il quarterback di prima scelta di Lamar Jackson, con una media di 4,5 ricezioni a partita la scorsa stagione. Anche la sua media di punteggio è stata di circa tre punti percentuali superiore alla media della sua carriera, quindi la sua salute è l’unica preoccupazione dei proprietari.

3. Sam LaPorta, Detroit Lions: Ha sbalordito il mondo fantasy da rookie, terminando la stagione al primo posto con 86 ricezioni per 889 yard e 10 touchdown. Laporta ha registrato una media di 52,3 yard in ricezione a partita, quindi è facile vederlo migliorare questi numeri in questa stagione. Il modello SportsLine ha bisogno di vederlo di più prima di classificarlo davanti a Kelce e Andrews, ma Laporta è già uno dei migliori centrocampisti del campionato.

