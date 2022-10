Classifiche Fantasy Football – Settimana 8: Sleepers, Starts e Sits – Michael Carter, Paris Campbell e altri

Buona settimana di Halloween a tutti, e speriamo che siano tutte prelibatezze e nessun trucco per la vostra fantasiosa squadra. Come sempre, sei nel posto giusto per le classifiche e i pronostici sul fantacalcio della settimana 8, ma questa settimana stiamo mettendo in ordine il divertimento più ovvio. È una caramella di Halloween più votata! Odiami perché non mi piace il tuo cibo preferito, o mi rendo conto che ho appena aperto il tuo mondo alla gloria delle caramelle che non hai mai provato, o… unisciti a me all’unisono con l’onnipresente odiatore di rifiuti che è il mais caramellato.

2022 Settimana 8 Sleepers Fantasy Football

quarto posteriore

Possibile inizio: Daniel Jones, NYG -Questa è la speranza che i registi di Daniel Jones abbiano redatto negli ultimi due anni, dato che Jones ha corso spesso. Non solo la difesa dei Seahawks è complessivamente scarsa, ma sono tra i peggiori a fermare una corsa, come evidenziato dal ripetuto successo contro di loro, e… Kyler Murray si è precipitato 10 su 100 la scorsa settimana.

Marie Start Saluti: Jared Gough, Dieta – Sì, so di aver avuto Goff qui la scorsa settimana da quando era dentro, anche con una partita difficile, ma questa settimana Goff è 1) al chiuso, 2) a casa e 3) contro la difesa dei Dolphins che ha consentito più atterraggi Da 2 partite su quattro, con Mac Jones, Kenny Pickett e Zach Wilson gli unici a tirare a reti inviolate o solo una volta. Legalo per una corsa potenzialmente dolorosa.

correndo indietro

Possibile inizio: Michael Carter, New York Può sembrare ovvio, ma vedo molte persone preoccupate per il mestiere di James Robinson. Sì, l’arrivo di Robinson comporterà probabilmente una multiproprietà, in qualche modo simile a Breece Hall e Carter all’inizio di quest’anno, ma questa è più una preoccupazione dopo questa settimana. Come abbiamo visto con Latavius ​​Murray e Christian McCaffrey di Denver la scorsa settimana, ci vuole una partita (o talvolta due) per guardare indietro e vedere il suo vero ruolo con una nuova squadra. I Patriots sono bravi, ma non intimidatori, contro la corsa, e una giornata come Khalil Herbert porterebbe Carter tra i primi 20.

Marie Start Saluti: Jamal Williams, Dieta – Questo è se D’Andre Swift torna, perché se Swift esce, è molto chiaro che la Williams inizierà. Anche se Swift torna, Williams ha un top 20 capocannoniere in multiproprietà data questa partita. Dalla terza settimana, i delfini non hanno fatto molto per fermare gli avversari, inclusa la corsa all’indietro. Devin Singletary (19,6), Joe Mixon (15,4), Breece Hall (26,7), Michael Carter (16,3) e Dalvin Cook (14,8) erano tra i primi 15 (due aerei nella stessa partita). Anche Nagy Harris ha avuto una giornata decente con 9,5 punti la scorsa settimana.

ampio futuro

Possibile inizio: Branden Cox, che – Le cose non sono andate come previsto per gli Chef quest’anno, perché non è più immune al quarterback. Il declino del gioco di Mills ha rovinato il gioco a scorrimento, ma ci sono poche speranze per la settimana otto… ammesso che gli Chef non scambino. I Titans sono uno degli incontri più clementi, come dimostra il match di Paris Campbell della scorsa settimana. Il trio di testa ha fatto davvero bene la settimana precedente e possiamo sperare che gli Chef vedano molti gol e speriamo che uno di loro si rompa per una partita importante e non funzioni.

Possibile inizio: DJ Moore, CAR -PJ Walker non è un enorme aggiornamento per Moore, ma aiuta quando Moore vede un volume sorprendentemente alto di gol quando Christian McCaffrey esce, e non c’è Robbie Anderson per l’avvio. Come abbiamo visto la scorsa settimana, Moore è riuscito a vedere 10 gol e convertirli in 7-69-1. La difesa del passaggio degli Hawks è piuttosto scarsa e il punteggio più basso per qualsiasi ricevitore con più di 10 gol è di 12,1 punti, o in altre parole, i primi 25 in una determinata settimana.

Mary Start Saluti: Paris Campbell, India A proposito di Campbell, passa da un pickup interessante E il Inizia con un gioco sospetto poiché sappiamo così poco su come viene interpretato Sam Ehlinger. Ehlinger ha alcune somiglianze con Jacoby Brissett, poiché questo era il mio rapporto esplorativo NFL:

“Braccio decente e precisione incoerente. Parte del suo problema è che sta cercando di giocare in modo troppo aggressivo e bloccherà l’opzione ‘speranza e preghiera’, lasciando che la difesa legga nella sua mente. È solido nel gioco della corsa e non è timido sulla pressione… ma non sempre la sente. Può Ehlinger passa dall’apparire come una star in una serie a un backup pieno di bug nella successiva”.

Ma come sappiamo, la difesa dei leader è altamente sfruttabile e speriamo che Ellinger mantenga Campbell come ha fatto Matt Ryan. È una situazione spaventosa. Lo so.

estremità stretta

Mary Start Saluti: Irv Smith, MIN – Inizia il tuo tight end contro Seahawks e Cardinals. I Vikings escono dall’addio per prendere il Cardinal, il cui peggior tight end ha registrato un’opposizione di 4,9, e quello era Tommy Trimble. Joan Johnson ha segnato due gol la scorsa settimana, mentre Noah Vant ha segnato 7,5 punti nella sesta settimana.

Comprare e vendere

acquistare

pirata – Con il match dei Ravens, questa è la settimana in cui Tom Brady, Mike Evans e Chris Goodwin sono tornati sulla strada giusta, in particolare Brady e Goodwin.

– Con il match dei Ravens, questa è la settimana in cui Tom Brady, Mike Evans e Chris Goodwin sono tornati sulla strada giusta, in particolare Brady e Goodwin. Alvin Camara, terzino destro, n -Come accennato nelle concessioni… Top 25 yard in totale, Top 20 in touchdown, Top 10 in ricezioni e Top 5 in yard per back run… Nonostante abbia perso due partite.

-Come accennato nelle concessioni… Top 25 yard in totale, Top 20 in touchdown, Top 10 in ricezioni e Top 5 in yard per back run… Nonostante abbia perso due partite. Cordaryl Patterson, RB, ATL – Si sta avvicinando al suo ritorno e i Falcons sono a un punto morto, non importa quale sia lo scenario di questo gioco.

– Si sta avvicinando al suo ritorno e i Falcons sono a un punto morto, non importa quale sia lo scenario di questo gioco. Kenan Allen, WR, LAC – Allen non è ancora al 100% ma è vicino ed è ancora 15° in testa…soprattutto con Mike Williams fuori.

– Allen non è ancora al 100% ma è vicino ed è ancora 15° in testa…soprattutto con Mike Williams fuori. Deontay Johnson, WR, pit – Un altro operatore di segnalazione preoccupazione. Johnson è ancora l’obiettivo numero uno a Pittsburgh e se inizia a catturare il 65-70% dei suoi obiettivi, Johnson potrebbe tornare allo stato WR2.

– Un altro operatore di segnalazione preoccupazione. Johnson è ancora l’obiettivo numero uno a Pittsburgh e se inizia a catturare il 65-70% dei suoi obiettivi, Johnson potrebbe tornare allo stato WR2. Dalton Schultz, TE, DAL – Potrebbe non essere al 100% o tornare da lui, ma Dak Prescott lo ama così tanto e Schultz è stato tra i primi 5 l’anno scorso con lui.

vendere

Travis Etienne, RB, JAX -Sì, Etienne ha un miglioramento in RB1 per il resto della stagione, ma quando vedi persone che affermano che batterà Austin Eckler per il resto della strada, il tuo potenziale ritorno massimo…Ora!

-Sì, Etienne ha un miglioramento in RB1 per il resto della stagione, ma quando vedi persone che affermano che batterà Austin Eckler per il resto della strada, il tuo potenziale ritorno massimo…Ora! Joss Edwards, RB, BAL – Proprio come Etienne, fluttua il nome Edwards per vedere se riesci a ottenere il 15 miglior valore. In tal caso, non puoi ignorare questo ritorno.

– Proprio come Etienne, fluttua il nome Edwards per vedere se riesci a ottenere il 15 miglior valore. In tal caso, non puoi ignorare questo ritorno. Aaron Jones, RB, JB – Solo una settimana fa gli allenatori erano in preda al panico e ora che Jones ha giocato la sua seconda partita importante della stagione (contro quattro con 9,1 o meno), il valore percepito è di nuovo alto.

– Solo una settimana fa gli allenatori erano in preda al panico e ora che Jones ha giocato la sua seconda partita importante della stagione (contro quattro con 9,1 o meno), il valore percepito è di nuovo alto. James Robinson e Michael Carter, New York – Se riesci a ottenere le prime 15 gare per una di esse (molte opinioni diverse), vendi.

– Se riesci a ottenere le prime 15 gare per una di esse (molte opinioni diverse), vendi. Debo Samuel, WR, SF – Alcuni potrebbero non aver notato la preoccupazione, ma Samuel non aveva fretta e ora CMC sta rovinando il suo potenziale per WR1.

Pronostici di fantacalcio della settimana 8

Collegamento per il download della proiezione

***Eccoli Non Aggiornamento della domenica mattina per tua informazione ***

Classifiche della settimana 8 di Fantasy Football

