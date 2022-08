Clay Holmes salva di nuovo per annegare Yankees in perdita contro i Cardinals

Gli Yankees avrebbero trovato il modo, durante la prima metà della stagione, di vincere la partita giocata venerdì sera.

Questa non è più la prima metà della stagione.

Closer Clay Holmes ha lottato per la seconda apparizione consecutiva, arrivando all’ottavo posto e rinunciando a calcio a terra, camminata e raddoppio, stretto a Paul DeJong, mentre gli Yankees hanno perso per la terza volta consecutiva, 4-3 contro i Cardinals a Stadio Busch a St. Louis.

Con una polpa rimodellata, l’allenatore Aaron Boone è andato a Holmes in fondo all’ottavo posto con un vantaggio di 3-2. Boone in seguito disse che Aroldis Chapman sarebbe salito al nono posto se gli Yankees fossero ancora in vantaggio.

“Non è facile per noi ora”, ha detto Boone della sua squadra, che ha tra i 70 ei 36 anni ma non è stata 12-16 nelle ultime 28 partite.

Holmes non era l’unico colpevole. Gli Yankees hanno segnato solo tre punti e non hanno mai segnato dopo il quinto, nonostante l’eliminazione di St. Louis, 10-5.

La reazione di Clay Holmes dopo aver rinunciato a due doppie nell’ottavo inning. AP

Clay Holmes ha fatto esplodere un altro salvataggio. Getty Images

“È molto frustrante”, ha detto Matt Carpenter, che ha avuto due successi e ha paragonato Homer, ma si è fermato per finire la partita prima con un pareggio. “Sembra decisamente un gioco che abbiamo sempre controllato. Lo hanno tenuto vicino e ci hanno tenuti lontani”.

L’ottavo inning è iniziato innocentemente, con Holmes che ha rinunciato a un calcio morbido per Nolan Arenado di uno. Tyler O’Neal è poi entrato con due di DeJong – ora 5 su 7 contro Holmes – colpito due volte.

“La cosa che mi ha fatto avere successo è limitare la connessione a destra”, ha detto Holmes. “Rinunciare a un punto debole nella serie di vittorie, specialmente con i corridori, non può accadere”.

Il fatto che Chapman abbia recentemente messo in scena uno spettacolo migliore, così come l’aggiunta di Scott Evros (che ha acquisito i Cubs lunedì e ha fatto bene a 1¹/inning venerdì) e Lou Trevino sulla scadenza, sono numeri da fare molto diversi rispetto ai Bulls estesi.

“Spero che tutti noi rotoliamo come possiamo e [Chapman] disse Boone. “Abbiamo molte opzioni là fuori”.

Nestor Cortes è sceso in campo venerdì durante la sconfitta degli Yankees contro i Cardinals. USA Today Sport

Ciò consentirebbe a Holmes di attaccare a destra sul settimo, ottavo o nono, ma ultimamente è stato meno efficace.

Nestor Cortes ha dato un buon tono, ma non è stato così acuto come al solito, raggiungendo il massimo della stagione con quattro passeggiate in soli 5/ round.

Gli Yankees hanno preso il comando in testa alla prima dopo che DJ LeMahieu ha guidato con una passeggiata. Aaron Judge ha volato, ma LeMahieu è salito al terzo posto nella canzone di Carpenter.

Con due eliminati, Josh Donaldson ha perforato un doppio RBI a destra del centro e LeMahieu ha segnato e ha mandato Carpenter al terzo posto.

I Cardinals hanno pareggiato per l’ultimo secondo grazie a un paio di walk di Curtis e un singolo registrato da Yadier Molina.

Matt Carpenter saluta i Cardinali al suo ritorno a St. Louis. AP

Tyler O’Neal (27) e Nolan Arenado (28) festeggiano dopo aver segnato all’ottavo inning. USA Today Sport

Donaldson è arrivato con il suo secondo RBI la terza notte del terzo round, dopo aver guidato Judge e Carpenter con i singoli contro Dakota Hudson.

Torres ha consegnato il quinto. Dopo che il giudice ha scelto e rubato il secondo posto, è passato al terzo sul terreno di Carpenter dopo che Hudson è stato sostituito da Andre Ballant. Poi è arrivata la Torres in campo che l’ha spinta al Judge per il 3-1.

Curtis, che ha consentito solo tre run in 18 run nelle sue precedenti tre partenze, si è sistemato in un solco dopo il singolo RBI di Molina, ritirandosi nove di fila fino a raggiungere il quinto posto.

Ma Curtis ha eguagliato un record stagionale con quattro walk, di cui uno per Paul Goldschmidt che ha concluso la notte di Curtis con un’uscita in fondo al sesto posto.

Tyler O’Neal fa il primo turno sulla sua canzone RBI nel sesto inning. AP

Albert Abreu, che ha preso il comando di Curtis, ha inviato Goldschmidt al secondo posto.

Una canzone di Arenado ha messo i corridori agli angoli prima che Abreu colpisse Nolan Gorman, colpendo per la seconda volta Albert Pujols.

Ma Abreu ha vacillato e ha permesso a un colpo di O’Neill di segnare il 3-2, poiché Curtis ha finito per essere addebitato due volte.

Evros è entrato e ha colpito DeJong per mantenere il vantaggio di un round.

Nel frattempo, Ballant ha preso il comando di Hudson e ha lanciato quattro inning senza gol.

Ryan Hesley ha concluso la partita con i Cardinals. Dopo che LeMahieu ha camminato con uno alle nove, Tim Locastro è corso, ma Judge e Carpenter non sono riusciti a passare.