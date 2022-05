Clay Thompson, Warriors Gioco 6 contro. Grizzly

Boom.

Proprio così, Il Golden State Warriors Le finali della Western Conference tornano per la sesta volta in otto anni.

Non è bello. Spesso era brutto. Ma I rubinetti chiusero la porta con più pressioneBattendo Crislice di Memphis 110-96 nella 6a partita.

L’allenamento del turn over può essere un incubo per il personale, ma per ora stiamo celebrando Game6 Clay, l’abilità di Kevon Looney e un po’ di ingegno di Andrew Wiggins.

E classifichiamo i giocatori e soppesiamo le aspettative di tutti.

Nota: la percentuale media di tiri in realtà (TS) del campionato in questa stagione è stata del 56,6%.

Tremondo Verde

39 minuti, 14 punti, 15 rimbalzi, 8 assist, 1 furto, 4 palle perse, 4 errori, 6 su 14 tiri, 0 su 3 tre, 2 su 2 tiri liberi, 47,0% TS, +19

Non è una buona prestazione da gol, ma è sempre bello vedere un punteggio verde in doppia cifra. Tutto sembra funzionare al meglio quando è pronto a sparare e pronto ad attaccare.

Il turnover è stato orribile: sembrava che ne avesse sette o otto. Inoltre la consegna non è stata buona come ci aspettavamo. Ma Trey è ancora uno dei migliori giocatori in vita e merita un grosso ostacolo alla sua rinascita.

Qualità: b

Bonus post partita: Ha guidato la squadra in assistenza.

Andrea Wiggins

41 minuti, 18 punti, 11 rimbalzi, 1 furto, 3 volumi, 2 errori, 2 palle perse, 7 su 16 tiri, 3 su 5 triple, 1 su 2 tiri liberi, 53,3% TS, +20

Come molti Warriors, questo non è stato un buon primo tempo per Wiki. Ma il secondo tempo è stato il miglior basket che avesse mai giocato.

È stato battuto su diversi grandi tiri e aveva diversi possedimenti in cui ha preso la palla.

La sua difesa era unica, ed era sullo specchio ovunque. Se queste fossero solo classi del secondo tempo, avrebbe facilmente ottenuto un A+.

Eppure, proprio così…

Qualità: a

Bonus post partita: Ha condotto la squadra in più/meno.

Kevon Looney

35 minuti, 4 punti, 22 rimbalzi, 5 assist, 1 volume, 2 palle perse, 4 errori, 2 su 7 tiri, 28,6% TS, +10

Prima di lodare l’eccezionale prestazione di Looney, Greene e Steph Curry dovrebbero essere elogiati per aver parlato contro la bizzarra coercizione dei titolari che non volevano davvero giocare, come hanno fatto con Jonathan Cummins nei Giochi 4 e 5.

Steven Adams ha guidato Chris Lice con 10 rimbalzi. Looney ne aveva 11 attacco Sorge di nuovo. È un animale e il motivo principale per ottenere 70 (70 !!!) rimbalzi in questo gioco.

Looney era una forza da non sottovalutare. E anche se il suo punteggio non è stato forte, ha fatto molto per alleviare l’attacco. Poiché il suo ruolo è cambiato da una notte all’altra, non possiamo dire abbastanza del lavoro che ha fatto, è tornato sulla linea di partenza, ha giocato 35 minuti e la vernice ha dominato.

Voto: A+

Bonus post partita: Ha portato in soccorso la squadra.

Passo al curry

40 minuti, 29 punti, 7 rimbalzi, 5 assist, 1 furto, 2 volumi, 3 palle perse, 3 errori, 10 su 27 tiri, 6 su 17 tre, 3 su 4 liberi, 50,4% TS, +16

Il curry era molto dolce per i Grizzlies dopo la partita. Ha abbracciato Ja Morant e Dillon Brooks. Ha parlato brillantemente dei media di Morant e del futuro dell’organizzazione. Ho ammirato la loro mediocrità.

Stephen Curry in Ja Morant: “È un problema”. In ChrisLice: “Tutte le stranezze, le stravaganze e tutto il resto, lo adoro”. pic.twitter.com/urHhqbLcy9 – Anthony Slater (antony Vslater) 14 maggio 2022

Non ha detto quanto sarebbero stati felici se fossero stati nello specchietto retrovisore. Memphis gioca a carboncino meglio di qualsiasi squadra della NBA, che è stata nuovamente messa in mostra venerdì. Impossibile ottenere il curry tre quarti. Quando finalmente ha trovato il suo tiro, i secchi hanno iniziato a scorrere e ha spinto via il gioco.

Ma non è stata una bella partita per lui. Conosci la più alta qualità nel suo cielo. Al prossimo turno. Non voleva essere il tizio che lo avrebbe protetto nella finale della conferenza.

Qualità: c

Argilla Thompson

42 minuti, 30 punti, 8 rimbalzi, 2 assist, 3 volumi, 3 palle perse, 2 errori, 11 su 22 tiri, 8 su 14 tre, 68,2% TS, +14

Vorrei dare a Clock A + per il lavoro sui social media svolto dagli spogliatoi dopo la partita.

Che simbolo.

Ma il gioco merita un A+. Statisticamente, è il miglior gioco di Clay? Nemmeno nelle vicinanze. Ma quando i Warriors stavano girando la palla fuori moda, bloccati da Memphis, Clay ha bussato ai colpi. E quando hanno iniziato a prendere il comando, Clay ha segnato ai tiri. Quando hanno iniziato a fermare il gioco, Clay ha bussato ai colpi.

Questo è un gioco duro, difficile, necessario. Difficile Performance, e Clay lo ha consegnato.

Gioco 6 Klay per sempre.

Voto: A+

Bonus post partita: Evidenziata la squadra in punti.

Nemanja Bijelica

8 minuti, 0 punti, 2 rimbalzi, 2 assist, 1 errore, 0 a 1 tiri, 0 a 1 tre, 0,0% TS, -2

Bijli non ha giocato molto, ma ho pensato che avesse giocato bene. Ha rotto il vetro più dei suoi numeri e ha fatto cose decenti nel crimine.

Qualità: b

Damien Lee

11 minuti, 3 punti, 2 rimbalzi, 1 turnover, 1 errore, 1 su 2 tiri, 1 su 2 tre, 75,0% TS, -4

Lee ha dovuto svolgere un ruolo in questo gioco con tutti gli infortuni accumulati da Tubbs. Era da solo, ma non particolarmente bravo. Aveva un cattivo reddito, ma ancora una volta, chi non l’ha fatto?

Grado: B-

Bonus post partita: Pessimo più/meno per la squadra.

Piscina Giordano

24 minuti, 12 punti, 3 rimbalzi, 2 assist, 1 muro, 2 palle perse, 4-15 tiri, 2-11 triple, 2-3 tiri liberi, 36,8% TS, -3

Pool sarà molto felice di non dover affrontare nuovamente Chris Lice fino alla prossima stagione. È rimasto un po’ bloccato nella serie e venerdì non ha fatto eccezione. Ha aggiunto sippinus, che è stato divertente, ma non ha aggiunto molto in campo.

Troppi secchi da perdere, alcuni brutti risultati di tiro e poco controllo.

Qualità: D+

DNP del venerdì: Jonathan Cummins, Moses Moody, Juan Toscano-Anderson

Venerdì inattivo: Andre Iguodala, Gary Payton II, Otto Porter Jr., James Wiseman