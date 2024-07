Colin Firth si unisce al giovane Sherlock di Guy Ritchie su Prime Video

Mariano Vivanco

Colin Firth salì a bordo il giovane Sherlock, Una nuova serie di Guy Ritchie su Prime Video, che racconta la storia delle origini dell’amato detective di Sir Arthur Conan Doyle. Si unisce al cast dei precedenti membri del cast Hero Fiennes, Zhen Zeng, Joseph Fiennes e Natasha McKellon.

Scritto da Matthew Parkhill basato sul libro di Andy Lane Il giovane Sherlock Holmes Gli eventi della serie ruotano attorno al personaggio Sherlock Holmes quando aveva diciannove anni. Si ritrova coinvolto in un omicidio all’Università di Oxford che minaccia la sua libertà, dopo aver perso tutto e non aver subito alcun aggiustamento o aggiustamento. Nel suo primo caso, Sherlock (Fiennes Tiffin) riesce a scoprire una cospirazione globale che cambierà la sua vita per sempre.

Firth interpreterà Sir Bucephalus Hodge, Fiennes e McEloney interpreteranno i genitori di Sherlock e Tseng interpreterà la principessa Gullun Xuan.

Ritchie dirigerà e produrrà esecutivamente il film, con Parkhill nel ruolo di produttore esecutivo e showrunner. Anche Simon Kelton, Evan Atkinson, Simon Maxwell, Dana Gilbert, Colin Wilson e Mark Restigeni saranno i produttori esecutivi del film. Harriet Creelman sarà anche coproduttrice esecutiva del film. La produzione vera e propria del film è condotta da Motive Pictures.

L’attore premio Oscar Colin Firth è stato visto di recente nel ruolo di Michael Peterson nella serie limitata Max del 2022. le scale, Chi lo aveva avvertito della sua seconda nomination agli Emmy. (La sua prima nomination è stata per il film della HBO del 2001 Cospirazione.) È un rappresentante di CAA e Independent Talent.