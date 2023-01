Come abilitare il nuovo tracciamento dei pacchetti Gmail su Android e iOS

dietro a A novembre, Google ha annunciato che Gmail visualizzerà direttamente il monitoraggio del pacco e della consegna nella tua casella di posta. Se questa funzione non è ancora attivata, puoi attivarla manualmente nelle impostazioni di Gmail.

Questo nuovo monitoraggio dei pacchi Gmail mostra quando una consegna arriva direttamente nella visualizzazione Posta in arrivo nella parte inferiore di un’e-mail. C’è un’icona di camion e “sta arrivando”. [date]in verde.

Inoltre, Gmail ha ridisegnato le informazioni che appaiono quando apri un messaggio. Ora è in una scheda con un colore dinamico utilizzato per lo sfondo. Nell’angolo in alto a sinistra, vedrai di nuovo un’anteprima dell’immagine, il suo nome e la data di consegna (“dal corriere”). Potresti anche vedere il “numero d’ordine” del negozio con la possibilità di copiare rapidamente. Di seguito è riportata una sequenza temporale dell’ordine con scorciatoie per il pacchetto di tracciamento Web e i dettagli dell’ordine.

Rispetto al design precedente, in realtà vedi meno informazioni con gli “elementi” interrotti se hai più elementi.

Quando la funzione è stata annunciata all’inizio di novembre, Google ha dichiarato che sarebbe stata implementata su Android e iOS nelle prossime settimane. Una volta disponibile, ci sarà una scheda “Traccia i tuoi pacchi in Gmail” nella parte superiore della tua casella di posta.

Per quelli che la scheda non ha richiesto, puoi (su Android) aprire le impostazioni di Gmail dal cassetto di navigazione > Seleziona il tuo indirizzo email > scorri fino a “Generale” > Monitoraggio dei pacchi – “Google condividerà i numeri di tracciamento dei tuoi pacchi con i corrieri. Riceverai gli aggiornamenti di stato qui in Gmail.”

Su iOS, apri un file Impostazioni ridisegnate E vai su “Privacy dei dati” nella parte inferiore.

Puoi disabilitarlo se preferisci la vecchia visualizzazione, mentre Google prevede di “mostrare in modo proattivo la valutazione del ritardo e portare la posta elettronica in cima alla posta in arrivo” nei prossimi mesi. Sta arrivando anche a Gmail sul Web.

